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Серед тем, про які запитували президента України — питання західної підтримки України, яка зараз гальмує через внутрішні розбіжності як у США, так і в ЄС, а також виклики, з якими Україна зіткнеться у 2024 році у війні проти Росії. Президент України висловив думку, що країни Заходу продовжать надавати допомогу Україні. Він наголосив, що очікує, що США приймуть новий пакет допомоги для України. Також Зеленський підкреслив, що упевнений у тому, що Європейський Союз також найближчим часом виділить кошти для України. Голос Америки поговорив із американськими експертами, які прокоментували теми, про які йшлось на пресконференції.