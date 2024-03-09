Про це сказав спеціальний представник Греції в Україні Спірос Лампрідіс в інтервʼю журналісту Олексію Коваленку під час візиту до Вашингтона. Дивіться повне інтервʼю на YouTube чи сайті Голосу Америки Українською!
“Порушення суверенітету України торкається землі, яка дуже близька нашому серцю”, – спецпредставник Греції в Україні Спірос Лампрідіс. Відео
“Для нас порушення суверенітету України торкається земель, які дуже близькі до наших сердець. Ми дотримаємо своє слово найближчим часом – принаймні щодо [реконструкції] Одеси… Щодо Маріуполя – сам прем’єр-міністр Греції в минулому обіцяв реконструювати повністю зруйнований пологовий будинок”.
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