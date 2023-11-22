Аргентина обрала нового президента. Ним став крайньо-правий політик Хав’єр Мілей, який набрав 56% голосів. Президент України Володимир Зеленський привітав Мілея, і подякував йому "за його чітку позицію на підтримку України". У інтерв'ю Голосу Америки Посол України в Аргентині Юрій Клименко зазначив: із початку повномасштабного вторгнення Мілей засуджував російську агресію та висловлював солідарність із Україною. Посол висловив сподівання, що за президентства Мілея вдасться активізувати українсько-аргентинські відносини, та що Аргентина долучиться до реалізації українських ініціатив, зокрема, Формули миру Президента Зеленського. Напередодні виборів Ірина Шинкаренко поспілкувалася з послом Юрієм Клименком про політичну ситуацію та російський вплив в Аргентині.