Звіт ООН: Стан захисту прав людини в Росії значно погіршився з часу повномасштабного вторгнення до України

ЖЕНЕВА (AP) — Стан захисту прав людини в Росії «суттєво погіршився» після того, як президент Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України в лютому минулого року, заявила експертка головного правозахисного органу ООН у своїй доповіді в понеділок.

Мар’яна Кацарова, спеціальний доповідач із ситуації з правами в Росії, уповноважена Радою з прав людини, розповіла про внутрішні репресії, які здебільшого спрямовані проти критиків війни Путіна, а також інших опозиційних голосів у Росії.

Її доповідь, оприлюднена в понеділок, складено окремо від іншого розслідування, яке проводять слідчі за підтримки ООН, які звинувачують Росію у воєнних злочинах в Україні.

Ніколи раніше Рада не уповноважувала експерта з прав для вивчення питань прав в одному з постійних членів Ради Безпеки ООН: Великій Британії, Китаї, Франції, Росії та Сполучених Штатах.

У звіті наводяться дані ОВД-Інфо, організації, що відстежує порушення прав людини, і вказує на те, що з лютого минулого року по червень було затримано понад 20 000 людей за участь в антивоєнних протестах. Було порушено понад 600 кримінальних справ за "антивоєнну діяльність".

У доповіді йдеться, що понад половину протестувальників, заарештованих за те, що вони назвали «мирною антивоєнною активністю», були жінки.

Кацарова сказала, що отримала «достовірні повідомлення» про низку порушень прав, включаючи катування, звинувачення в зґвалтуваннях і сексуальному насильстві, а також погрози сексуального насильства з боку співробітників правоохоронних органів щодо чоловіків і жінок.

За її словами, жодна з цих справ не була офіційно розслідувана. Станом на кінець липня реєстр «іноземних агентів» Міністерства юстиції Росії містив 649 організацій і осіб, що за шість місяців збільшилося більш ніж на 25%, йдеться у звіті.

Наприкінці липня понад 100 організацій були оголошені «небажаними», тобто можуть бути заборонені. У квітні минулого року, лише через шість тижнів після збройного вторгнення Росії в Україну, Генеральна Асамблея ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини, що складається з 47 країн-членів у Женеві.

Мандат Кацарової, яка є болгаркою, був наданий рік тому, і вона приступила до роботи в травні. Влада Росії відмовилася співпрацювати та заявила, що подання її команди будуть «автоматично проігноровані», йдеться у звіті.

У доповіді йдеться, що захист прав в Росії «постійно погіршується» протягом останніх двох десятиліть, але Кацарова виявила, що ситуація «суттєво погіршилася після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року».

Звіт був побудований на основі консультацій з понад 60 російськими та міжнародними правозахисними організаціями та окремими особами, а також на основі майже 100 письмових звернень, у тому числі від правозахисників і свідків порушень прав.

Рада з прав людини збирається обговорити доповідь в четвер.

З початку війни Кремль стверджував, що переважна більшість росіян підтримує його «спеціальну військову операцію» в Україні, водночас наполягаючи, що ті, хто не згодні, можуть це робити.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що бажаючі критикувати владу мають робити це згідно з чинним законодавством. Сам Путін заявив, що «не засуджує» тих, «хто поводився не як патріот».

Минулого тижня він також заявив, що з російською владою можна «не погоджуватися» і «жити тут, говорити про це ніхто не забороняє».