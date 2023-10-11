Як посилення військової підтримки США Ізраїлю може вплинути на допомогу України? Відео

США вже почали передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США до Східного Середземномор’я. Мова йде про присутність у регіоні американського авіаносця, крейсера, а також низки есмінців. Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що уряд Сполучених Штатів швидко надасть Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання й ресурси, в тому числі боєприпаси. Як посилення американської військової підтримки Ізраїлю може вплинути на забезпечення озброєнням Україну дізнавалися Ірина Соломко та Ірина Шинкаренко.