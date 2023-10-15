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"Для Польщі це важливі вибори". Поляки обирають новий парламент
У Польщі 15 жовтня проходять парламентські вибори. Партії змагаються за 460 місць у Сеймі, нижній палаті Парламенту, та за крісла ста сенаторів - верхньої палати.
За даними опитувань, лідером із 31-37% голосів може стати консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), але вона може втратити більшість. Політсилу очолює Ярослав Качинський, президент країни Анджей Дуда також входить до ПіС.
ПіС проти ГК
З моменту приходу до влади у 2015 році партію звинувачують у підриві демократичних принципів, політизації судів, використанні державних медіа для просування власної пропаганди та розпалюванні гомофобії, нагадує Reuters. ПіС заперечує порушення або бажання вийти з ЄС і каже, що її реформи спрямовані на те, щоб зробити країну та її економіку більш справедливими, одночасно усунувши останні сліди комунізму. В економіці ж партія покладається на значний рівень дотацій і соціальної підтримки.
На другому місці – центристська ліберальна "Громадянська коаліція" (ГК), яку очолює експрем'єр та колишній голова Ради ЄС Дональд Туск, що має підтримку близько 30% виборців. Політсила провела передвиборчу кампанію на основі обіцянки скасувати реформи ПіС, притягнути її лідерів до відповідальності та вирішити конфлікти з Брюсселем щодо обмежень у демократії. Також вони обіцяють не знижувати рівень соціальної підтримки. За два тижні до виборів ГК провела у Варшаві опозиційний "Марш мільйонів сердець", покликаний мобілізувати тих виборців, які ще не визначились з кандидатом.
Об’єднання "Третій шлях" правоцентристського напряму представляє себе альтернативою ПіС та ГК й зосереджене на спрощенні податкової системи, заходах допомоги малому бізнесу та збільшенні витрат на освіту. "Третій шлях" загально схвально ставиться до продовження оборонної підтримки України, але виступив за певні обмеження на ввіз українського збіжжя.
Прохідний бар'єр для партій – 5% голосів, а для блоків – 8%. Тож до парламенту можуть пройти ще три партії: центристський блок "Третій шлях", коаліція лівих партій та ультраправа проросійська "Конфедерація". Саме "Конфедерація", як зазначає Радіо Свобода, озвучувала антиукраїнські гасла, заявляючи зокрема, що нібито "українці нахабно використали польську наївність". Крім того, щоб обмежити підтримку українських біженців, партія обіцяє знизити податки.
Для Польщі це важливі вибори
Політологи кажуть, що Польща може зіткнутися з періодом нестабільності, якщо ПіС не зможе отримати більшість. Одним із варіантів для політсили може стати коаліція із "Конфедерацією". Експерти кажуть, що вступаючи у торговельну суперечку з Україною та обмінюючись різкими заявами щодо українського зерна та іншого продовольства, ПіС намагались відвоювати частину голосів у ультраправих.
Незалежно від того, хто переможе, аналітики кажуть, що економіка країни переживає непростий час, і неспокій на ринку лише підживлюють обіцянки політсил збільшити соціальні витрати.
Спостерігач на виборах і віцепрезидент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Джоан Понс в коментарі журналістці Голосу Америки Мирославі Гонгадзе розповів: "Очевидно, для Польщі це важливі вибори".
Він також підкреслив, що найголовніша відповідь ЄС на загрози, зокрема з боку Росії, - це збереження єдності. "Як віцепрезидент Парламентської асамблеї ОБСЄ я був у Києві у 2022 році, і найважливіше повідомлення... для народу України - це бути об'єднаними", - додав він.
Через те, що подальша підтримка України є одним з ключових питань, які, на думку оглядачів, сприяють розколу у польському суспільстві й політичних колах напередодні виборів, у Washington Post назвали голосування "найбільш важливим у цілому поколінні".
Як зазначає New York Times, опитування свідчать про те, що із затягуванням війни критика України починає викликає резонанс серед деяких виборців. Водночас 85% поляків хочуть допомогти Україні у війні з Росією. Однак, згідно з дослідженням, "вперше ми маємо справу з ситуацією, коли більшість поляків (55%) проти додаткової допомоги".
Разом із виборами до парламенту, на дільницях також триває референдум, на якому полякам пропонують відповісти на питання щодо підтримки продажу державних активів іноземним структурам, необхідності підвищення пенсійного віку, ліквідації загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю, а також про допуск тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки до Польщі в межах механізму ЄС щодо примусового переселення, пише Радіо Свобода.
У статті використано матеріали Reuters
Всі новини дня
- Радіо Свобода
- Голос Америки
МВФ створив фонд підтримки реформ в Україні
Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України – він охопить потреби реалізації плану щодо розвитку потенціалу України, здійснення реформ, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.
«МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України», – зазначив Пишний.
За його словами, наразі донори вже виділили 14 млн доларів, ціль – зібрати 65 млн доларів.
Пишний повідомив, що на заході в Марракеші під час щорічних зустрічей МВФ та Світового банку були присутні перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат та представники Литви, Словаччини, Японії.
«Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду», – зазначив голова НБУ.
4 жовтня стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду знову відкриває свій офіс у Києві.
Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу за понад три роки зустріч із місією МВФ. За його словами, йшлося про реалізацію чотирирічної програми на суму 15,6 мільярда доларів.
Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму 5,4 мільярда доларів.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Міжнародний валютний фонд значно покращив прогноз для економіки України на 2023 рік. Фонд прогнозує 2% зростання ВВП країни.
Серед причин покращення прогнозу - зростання внутрішнього попиту, уповільнення інфляції та стабільність валютного ринку.
"Компанії та домогосподарства адаптуються до війни в країні", - йдеться в Світовому економічному огляді, який Фонд опублікував 10 жовтня.
Покращення прогнозу для України на 5 відсоткових пунктів порівняно з весняними оцінками, дозволило МВФ дещо покращити економічний прогноз для європейських країн з економіками, що розвиваються.
- Голос Америки
Салліван: Білий дім активно працюватиме з Конгресом щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю цього тижня
США можуть продовжувати забезпечувати постачання Україні критично важливих боєприпасів для захисту від російського наступу та продовження контрнаступу, заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван в програмі на каналі CBS News «Обличчям до нації» (Face the Nation).
«Російський наступ триває. Росіяни сильно атакують українців на північному сході, на сході, і нам потрібно переконатися, що ми продовжуємо швидко надавати їм необхідні військові постачання. Ми це робимо. Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що збирається йти до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також із подальшою підтримкою Ізраїлю. Цього тижня ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити для нього підтримку обох партій», - заявив Салліван.
На уточнювальне запитання ведучої, чи йдеться про пакет у 2 мільярди доларів, який об’єднує Україну, Ізраїль, кордон США із Мексикою, підтримку Тайваню, Салліван відповів: «Сума буде значно вищою. Але, як я вже сказав, він обов'язково включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності в Україні, а також для того, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе, коли він бореться зі своїми ворогами-терористами».
Як повідомляв раніше Голос Америки, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив свого українського колегу Дмитра Кулебу, що США продовжать надавати Україні підтримку, необхідну для захисту її народу.
Під час телефонної розмови 13 жовтня Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили розвиток подій на полі бою та зусилля із забезпечення міжнародної підтримки для справедливого та тривалого миру, заявив речник Держдепу США Меттью Міллер.
Про те, що США допомагатимуть як Ізраїлю, так і Україні 13 жовтня заявив і міністр оборони США Ллойд Остін, який перебував з візитом в Ізраїлі.
«Сполучені Штати є наймогутнішою країною у світі, і ми залишаємося цілком спроможними демонструвати силу та виконувати свої зобов'язання та спрямовувати ресурси у численні [регіони]. Тому ми будемо підтримувати Ізраїль, в той час, як ми підтримуємо Україну», - сказав у своїй заяві Остін.
- Голос Америки
Блінкен обговорив атаки ХАМАСу на Ізраїль з лідерами Саудівської Аравії та ОАЕ
Державний секретар Ентоні Блінкен під час зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії та прем’єр-міністром Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді наголосив на непохитній зосередженості Сполучених Штатів на припиненні терористичних атак ХАМАСу, забезпеченні звільнення всіх заручників і запобіганні поширенню конфлікту. Про це повідомив речник зовнішньополітичного відомства Метью Міллер.
«Дуже продуктивна», - сказав Блінкен, коли його запитали про зустріч після повернення в готель, повідомляє France 24.
«Обидва підтвердили свою спільну відданість захисту цивільних осіб і зміцненню стабільності на Близькому Сході та за його межами. Вони підкреслили важливість досягнення всеосяжної політичної угоди для досягнення миру, процвітання та безпеки в Ємені та важливість продовження партнерства (США та СА - ред.) для припинення конфлікту в Судані», - йдеться в повідомленні Держдепу.
Принц Мухаммед наголосив на дипломатичних зусиллях Ер-Ріяда, щоб «заспокоїти ситуацію», які включали дзвінки регіональним лідерам, в тому числі президенту Ірану Ібрагіму Райсі, цитує France 24 офіційне Саудівське агентство преси (SPA).
Він також повторив засудження країнами Перської затоки нападів на мирних жителів і «життєво важливі інтереси, які впливають на їхнє повсякденне життя», наголошуючи на тому, що палестинцям необхідно «отримати свої законні права та досягти справедливого та тривалого миру», — цитує SPA France 24.
В суботу державний секретар Ентоні Блінкен обговорив терористичні атаки на Ізраїль з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммедом бін Заїдом Аль-Нахаяном в Абу-Дабі, повідомляють в Держдепартаменті.
«Держсекретар висловив вдячність ОАЕ за чітке засудження жахливих нападів ХАМАСу на ізраїльське цивільне населення та продовження дипломатичної взаємодії з метою запобігання поширенню конфлікту. Держсекретар і шейх Мохаммед також обговорили спільне зобов’язання сторін побудувати більш інтегрований, безпечний і квітучий регіон і підтвердили важливість стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Об’єднаними Арабськими Еміратами», - йдеться в заяві речника Метью Міллера.
В неділю Блінкен прямує до Єгипту, шостої арабської країни, яку він відвідає, під час свого турне регіоном 11-16 жовтня.
- Голос Америки
Чого очікувати від візиту Путіна в Китай?
Цього тижня президент Росії Владімір Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб поглибити партнерство між двома найбільшими стратегічними суперниками Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.
Путін візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях" у Пекіні 17-18 жовтня, це буде його перша далека закордонна поїздка після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав на ордер на його арешт у березні через незаконну депортацію дітей з України.
В лютому 2022 року, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії до України, Путін відвідав Пекін, де разом із Сі вони оголосили про "безмежне" партнерство між Китаєм і Росією.
Під час цього візиту Путіна супроводжуватимуть керівники російських енергетичних компаній "Газпром" і "Роснафта" Олексій Міллер та Ігор Сєчін, повідомили Reuters джерела, знайомі із планами Кремля. Росія хоче укласти угоду з продажу більших обсягів природного газу в Китай і планує побудувати трубопровід "Сила Сибіру-2", який проходитиме через Монголію і матиме річну пропускну здатність у 50 мільярдів кубометрів.
Експерти вказують на тісні відносини Росії та Китаю, й сторони обговорюватимуть військове та ядерне співробітництво. Але через російську війну може не йтись про підписання домовленостей, каже Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Carnegie Russia: "Путін, безумовно, почесний гість... Водночас я вважаю, що Китай не зацікавлений у підписанні будь-яких додаткових угод, принаймні публічно, тому що все, що можна представити як надання додаткового грошового потоку до військової скарбниці Путіна та його військової машини, на цей час не підходить".
Вашингтон неодноразово застерігав Пекін від постачання Путіну зброї для війни в Україні. При цьому саме Китай американські посадовці називають найбільшим суперником для Вашингтона, а Росію - вважають найбільшою загрозою безпеці.
"За останнє десятиліття Сі створив із путінською Росією найбільш значущий неоголошений альянс у світі, - сказав Reuters Грем Еллісон, професор Гарвардського університету та колишній помічник міністра оборони при Біллі Клінтоні. - США доведеться змиритися з тим незручним фактом, що стрімко зростаючий системний суперник і реваншистська одновимірна наддержава з найбільшим ядерним арсеналом у світі тісно об'єднані в протистоянні США".
При цьому оглядачі нагадують, що Сі повинен балансувати між тісними особистими стосунками з Путіним і реальністю залежності на багатьох рівнях між економіками США та Китаю.
У статті використано матеріали Reuters
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