Посолка США в ООН зустрілася із батьками українських дітей примусово депортованих Росією

Перша велика подія президентської кампанії 2024 року в США відбудеться в середу, коли кандидати від Республіканської партії зустрінуться на сцені дебатів у місті Мілуокі, штат Вісконсин.

Згідно з правилами Республіканської партії, дев’ять кандидатів пройшли кваліфікаційні вимоги, щоб виступити на сцені форуму Fiserv. Найпопулярніший кандидат серед республіканців, колишній президент США Дональд Трамп каже, що пропустить захід.

Мало хто з учасників відверто критикував Трампа. Винятком є колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті. Інші, як-от губернатор Флориди Рон Десантіс, який є другим за популярністю серед республіканців після Трампа, і колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, застосували більш виважений підхід, сподіваючись переконати вірних Трампу членів партії, що вони можуть виконати план колишнього президента під гаслом "Повернімо велич Америці" без правових ускладнень та інших суперечностей.

Крім того, колишній віцепрезидент в адміністрації Трампа Майк Пенс, захищає своє рішення затвердити результати виборів 2020 року, всупереч бажанням Трампа.

Окрім Пенса, Крісті, Десантіса та Гейлі, у заході, організованому Fox News, також візьмуть участь бізнесмен з Огайо Вівек Рамасвамі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, губернатор Північної Дакоти Даг Бургум і колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон.

У неділю Трамп написав у своїй соцмедійній платформі Truth Social, що через значну перевагу в опитуваннях і досягнення під час президентства "Я НЕ БУДУ брати участь у дебатах".

Трамп, згідно з повідомленнями, мав на увазі перші двоє дебатів під час праймеріз, які транслюватимуть Fox News, включно з очними дебатами наступного місяця в Каліфорнії. Трамп не виключає, що візьме участь в дебатах з конкурентами-республіканцями пізніше.

Нещодавно колишній президент розкритикував Fox News, яка відстоювала його кандидатуру на двох останніх президентських виборах. Але медіаімперія магната Руперта Мердока, який володіє Fox News, зараз більш виважено ставиться до Трампа, якому протистоять велика кількість конкурентів-республіканців.

Трамп також заявив, що не підпише «клятву лояльності» Республіканського комітету, яка вимагає від тих, хто програв на праймеріз, підтримати єдиного кандидата від партії - це одна з вимог участі в дебатах у Мілуокі.

"Сюрприз, сюрприз… хлопець, якого звільнили під заставу в чотирьох юрисдикціях і який не може захистити свою ганебну поведінку, налякано біжить і ховається від сцени дебатів", — написав Крісті в п’ятницю на X, платформі, раніше відомій як Twitter.

Крісті назвав Трампа "невдахою із посвідченням та перевіреним боягузом". Навіть якщо Трамп не виступить з критикою Крісті та інших, очікується, що розмова на заході буде здебільшого про нього, включаючи більш ніж 90 звинувачень у злочинах, висунутих колишньому президенту, буцімто скоєних до, під час і після його президентства.

"Це дуже, дуже ускладнює середовище для інших республіканців, оскільки вони мають ідеї щодо ключових питань, таких як економіка, Україна чи імміграція. Але це не означає, що вони матимуть можливість говорити про це. Їх запитуватимуть про Дональда Трампа", – прогнозує Стівен Фарнсворт, професор політології в Університеті Мері Вашингтон.

Ці дебати не надто важливі для Трампа — він все одно буде фаворитом незалежно від того, що станеться. Але інші можуть привернути увагу ЗМІ, гарну чи погану, яка суттєво вплине не їхній рейтинг.

"Під час дебатів у минулі виборчі сезони кандидатів, які вибували з перегонів після невдалих дебатів. Також в минулому траплялось, що кандидати говорили щось, що привернуло позитивну увагу до них і дало їм значний поштовх", – зазначає проректор, доцент Джордан Тама зі Школи міжнародних студій Американського університету.

Десантіс — це кандидат, на якого можуть найбільше вплинути результати дебатів. Губернатор, якого раніше вважали серйозною загрозою для Трампа, втрачає рейтинг останнім часом. У кількох опитуваннях відносно невідомий Рамасвамі зрівнявся з Десантісом або перевершив його, зайнявши друге місце.

"Це його момент, - каже Фарнсворт з DeSantis. - Пам’ятайте, в 49 інших штатах ці люди не знають губернатора Флориди. Можливо, вони бачили трохи в новинах тут і там. Але більша частина висвітлення зосереджена на колишньому президенті. В результаті Рон Десантіс познайомиться з країною. І одна з речей, яку він повинен зробити, це справити гарне перше враження. Якщо він цього не зробить, він не зможе суттєво змінити динаміку перегонів".

Модератори Fox News також напевно намагатимуться з'ясувати у кандидатів, чому ті вважають, що будуть кращими лідерами, ніж президент Джо Байден, імовірний кандидат від Демократичної партії, якому буде 82 роки на час інавгурації в січні 2025 року, якщо його оберуть президентом.

Перші дебати Республіканської партії також привертають увагу до Вісконсину, одного з небагатьох штатів, де, як очікується, точитиметься справжня конкуренція між двома основними партіями на президентських виборах наступного року.

Наступного липня в Мілуокі відбудеться з’їзд Республіканської партії. Чотири з останніх шести президентських виборів у Вісконсині дали результат з розривом менш ніж в один відсотковий пункт. У 2016 році Трамп переміг із незначною перевагою в штаті, а через чотири роки поступився з таким же відривом Байдену.