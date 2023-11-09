Reuters: Хезболла, ймовірно, має російські ракети "Яхонт"

Ліванське угруповання Хезболла має в своєму арсеналі російські протикорабельні ракети, повідомив Reuters з посиланням на інформацію від двох поінформованих джерел в Лівані.

Такі ракети включають російські системи "Яхонт", радіус дії яких становить 300 км, повідомило видання.

Reuters вказує на промову лідера Хезболли Хассана Насралли минулого тижня, коли той заявив, що група має певне устаткування, яке може становити загрозу для американських кораблів, дислокованих в регіоні після початку війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Кремль заперечив повідомлення про надання Хезболлі ракет. Однак, нагадує видання Newsweek, Росія продавала "Яхонт" Сирії, яка, за повідомленнями, надає зброю Хезболлі.

Згідно з даними американського Центру стратегічних та міжнародних студій, інформація США свідчить, що Хезболла придбала 12 систем "Яхонт" у Сирії до січня 2016 року.

В статті використано матеріали Reuters.