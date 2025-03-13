Про своє бачення переговорного процесу, забезпечення припинення вогню в Україні та очікування від американської команди в зусиллях припинити війни Росії проти України Доран розказав Тетяні Ворожко. Пітер Доран є представником консервативного аналітичного центру. Голос Америки пропонує увесь спектр політичної думки у США щодо мирного врегулювання в Україні.
“Відповідь Путіна – це тактика”: експерт Пітер Доран аналізує переговори про завершення війни. Відео
Відповідь Путіна на пропозицію 30-денного перемир'я – це тактика, яка спрямована на те, щоб втягнути Америку та Україну в тривалі дискусії, тоді як Росія продовжує атакувати українців і відмовляється повертати вкрадених дітей країни, каже старший співробітник Фонду захисту демократій Пітер Доран.
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