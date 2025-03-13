Відповідь Путіна на пропозицію 30-денного перемир'я – це тактика, яка спрямована на те, щоб втягнути Америку та Україну в тривалі дискусії, тоді як Росія продовжує атакувати українців і відмовляється повертати вкрадених дітей країни, каже старший співробітник Фонду захисту демократій Пітер Доран.