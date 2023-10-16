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Польська опозиція може потіснити PiS, змінивши політичну ситуацію в країні
ВАРШАВА, 16 жовтня (Reuters). У понеділок керівна консервативна партія Польщі, як видається, втратила парламентську більшість на найважливіших виборах у країні за останні десятиліття, що потенційно відкриває шлях опозиційним партіям до влади, що стане величезною політичною зміною.
Польща неодноразово конфліктувала з Європейським Союзом щодо верховенства права, свободи ЗМІ, міграції та прав ЛГБТ після того, як у 2015 році до влади прийшла партія «Право і справедливість» (PiS), але опозиційні партії пообіцяли налагодити відносини з Брюсселем і скасувати реформи, які, як говорять критики, підривають демократичні стандарти.
Польські фінансові ринки зросли на тлі новин про можливе формування уряду на чолі з проєвропейськими лібералами. Індекс акцій «блакитних фішок» WIG 20 підвищився на 3,5%, а злотий зріс приблизно на 1%.
«Вигнання націоналістів допоможе відновити зіпсовані відносини з ЄС», — сказав Лі Хардман, старший валютний аналітик банку MUFG.
«Злотий має продовжувати зміцнюватися в найближчій перспективі в очікуванні покращення відносин з ЄС, що допоможе підтримати зростання та залучити капітал».
Туск заявив, що прагнутиме розблокувати близько 110 мільярдів євро коштів ЄС, призначених для Польщі, які були заморожені через проблеми з верховенством права.
ДОВГІ КОАЛІЦІЙНІ ПЕРЕМОВИ
Навіть якщо офіційні результати підтвердять результати екзит-полу, Туску та його союзникам із правоцентристського Третього шляху та Нових лівих, можливо, доведеться чекати тижні чи навіть місяці, перш ніж вони зможуть сформувати уряд.
Президент Анджей Дуда, союзник PiS, заявив, що спершу надасть можливість партії-переможиці. Однак, оскільки ультраправа Конфедерація, як очікується, набере лише 6,4%, що є нижчим за очікування, прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому або будь-якому іншому посадовцю PiS буде важко сформувати новий уряд.
Лідер правоцентристської Польської селянської партії (PSL), що є частиною Третього шляху, у понеділок виключив приєднання до коаліції під керівництвом PiS.
«Люди, які голосували за нас, хотіли змін, вони хотіли, щоб PiS було усунено від влади», – сказав Владислав Косіняк-Камиш приватному радіо RMF FM.
Польська виборча комісія оцінила явку на недільних виборах у 72%, виходячи з часткових результатів, що є найвищим показником після падіння комунізму в 1989 році, підкреслюючи високі ставки на цих виборах.
Телевізійні кадри показали кілька сотень, переважно молодих людей, які стояли в черзі біля однієї виборчої дільниці у західному місті Вроцлав.
У агресивній кампанії, в якій вона намагалася виставити Туска як німецьку маріонетку, PiS говорила про вибір між неконтрольованою нелегальною міграцією під владою лідерів, відданих іноземним інтересам, і урядом, який захищатиме кордони, безпеку та традиції Польщі.
Однак PiS зіткнулася зі зростаючим невдоволенням через те, що критики називали відступом від демократії та зменшенням прав жінок після того, як у 2021 році уряд запровадив майже повну заборону абортів.
PiS також звинувачували у використанні прибуткових посад у державних компаніях для винагороди прихильників і збільшенні інфляції через м’яку фіскальну політику.
«Я очікую, що тепер жінки матимуть більше прав, що вони почуватимуться безпечніше», — сказала Іга Фрацкевич, 43 роки, банківський адміністратор.
«Я також сподіваюся, що кумівство припиниться, наприклад, у державних компаніях та в інших місцях».
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Гленна – 22-річна американка, що рятує життя в Україні. Відео
Це Гленна Манчего, їй 22 роки, вона зі штату Юта, США. А ще вона тактична медикиня, що рятує життя українських бійців на Донецькому напряму з весни 2022-го.
- Голос Америки
Байден: США - найпотужніша країна в історії світу і здатна допомогти як Ізраїлю, так і Україні
Президент США Джо Байден висловив переконання, що США здатні допомогти як Ізраїлю, так і Україні.
"Ми Сполучені Штати Америки, заради Бога, найпотужніша країна в історії - не у світі, а в історії світу. Ми можемо подбати про обидва [пріоритети] і все ще утримати нашу загальну міжнародну оборону", - заявив Байден в інтерв'ю програмі CBS "60 хвилин" в неділю.
"Ми маємо спроможність це зробити і маємо зобов'язання це зробити, - додав він і запитав, - Якщо не ми, то хто?"
Байден, який заявляв, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки потрібно", після нападу ХАМАСу, заявив про готовність США надати підтримку і Ізраїлю.
Ці два пріоритети пов'язані з безпекою американського народу, переконаний президент США.
Щодо України Байден висловив переконання, що США не змогли б залишитись осторонь масштабної війни в Європі, яка б розгорілась, якби Путіну дозволили окупувати Україну.
Ми хочемо забезпечити, що демократії тримаються. І Україна - критично важлива в тому, щоб це відбулосьПрезидент США Джо Байден
"В Україні, однією з моїх цілей було не дати Путіну, який сам скоїв воєнні злочини, окупувати незалежну країну, яка межує із союзниками по НАТО та є на кордоні з Росією, - сказав Байден. - Уявіть, що було б, якби він досяг успіху. Чи вам відомо про будь-яку війну в Європі, до якої нас не затягнуло? Ми не хочемо, щоб таке трапилось. Ми хочемо забезпечити, що демократії тримаються. І Україна - критично важлива в тому, щоб це відбулось".
Для того, щоб забезпечити додаткову допомогу Україні, адміністрація Байдена працює з Конгресом, роботу якого блокує відсутність згоди щодо нового спікера Палати представників США.
Цього тижня Білий дім працюватиме з Конгресом над новим пакетом допомоги обсягом понад два мільярди доларів, заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван в програмі на каналі CBS News «Обличчям до нації» (Face the Nation). Пакет може об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю, а також передбачити кошти на врегулювання ситуації з мігрантами на південному кордоні США, припустила ведуча програми.
"Російський наступ триває. Росіяни сильно атакують українців на північному сході, на сході, і нам потрібно переконатися, що ми продовжуємо швидко надавати їм необхідні військові поставки. Ми це робимо. Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що збирається йти до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також із подальшою підтримкою Ізраїлю. Цього тижня ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити для нього підтримку обох партій", - заявив Салліван.
- Голос Америки
Посольство України у США вручило синові Героя України Леоніда Кіндзельского орден Держави його батька
Посолка України в США Оксана Маркарова вручила синові Героя України Леоніда Кіндзельського Андрію Кіндзельському найвищу державну нагороду України - орден Держави та Грамоту про присвоєння Леоніду Кіндзельському звання Герой України (посмертно) за визначні заслуги перед Українською державою у розвитку медичної науки, розробку і впровадження методів діагностики та лікування гострої променевої хвороби. Про це повідомила посолка в дописі у фейсбуці.
«Професора Кіндзельського дуже добре знають чорнобильці, колеги лікарі та науковці як в Україні так і за кордоном. Леонід Кіндзельський був головним радіологом МОЗ УРСР у 1978-1986 роках. З перших днів аварії на ЧАЕС він робив все можливе і неможливе для того, щоб врятувати життя якомога більшої кількості людей, які постраждали від цієї жахливої катастрофи», - йдеться у дописі.
«Завдяки його унікальній методиці лікування, з усіх хворих на променеву хворобу, які лікувались у Києві, не вижив тільки один. Тоді, як хворі, що лікувались в Москві, майже всі померли. Проте, замість подяки радянська влада заборонила Леоніду Кіндзельському продовжувати лікувати хворих за своєю методикою, а його самого звільнили з посади головного радіолога УРСР. Через значне опромінення під час виконання службових обов'язків Леонід Кіндзельський багато років нездужав, проте продовжував активно працювати. Леонід Кіндзельський пішов з життя 19 квітня 1999 року», - написала Оксана Маркарова.
14 грудня 2021 року Президент України Володимир Зеленський присвоїв Леоніду Кіндзельському звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно).
- Голос Америки
Сенатор розповів про роботу із Білим домом над фінансуванням допомоги Україні
Американські сенатори готують законопроєкт про значне фінансування для України, повідомив в ефірі NBC республіканець Ліндсі Грем. Він розповів, що законодавці проводять зустрічі із представниками Білого дому, щоб узгодити це. "Ось що незабаром вийде з Сенату: великий пакет для України", - розповів він.
Грем також закликав однопартійців у Палаті представників продовжувати підтримувати Україну: "Якщо ви позбавитеся допомоги Україні, Росія продовжить йти далі. Зрештою між НАТО та Росією буде війна, і це буде зелене світло для Китаю вдертися на Тайвань. Отже, республіканці у Палаті представників: якщо ви заблокуєте допомогу Україні, ви розв'яжете війну в Європі. Китай піде слідом за Тайванем".
Як повідомляв Голос Америки, радник з національної безпеки США Джейк Салліван розповів, що Білий дім активно працюватиме з Конгресом щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю цього тижня: (Фінансування - ред.) "обов'язково включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності в Україні, а також для того, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе, коли він бореться зі своїми ворогами-терористами".
Сенатор-республіканець Грем нагадав, що США не втратили жодного солдата в Україні й витратили менш як 5% військового бюджету, натомість українці знищили 50% боєздатності РФ. "Підтримання України в її боротьбі стримує війну між Китаєм і Тайванем. І ми зупинимо Путіна".
Також Грем закликав Білий дім посилити свою позицію щодо Тегерана: "(Звертаючись до - ред.) адміністрації Байдена: я працюватиму з вами, щоб встановити мир між Саудівською Аравією та Ізраїлем. Але вам доведеться покращити свою гру, коли мова йде про Іран, і зробити це зараз".
Нагадаємо, Конгрес США прийняв тимчасовий бюджет, що не містить додаткового фінансування для України. Після цього крайній правий конгресмен-республіканець Мет Гейтс та його прихильники, які хочуть припинення підтримки Києва, домоглись звільнення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США. Це викликало значне занепокоєння щодо американської підтримки як серед українців, так і серед союзників.
Гакім Джеффріс, лідер демократичної меншості у Конгресі, в ефірі NBC, відповідаючи на запитання про ситуацію із відсутністю спікера Палаті представників та політичною боротьбою за цю посаду, заявив: "Ми хочемо знайти двопартійний шлях до відновлення роботи Палати представників, щоб ми могли розв'язувати проблеми для американського народу та підтримувати наших друзів, таких як Ізраїль, Україна та інші у всьому вільному світі".
Хоча у Пентагоні заявляють, що мають іще 5,4 мільярда доларів за програмою повноважень президента, які залишаються доступними для надання допомоги Києву, ЗМІ повідомили, що група проукраїнських сенаторів від обох партій прагне швидко прийняти річний пакет підтримки України обсягом від 50 до 100 мільярдів доларів, що значно перевищує суму допомоги, про яку просить адміністрація президента Джо Байдена у 24 мільярди доларів.
Прихильники ініціативи у Сенаті також кажуть, що було б легше заручитись підтримкою законодавців для одного великого пакета порівняно з кількома меншими пакетами допомоги. Вони очікують голосування за це у період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і закінченням терміну дії поточного законопроєкту про тимчасові урядові витрати 17 листопада.
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