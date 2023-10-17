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Посол Ізраїлю: ХАМАС використовував зброю з Північної Кореї для нападу на Ізраїль
Посол Ізраїлю в Південній Кореї вважає, що палестинські бойовики угруповання ХАМАС застосували північнокорейську зброю для нападу на Ізраїль, хоча Пхеньян заперечує звинувачення, які з’явилися в Інтернеті, і називає їх безпідставними.
Аківа Тор, посол Ізраїлю, який служить у Південній Кореї з 2020 року, повідомив Корейській службі Голосу Америки телефоном із Сеула в суботу, що бойовики ХАМАСу використовують зброю, вироблену Північною Кореєю.
"У Газі, яка нас атакує, використовують північнокорейську зброю, – сказав Тор. - Можливо, ця північнокорейська зброя була в Ірані досить довго".
"Ми знищимо цю зброю в Газі", — додав він.
Відтоді, як ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня, фотографії реактивних гранат F-7, які нібито були зроблені Північною Кореєю, з’явилися у X, раніше відомому як Twitter.
Самопроголошений дослідник зброї, який використовує ім'я War Noir, опублікував фотографії ракет і кулеметів із підписом про те, що армія оборони Ізраїлю нібито захопила зброю північнокорейського виробництва, що належить бригадам Аль-Касам поблизу Гази.
Брюс Бехтол, колишній офіцер Розвідувального управління оборони США, який зараз є професором політології в Університеті Анджело в Техасі, повідомив Корейській службі Голосу Америки електронною поштою, що F-7 на фотографіях "ідентифіковано [як] схожі на північнокорейські, і на мою думку це так".
"Схоже, що значна кількість зброї, яку [використовує ХАМАС], походить від північнокорейців", — сказав Бехтол.
Бехтол продовжив, що в Газі, ймовірно, буде знайдено більше північнокорейської зброї після того, як Армія оборони Ізраїлю почне сухопутний наступ на цій території.
Північна Корея заперечила, що ХАМАС використовував її зброю для нападу на Ізраїль у заяві, опублікованій на державному сайті KCNA у п’ятницю.
США поширюють "безпідставні та брехливі чутки" про те, що північнокорейська зброя була використана під час нападу на Ізраїль, щоб "перекласти провину за кризу на Близькому Сході, спричинену їхньою неправильною гегемоністською політикою, на третю країну", заявили в KCNA.
Пхеньян має довгу історію постачання зброї ХАМАСу
Аналітики кажуть, що не дивно, що ХАМАС, схоже, використовує північнокорейську зброю, оскільки Пхеньян має довгу історію постачання зброї ХАМАСу, ліванському збройному угрупованню Хезболла та Ірану, який підтримує обидві групи.
Джеймс Джеффрі, який з 2018 по листопад 2020 року обіймав посаду спеціального представника США з питань участі в Сирії та спеціального посланника Глобальної коаліції з розгрому ІДІЛ, зараз очолює Близькосхідну програму Центру Вільсона.
Він сказав Корейській службі Голосу Америки під час телефонного інтерв’ю 10 жовтня: "Північна Корея вже давно постачає зброю та технічні знання радикальним силам на Близькому Сході".
Він продовжив: "Я б не здивувався, тому що Північна Корея займається незаконним продажем і постачанням зброї, щоб заробити гроші і серйозно дестабілізувати міжнародний порядок. Тому щоразу, коли у нас виникає криза чи новий конфлікт, є відбитки пальців Північної Кореї".
Фред Флейтц, який 19 років пропрацював у ЦРУ та виконував обов’язки радника з національної безпеки під час адміністрації Трампа, сказав: "Звичайно виглядає, що через пряму угоду, за якою ХАМАС платив північнокорейцям, або через КВІР, Корпусу вартових Іранської Республіки, вони контрабандою переправляли цю зброю до або через Хезболлу".
Флейц, який зараз є віцепрезидентом Центру американської безпеки, продовжив: "Але останнє здається більш переконливим. Іран ближче як до Північної Кореї, так і до Палестини і, ймовірно, має набагато більше маршрутів".
Численні резолюції Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї експортувати зброю. Метью Міллер, речник Державного департаменту США, на брифінгу для преси 10 жовтня заявив, що США "прагнуть протидіяти" будь-якій країні, яка надає фінансову чи військову підтримку ХАМАСу.
Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив у четвер, що він не може підтвердити повідомлення про використання північнокорейської зброї ХАМАСом.
Можливість торгівлі зброєю між Північною Кореєю та ХАМАС вперше з’явилася в 2009 році.
У грудні того ж року північнокорейський літак, який перевозив близько 35 тонн зброї, включаючи ракети та реактивні гранати, захопили в аеропорту Бангкока, коли літак приземлився там для дозаправки.
Наступного місяця уряд Таїланду подав звіт Раді Безпеки ООН, у якому говорилося, що зброя прямувала до Ірану.
Заступник радника Білого дому з національної безпеки зі стратегічних комунікацій Бен Роудс заявив у листопаді 2012 року, що заборонені вантажі з Північної Кореї в Таїланді в 2009 році "призначалися ХАМАСу".
У 2013 році звіт РБ ООН містив фотографії зброї Північної Кореї у вантажному літаку.
За словами тодішнього віцепрем'єр-міністра Ізраїлю Моше Яалона, під час поставок зброї Ізраїль вів непряму війну з Іраном, через його підтримку ХАМАСу і Хезболли.
Тор сказав Корейській службі Голосу Америки, що «без сумніву, Іран підтримує ХАМАС політично, фінансово та стратегічно». Але він заявив, що «не в змозі сказати», яку саме роль відіграв Іран у цьому конфлікті.
Toр також відкинув припущення про те, що Тегеран використав 6 мільярдів доларів своїх коштів, розморожених у південнокорейських банках, для підтримки ХАМАСу у цьому конфлікті.
"У нас немає жодних доказів того, що вивільнення коштів, які зберігалися в [південнокорейських] банках, якимось чином дійшло ХАМАСу", — сказав він.
Тор продовжив: "Загалом погляд Ізраїлю полягає в тому, що санкції проти Ірану не слід пом’якшувати, і що кошти, які надходять до Ірану, навіть якщо вони спрямовані на гуманітарні цілі, [можуть бути використані] в неналежних цілях".
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив минулого тижня, що Іран не зміг отримати жодних коштів, які були вивільнені з південнокорейських банків, і що ці кошти "можуть бути використані лише в гуманітарних цілях".
Переказ коштів був організований у рамках обміну полоненими між США та Іраном. Іран звільнив п'ятьох громадян США, утримуваних у заручниках, в обмін на звільнення коштів і передачу п'ятьох іранців, утримуваних у США.
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Спікеріада у США. Чого хоче опозиція в Палаті представників? Ексклюзив з Томом Маліновські
Найкращим сценарієм було би, якби вони (республіканці ред.) не змогли погодити кандидатуру спікера. Тому що тоді, Палаті Представників доведеться робити це двопартійним шляхомТом Маліновські, колишній конгресмен-демократ
17 жовтня Палата представників Конгресу США планує голосувати за нового спікера. Попереднього спікера, представника Республіканської партії Кевіна Маккарті, усунули 3 жовтня. Тоді голоси розділились 216-210. Усі демократи, які представляють меншість в Палаті представників, проголосували разом з 8-ма крайньо правими республіканцями за його усунення.
У п'ятницю республіканці номінували Джима Джордана на посаду спікера. Представник крайньо правого крила, Джордан послідовно виступає проти допомоги Україні. Однак, як повідомили чотири конгресмени-республіканці виданню Axios, Джордан в понеділок погодився виставити на голосування пакет, який об'єднує допомогу Україні та Ізраїлю, що суперечить позиції крайньо правого крила його партії.
Опозиція також висунула власного кандидата на посаду спікера. Ним став лідер демократичної меншості в Палаті Представників, Хакім Джеффріс. Останній розкритикував республіканського кандидата назвавши його "надзвичайним екстремістом".
"Нині республіканці обрали своїм кандидатом на посаду спікера очільника групи хаосу, захисника небезпечної дисфункції Конгресу та надзвичайного екстреміста. Вони обрали кандидатом законодавця, жоден законопроєкт якого, за останні 16-ть років у Конгресі, не був проголосований. Тому що його не цікавить американський народ. Його цікавить розповсюдження брехні та теорій змови, а також поширення розколу серед американського народу", - заявив Джеффріс.
Джеффріс закликає Палату представників обрати спікера на основі згоди обох партій та повернутися до роботи зокрема, щоб погодити допомогу Україні.
"Ми хочемо знайти двопартійний шлях до відновлення роботи Палати представників. Щоб ми могли вирішувати проблеми американського народу і підтримати наших друзів, таких як Ізраїль, Україна та інші у всьому вільному світі. Але громадянська війна республіканців у Палаті представників продовжує вирувати", - заявив Джеффріс у п’ятницю.
Однак, попри заклики об’єднатися демократи наразі відмовляються підтримувати жодного республіканського кандидата, якщо останньому не вистачить голосів однопартійців. Також, попри розбіжності всередині партії, малоймовірно, що республіканці, які зараз мають більшість в Палаті представників, проголосують за спікера від демократів, стверджують оглядачі.
У чому полягає стратегія демократів та як це вплине на Україну, кореспондентка Голосу Америки у Конгресі Катерина Лісунова запитала колишнього конгресмена від Демократичної партії, Тома Маліновські.
Катерина Лісунова, конгресова кореспондентка Голосу Америки: Чи бентежить вас, що відсутність спікера Палати Представників може затримати надання допомоги, як для України, так і для Ізраїлю?
Якщо голосування буде, то допомога Україні переможе
Том Маліновські, колишній конгресмен-демократ: Це вже затримує надання допомоги. Тут немає жодних сумнівів і ми повинні бути чесними щодо цього. Але хороша новина полягає в тому, що в Палаті представників і Сенаті все ще є двопартійна підтримка України. Якби ми голосували в Палаті представників зараз, Україна виграла б три проти одного. Проблема полягає у винесенні це на голосування. Для цього нам потрібно дочекатися, поки республіканці організуються всередині своєї партії. Це не проблема Конгресу, це проблема Республіканської партії в Палаті представників. Вони повинні зібратися. І коли вони це зроблять, ми повинні переконатися, що голосування відбудеться. Тоді кожен зможе голосувати по совісті, люди, які виступають проти допомоги Україні, добре, – нехай голосують проти, але має бути голосування. А якщо воно буде, то допомога Україні переможе.
К.Л.: Чи бачите ви ймовірність, що спікера оберуть найближчим часом? Як довго це може тривати?
Т.М.: Їм потрібно загалом 217 голосів республіканців, щоб обрати спікера. Я не знаю, чи є у них зараз ці 217 республіканських голосів для будь-кого з їхніх кандидатів. Тож є ймовірність, що республіканець, який набере можливо, 200 або 205 голосів своїх однопартійців, звернеться за допомогою до демократів.
І це було б добре, тому що тоді демократи, очевидно, поставили би умовою винести на голосування допомогу Україні та підтримати інші двопартійні ініціативи. Тож, у певному сенсі найкращим сценарієм було би, якби вони (республіканці ред.) не змогли погодити кандидатуру спікера. Тому що тоді, Палаті представників доведеться робити це двопартійним шляхом.
К.Л.: Чи говорили ви про це зі своїми республіканськими колегами? Що вони думають?
Т.М.: Моїм друзям-республіканцям неприємно усе що зараз відбувається. Це більш помірковані республіканці, які підтримують Україну, і як ви можете собі уявити, їх бентежить нинішній стан подій. Але поки що ніхто окрім них не в змозі змінити цю ситуацію. Я не можу це виправити за них. І я сподіваюся, якщо вони не зможуть це виправити самостійно, то вони звернуться за допомогою до демократів. Бо тоді ми разом можемо зробити багато хорошого не лише для України, але й для Сполучених Штатів Америки.
Нагадаємо, що після звільнення Маккарті тимчасовим спікером призначили Патріка Макгенрі, але за таких умов Палата представників залишилася не в змозі вести більшість справ, включаючи голосування на підтримку Ізраїлю та України або засудження ХАМАСу після нападу минулого тижня.
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