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Як посилення військової підтримки США Ізраїлю може вплинути на допомогу України? Відео

Як посилення військової підтримки США Ізраїлю може вплинути на допомогу України? Відео
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Як посилення військової підтримки США Ізраїлю може вплинути на допомогу України? Відео

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США вже почали передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США до Східного Середземномор’я. Мова йде про присутність у регіоні американського авіаносця, крейсера, а також низки есмінців. Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що уряд Сполучених Штатів швидко надасть Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання й ресурси, в тому числі боєприпаси. Як посилення американської військової підтримки Ізраїлю може вплинути на забезпечення озброєнням Україну дізнавалися Ірина Соломко та Ірина Шинкаренко.

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