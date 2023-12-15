Ці системи часто успішно збивають з курсу не лише дрони, але й західну високотехнологічну зброю. Як Україна та західні союзники можуть подолати перевагу Кремля у радіоелектронній боротьбі — думки експертів збирала Марія Прус.
У своїй статті для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виділив засоби радіоелектронної боротьби як одну зі складових можливого успіху ЗСУ на полі бою. Росія має традиційно потужні системи радіоелектронної боротьби й десятки років приділяла увагу розробці саме цих технологій.
Ці системи часто успішно збивають з курсу не лише дрони, але й західну високотехнологічну зброю. Як Україна та західні союзники можуть подолати перевагу Кремля у радіоелектронній боротьбі — думки експертів збирала Марія Прус.
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