Економічні наслідки протесту польських перевізників на кордоні з Україною "дуже важкі" – Єврокомісія

Єврокомісія розраховує на польський та український уряди в пошуку оптимального рішення, що дозволить відновити рух українських вантажівок, заблокований польськими перевізниками. Про це в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Адальберт Янц.

Речник підтвердив, що 15 листопада пункт перетину кордону в Польщі, заблокований перевізниками, відвідала високопоставлена делегація з Єврокомісії.

«Вчора відбувся візит високопоставленої делегації Єврокомісії (…) на пункт перетину кордону в Польщі, де відбуваються протести, щоб взяти участь у дискусіях з обома сторонами – урядом і протестувальником. Цей візит дозволяє нам побачити ситуацію на місці й оцінити наслідки цього протесту, які є дуже значними. Черги на кордонах надзвичайно великі. Умови для далекобійників дуже важкі. Є також дуже значні економічні наслідки цього протесту. Звичайно, ми ретельно вимірюємо вплив цього на місцях», – зазначив Янц.

Коментуючи масштаби впливу, в Єврокомісії не змогли надати конкретних цифр, але зауважили, що до цього питання можна буде повернутися, коли з’явиться оновлена статистика.

«У нас немає конкретних цифр, які ми можемо надати на цьому етапі щодо фактичного впливу на торгівлю. Але це гарне питання, і ми обов’язково побачимо, чи на якомусь етапі це відобразиться на цифрах експорту, зокрема в сільськогосподарській частині, але також і з іншого боку», – сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо можливих рішень стосовно ситуації на кордоні, представник Єврокомісії підтвердив, що вони обговорювались.

«Це рішення, які польський уряд, зокрема, повинен мати можливість розглянути, включно з дискусією щодо порожніх вантажівок, які переїжджають через кордон, – можна сприяти пересуванню саме цих вантажівок. Однак ці дискусії потрібно продовжувати. Вони ще не завершені», – зауважив речник Єврокомісії.

Водночас речник Єврокомісії не відповів на запитання Радіо Свобода щодо можливих каральних заходів з боку Єврокомісії проти Польщі, повідомлення про які розповсюдило польське медіа RMF FM. Він також не став коментувати, чи достатньо зусиль докладає польська влада, аби вирішити проблему.

«Ми не маємо права оцінювати зусилля влади. Я б у жодному разі не мав змоги робити такі коментарі. Наша роль у цьому контексті полягає в тому, щоб сприяти, брати участь у дискусіях, допомагати владі та протестувальникам, а також знаходити рішення та висновки. І ці дискусії тривають», – зауважив Янц, додавши, що інформації щодо подальших кроків та їхніх часових рамок немає.

Коментуючи вимоги польських перевізників запровадити комерційні дозволи для їхніх українських колег, Янц підтвердив позицію, що Єврокомісія озвучувала раніше.

«Будь-яке повторне запровадження системи дозволів або квот для автомобільних перевезень є юридично неможливим, оскільки це було б несумісним з Угодою про автомобільний транспорт між Україною та ЄС. Цю угоду про автомобільні перевезення, звичайно, було укладено також за згоди держав-членів», – нагадав Янц.

«Перш за все, національні органи як держав-членів, так і України мають забезпечити дотримання положень угоди на практиці. Також якщо є проблеми з реалізацією – це те, що ми можемо обговорити і допомогти з дискусіями владі, щоб вирішити будь-які такі проблеми на практиці – у діалозі», – резюмував речник Єврокомісії.

Через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС польські перевізники оголосили страйк. Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.