Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

У Польщі відбуваються парламентські вибори. Відео

У Польщі відбуваються парламентські вибори. Відео
Embed
У Польщі відбуваються парламентські вибори. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:53 0:00
Direct link

Подробиці з Варшави – від Мирослави Гонгадзе.

Форум

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG