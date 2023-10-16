Польська опозиція може потіснити PiS, змінивши політичну ситуацію в країні

Результати екзит-полу Ipsos, опубліковані в понеділок, дали PiS 36,6% голосів, що приносить їм 198 місць з 460 у нижній палаті парламенту.

За прогнозами, опозиційні партії, очолювані ліберальною групою Громадянська коаліція (КО) колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, загалом отримають 248 місць, причому КО виграє 31,0% поданих бюлетенів. Перемога опозиції на голосуванні, яке аналітики вважають найважливішими виборами для Європи за останні роки, потенційно може змінити відносини між Брюсселем і найбільшою державою-членом ЄС у Центральній і Східній Європі.

Польські фінансові ринки зросли на тлі новин про можливе формування уряду на чолі з проєвропейськими лібералами. Індекс акцій «блакитних фішок» WIG 20 підвищився на 3,5%, а злотий зріс приблизно на 1%.

«Вигнання націоналістів допоможе відновити зіпсовані відносини з ЄС», — сказав Лі Хардман, старший валютний аналітик банку MUFG.

«Злотий має продовжувати зміцнюватися в найближчій перспективі в очікуванні покращення відносин з ЄС, що допоможе підтримати зростання та залучити капітал».

Туск заявив, що прагнутиме розблокувати близько 110 мільярдів євро коштів ЄС, призначених для Польщі, які були заморожені через проблеми з верховенством права.

ДОВГІ КОАЛІЦІЙНІ ПЕРЕМОВИ

Навіть якщо офіційні результати підтвердять результати екзит-полу, Туску та його союзникам із правоцентристського Третього шляху та Нових лівих, можливо, доведеться чекати тижні чи навіть місяці, перш ніж вони зможуть сформувати уряд.

Президент Анджей Дуда, союзник PiS, заявив, що спершу надасть можливість партії-переможиці. Однак, оскільки ультраправа Конфедерація, як очікується, набере лише 6,4%, що є нижчим за очікування, прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому або будь-якому іншому посадовцю PiS буде важко сформувати новий уряд.

Лідер правоцентристської Польської селянської партії (PSL), що є частиною Третього шляху, у понеділок виключив приєднання до коаліції під керівництвом PiS.

«Люди, які голосували за нас, хотіли змін, вони хотіли, щоб PiS було усунено від влади», – сказав Владислав Косіняк-Камиш приватному радіо RMF FM.

Польська виборча комісія оцінила явку на недільних виборах у 72%, виходячи з часткових результатів, що є найвищим показником після падіння комунізму в 1989 році, підкреслюючи високі ставки на цих виборах.

Телевізійні кадри показали кілька сотень, переважно молодих людей, які стояли в черзі біля однієї виборчої дільниці у західному місті Вроцлав.

У агресивній кампанії, в якій вона намагалася виставити Туска як німецьку маріонетку, PiS говорила про вибір між неконтрольованою нелегальною міграцією під владою лідерів, відданих іноземним інтересам, і урядом, який захищатиме кордони, безпеку та традиції Польщі.

Однак PiS зіткнулася зі зростаючим невдоволенням через те, що критики називали відступом від демократії та зменшенням прав жінок після того, як у 2021 році уряд запровадив майже повну заборону абортів.

PiS також звинувачували у використанні прибуткових посад у державних компаніях для винагороди прихильників і збільшенні інфляції через м’яку фіскальну політику.

«Я очікую, що тепер жінки матимуть більше прав, що вони почуватимуться безпечніше», — сказала Іга Фрацкевич, 43 роки, банківський адміністратор.

«Я також сподіваюся, що кумівство припиниться, наприклад, у державних компаніях та в інших місцях».