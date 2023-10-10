Промова Джо Байдена щодо ситуації в Ізраїлі, деталі наступного пакету допомоги Україні. Відео

Джо Байден 10 жовтня наголосив, що США нарощують додаткову військову допомогу, включно з боєприпаси та ППО, щоб поповнити “Залізний купол". За його словами, Білий дім тісно працює з Конгресом, щоб вжити термінових заходів для отримання фінансування для забезпечення вимог національної безпеки критично важливих партнерів США. Більше про позицію американського президента розповість Юлія Ярмоленко, яка стежить за подіями у Білому домі.