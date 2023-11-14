Путін помилував засудженого за участь у вбивстві журналістки Політковської після того, як той воював в Україні

Президент Росії Владімір Путін помилував колишнього російського міліціонера, який був засуджений за вбивство російської журналістки Ганни Політковської у 2006 році, після того, як той воював в Україні, повідомляють видання з посиланням на адвоката засудженого.

Сергія Хаджикурбанова, одного з п'яти ув'язнених за вбивство Політковської, було засуджено до 20 років позбавлення волі за участь у вбивстві журналістки. Політковська працювала в незалежній газеті "Новая газета" і писала статті, критичні до політики Кремля, передусім про війну в Чечні та порушення прав людини.

Як повідомляє газета Guardian з посиланням на російські ЗМІ, Адвокат Хаджикурбанова Олексій Михальчик повідомив, що Путін помилував його клієнта після завершення шестимісячного військового контракту в Україні, і відтоді Хаджикурбанов залишається в збройних силах РФ.

Міхальчик не уточнив, коли Хаджикурбанов записався воювати проти України і чи він воював у складі приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, яка першою почала вербувати в'язнів із СІЗО.

"Хаджикурбанов брав участь у [війні в Україні] як в'язень за першим контрактом. Він потім був помилуваний і зараз бере участь у [війні в Україні] як військовослужбовець, підписавши [другий] контракт з Міноборони", – сказав адвокат в інтерв'ю РБК.

Восени 2006 року відому російську журналістку і правозахисницю Ганну Політковську застрелили в ліфті її московського житлового будинку після спроб отруєння. Вбивство опозиційної журналістки викликало обурення в Росії та на Заході та унаочнило небезпеку, з якими стикаються незалежні журналісти в Росії, пишуть західні медіа.

"Її смерть 7-го жовтня, у день народження Путіна, призвела до припущень, що стрілянина – в якій Кремль заперечував будь-яку причетність – була здійснена, щоб заслужити прихильність президента", – зауважує інформаційне агентство АР.

Російське слідство не встановили особу, яка замовила вбивство, через що родина журналістки та її колеги неодноразово критикували владу.

У спільній заяві "Новій газеті" двоє дітей Політковської Віра та Ілля заявили, що їм не повідомляли про помилування Хаджикурбанова.

"Для нас це "помилування" не є свідченням спокути та каяття вбивці. Це жахливий факт несправедливості […] Наруга над пам'яттю людини, яка загинула за свої переконання та професійний обов'язок", – йдеться у заяві.

З літа минулого року міністерство оборони Росії та приватна військова компанія "Вагнер" завербували десятки тисяч ув'язнених, включаючи засуджених за убивства і насильство, для участі у війні проти України.

У рамках угоди засудженим, що воювали протягом шести місяців і вижили, повертають свободу. Згідно із російським законодавством, Путін несе особисту відповідальність за підписання прохань про помилування російських засуджених.