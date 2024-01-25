"Цілюща сила музики" - піаніст з Нью-Йорка Павло Гінтов збирає гроші для лікарів в Україні

Відомий нью-йоркський піаніст родом з України Павло Гінтов зібрав у Вашингтоні благодійний концерт української класичної музики.

Гроші, зібрані на концерті для Heal Ukraine Group - консорціуму лікарів, науковців і медичних працівників з Бостонського університету, підуть на допомогу українським лікарям на передовій та на профпідготовку українських лікарів в американських клініках.

"Сьогодні граю Якименка у Вашингтоні, а в той самий час хтось грає Якименка у Британії, чи у Фінляндії"

Фортепіанний концерт, у програмі якого здебільшого твори маловідомих українських композиторів, зібрав у Вашингтоні повний зал. Про таке до війни можна було тільки мріяти, каже піаніст Павло Гінтов.

"Українська музика поки що залишається для них чимось таємничим і невідомим. Мені здається, що мені вдається їх зацікавити. Вони зазвичай дуже здивовані, що вони не чули її, що вони її не знають і вони відкривають для себе щось нове", – розповідає піаніст про враження американців від його музики.

Павло Гінтов каже, що грає і на приватних концертах, де збираються справжні поціновувачі класичної музики. Один з останніх складався виключно з українських творів, і реакція слухачів була дивовижна – вони хотіли більше знати про композиторів, просили порадити твори для власного виконання, для розучування у школах, де вони викладають.

Корейсько-американська скрипалька Хей Сун Хан після концерту у Вашингтоні поділилася своїми враженнями: "Як музикантку мене глибоко вразив цей невідомий фортепіанний репертуар, мені було цікаво почути не лише першокласне виконання Павла, але і дізнатися про долі українських композиторів, які написали цю музику".

Через події 2014-го року я почав збирати репертуар для концертів української музики і побачив імена, яких раніше не бачив, знаходив твори, про які раніше не чув.

У програмі виступу у Вашингтоні, крім Лисенка, Лятошинського і Скорика – твори мало знаних навіть в Україні композиторів, яких радянська влада вигнала в еміграцію.

Як каже Павло Гінтов, навчаючись в Україні та в Москві, він не мав можливості скласти собі повної картини про українську музику – якісь імена замовчувалися, якісь були викреслені з політичних причин.

"Ці композитори, Федір Якименко, Сергій Борткевич, я їх відкрив для себе тільки, коли я вже жив в Америці, і через події 2014-го року. Бо я почав збирати репертуар для концертів української музики і побачив імена, яких я раніше не бачив, і знаходив твори, про які я раніше не чув", – розповідає піаніст, який останні 17 років живе в Америці.

За його словами, інтерес до України, яка продовжує чинити опір російській агресії, породив і інтерес до української культури, зокрема, до музики. Тепер у США грають Валентина Сильвестрова і Бориса Лятошинського, хочуть знати імена сучасних творців української музики.

"Мені дуже приємно, що багато людей з різних боків цим займаються, і я бачу, що я сьогодні граю Якименка у Вашингтоні, а в той самий час хтось грає Якименка у Британії, чи у Фінляндії", - ділиться Гінтов.

Павло Гінтов народився у Києві, закінчив Московську консерваторію, закінчив докторантуру в Мангеттенській школі музики, має ступень доктора філософії з музики.

Гінтов вже 17 років живе в Америці, де концертує, викладає, а також є українським активістом. Уже 10 років він веде кампанію проти російських виконавців, що підтримують війну, і збирає допомогу для України.

На благодійному концерті у Вашингтоні він збирав кошти для бостонської організації Heal Ukraine – "Зціли Україну", для підтримки українських лікарів на передовій.

Марк Познанський, лідер Heal Ukraine Group, професор медицини Гарвардської медичної школи та директор Центру вакцин та імунотерапії Массачусетської загальної лікарні, розповів Голосу Америки, що українські лікарі з Бостона познайомили його з Павлом, і так народилася ідея збирати на благодійних концертах гроші для українських лікарів на передовій та в постраждалих від обстрілів лікарнях.

"Є багато зв’язків між музикантами і лікарями, наприклад, між лікарями Массачусетської загальної лікарні та Бостонським симфонічним оркестром. За допомогою Павла Гінтова ми збираємо кошти для організації Heal Ukraine, яка забезпечує медичні потреби українських лікарів на передовій і допомагає з підвищенням кваліфікації самих лікарів, хірургів, психіатрів", – каже Познанський.

Він говорить, що збори від цього концерту підуть на додаткове навчання українських колег. З початку широкомасштабної агресії РФ лікарі з Бостона відправляють в Україну медичне обладнання – від хірургічних матеріалів до портативних ультразвукових апаратів, від кардіомоніторів та механічних вентиляційних апаратів для вакуумної терапії ран до хірургічних налобних ліхтариків, щоб навіть тоді, коли через обстріли вимикається електрика, хірурги могли продовжувати рятувати життя.

Познанський додає, що благодійні концерти приносять не так багато грошей у загальній збірці, але музика має свою цілющу силу.

"Можливо, 10-12% коштів надходить з концертів, але музика є частиною процесу одужання, яким ми допомагаємо українській громаді в Америці, і в Україні також, бо ми транслюємо концерти онлайн, і знаємо, що українські лікарі їх також слухають, і відчувають нашу підтримку", - розповів благодійник.

Ми не повинні забувати, що українці борються і гинуть за ті цінності, які є також американськими, за свободу.

Підтримати Україну прийшов до вашингтонської церкви святої Анни і Євген Віндман, колишній співробітник Ради національної безпеки.

Полковник армії США у відставці та міжнародний юрист, він бере участь у розслідуваннях російських воєнних злочинів в Україні. Віндман каже, що розповідає про Україну на кожній своїй зустрічі з американцями.

"Важливо зробити так, щоб люди продовжували думати про Україну, і до мене на цих зустрічах підходять люди, які питають, що ми можемо зробити для України. Ми не повинні забувати, що українці борються і гинуть за ті цінності, які є також американськими, за свободу", - сказав у коментарі Голосу Америки Євген Віндман.

Як каже Марк Познанський, для багатьох, хто прийшов на недільний концерт, справа підтримки України є глибоко особистою.

"Коли російські війська почали концентруватися на кордонах України, я пригадав собі, що пережила моя єврейська родина у 1939 році, коли нацистські та російські війська разом вдерлися до Польщі. Я тоді сказав собі, що нам потрібно допомагати українцям зараз, щоб наші нащадки не читали про ці події колись через 80 років, і не казали, шкода, що їм тоді не допомогли", - розповів Познанський.

Та історія, яку розповідає Павло своєю музикою, примушує замислитися над тим, з яким злом сьогодні бореться Україна.

На честь польських друзів та Польщі - країну, яку на концерті назвали "українським тилом цієї війни", єдиним неукраїнським твором у програмі був "Полонез" Фредріка Шопена.

Павло Гінтов нагадав, що вигнанцю з рідної Польщі після придушення антиросійського повстання так і не довелося побачити вільною рідну землю. Але його твір звучить гімном перемоги польського духу.

Під час концерту Павло Гінтов багато говорив про долі композиторів, які загинули від рук радянської влади, чи були змушені стати біженцями у країнах Західної Європи.

І ці історії знаходили відгук серед аудиторії у Вашингтоні, де було чимало втікачів уже від нинішньої війни, звернула увагу радниця посольства України у США Катерина Смаглій.

"Та історія, яку розповідає Павло своєю музикою, не лише зцілює, але і примушує замислитися над тим, з яким злом сьогодні бореться Україна, відстоюючи свою незалежність, свою культурну ідентичність та своє майбутнє як демократичної держави", – сказала дипломатка.