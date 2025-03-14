Каллас доопрацювала багатомільярдний пакет допомоги ЄС для України. РС стали відомі деталі

Новий пакет військової допомоги для "негайних поставок" Україні від ЄС може бути на суму від 20 до 40 мільярдів євро, у ньому передбачена також можливість спільного виробництва та партнерства з українською оборонною промисловістю. Про це йдеться в доопрацьованій чернетці пропозиції від верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас, Радіо Свобода ознайомилося документом.

Остаточна сума досі не узгоджена, оскільки "деякі держави-члени ще не мають сформованого уряду", повідомив Радіо Свобода дипломат у колах ЄС, не уповноважений давати офіційні коментарі засобам інформації.

На позачерговому саміті лідерів ЄС 6 березня практично всі країни-члени спільноти, окрім Угорщини, погодилися з необхідністю розвинути пропозицію Каї Каллас, зокрема розглянути можливість інтеграції цих планів із планами нарощування оборонного виробництва в ЄС.

"Відчувається готовність до серйозного обговорення. Ми бачимо це як коаліцію охочих. Очікується, що на саміті лідерів 20 березня буде досягнуто політичного консенсусу", – повідомив дипломат.



Ідея Каї Каллас полягає також у тому, що країни-члени мають робити пропорційні до розміру своєї економіки внески у цю ініціативу, оскільки наразі обсяги допомоги від різних країн-членів суттєво відрізняються.

"Підтримка може надаватися "в натуральній формі" (через двосторонні постачання або постачання за участю третьої сторони) чи через фінансовий внесок. Держави-учасниці повідомлять одна одній та Європейській службі зовнішніх дій (ЄСЗД) до 30 квітня 2025 року про те, як вони планують виконати свої зобов’язання, вказуючи, чи можуть вони закуповувати та постачати додаткову допомогу від імені інших держав-учасниць", – ідеться в документі.

Новий пакет має включати як прямі постачання військової техніки (артилерійські системи великого калібру, системи ППО, боєприпаси тощо), так і прямі закупівлі в української оборонної промисловості.

Допомога, яку країни ЄС уже надали Україні у вигляді зброї з 24 лютого 2025 року, може бути зарахована до цієї ініціативи.



Лідери 26 із 27 держав Євросоюзу на саміті в Брюсселі 6 березня погодили декларацію на підтримку України. Єдиним главою держави, який не проголосував за це рішення, був прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Це означає, що декларація не увійшла до офіційних висновків саміту ЄС, але міститься в додатках до цих висновків, «твердо підтриманих 26 державами-членами».

У декларації зафіксована підтримка потенційного розміщення миротворців в Україні в межах механізму «Спільної політики безпеки та оборони» (CSDP), за яким Євросоюз бере участь у миротворчих операціях.