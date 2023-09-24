Очільник Пентагону обговорює оборону з лідерами країн Африки

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з лідерами Джибуті та президентом Сомалі в неділю, під час своєї першої поїздки до Африки в якості міністра оборони, на тлі триваючого насильства в регіоні. Пізніше цього тижня він вирушить до Кенії та Анголи.

В Джибуті розташовано основну військову базу США на континенті, і Остін сказав, що Кемп Лемонньєр має «критичне значення» для «протидії насильницькому екстремізму та підтримки безпеки в усьому регіоні».

Він додав, що США пишаються партнерством із силами Джибуті та силами Африканського Союзу на підтримку сусіднього Сомалі, де бойовики Аш-Шабаб чинять дедалі більший опір урядовим військам.

«Аш-Шабаб» - головний підрозділ «Аль-Каїди» на континенті.

Сомалі нещодавно зазнало невдач у боротьбі проти Аш-Шабаб після смертоносної атаки на місто Каусвейн 26 серпня. В результаті інциденту загинули десятки військових уряду і вони поспішно відступили з лінії фронту та міст, раніше захоплених бойовиками.

Ця невдача була однією з причин, на яку Сомалі посилалася у запиті про «технічну паузу» у виведенні військових сил Африканського Союзу з Сомалі. В рамках скорочення, яке почалося минулого тижня, Африканський союз відведе 3000 військових і передасть свої передові оперативні бази сомалійським солдатам до кінця цього місяця.

«На жаль, 26 серпня 2023 року ми зазнали кількох значних невдач після атаки на наші сили в районі Каусвейн, регіон Галгудуд і подальшого відступу сил з кількох нещодавно звільнених міст, — йдеться в листі, написаному радником з національної безпеки. Хусейн Шейх-Алі. — Цей несподіваний поворот подій розтягнув наші військові сили, оголив наші вразливі місця на передовій».

Представник оборонного відомства США назвав "Аш-Шабаб" "важким викликом", який "не зупиниться відразу".

"Це і надалі вимагатиме послідовної, тривалої співпраці між нами та нашими східноафриканськими партнерами, включаючи Кенію", — сказав чиновник.

Збройні сили США роками «консультували та допомагали» сомалійським силам у боротьбі проти «Аш-Шабаб», тренували сили спеціального призначення та завдавали авіаударів проти угруповання.

У неділю високопоставлений чиновник США заявив, що AFRICOM не завдавала авіаудару 22 вересня 2023 року. Угруповання Аш-Шабаб у Telegram стверджувало, що в результаті удару AFRICOM загинули вісім членів однієї сім’ї, у тому числі шестеро дітей.

Уряд Сомалі повідомив, що під час цілеспрямованого авіаудару було вбито старшого командира «Аш-Шабаб», ідентифікованого як Ісаак Абдуллахі, який відповідав за операції угруповання в регіоні Бакул, і сімох «охоронців».

Водночас посадовець США підтвердив, що американський підрядник і службовець країни-партнера отримали поранення після того, як у п'ятницю бойовики "Аш-Шабаб" обстріляли базу, укомплектовану силами оборони Кенії. Угруповання "Аш-Шабаб" стверджує, що в результаті нападу поранено чотирьох американських солдатів і дев'ятьох кенійських військовослужбовців. Представник оборонного відомства США сказав, що твердження «Аш-Шабаб» були «перебільшеними».

Тисячі кенійських військовослужбовців перебувають у Сомалі в рамках Перехідної місії Африканського Союзу ATMIS. Кенія також стикалася з неодноразовими нападами з боку "Аш-Шабаб", включаючи резонансний напад на торговельний центр Westgate Mall у Найробі 10 років тому, у результаті якого загинуло 67 людей.

Пізніше цього тижня Остін вирушить до Кенії та Анголи. За словами високопоставленого чиновника США, це буде перший візит міністра оборони США до Анголи, і вперше з 1976 року глава оборонного відомства США відвідає Кенію.

Візит Остіна відбувається на тлі спроб Китаю та Росії розширити свій вплив в регіоні.