Amnesty International: Майбутнє українських дітей під загрозою через російську агресію

Правозахисна група Amnesty International оприлюднила заяву про те, що майбутнє український дітей – під загрозою, оскільки “російська агресія в Україні продовжує обмежувати навчання в школах”.

У заяві йдеться, що Amnesty International отримала докази від працівників освіти та сімей з дітьми шкільного віку, які жили чи все ще проживають під російською окупацією. А також задокументувала, як агресивна війна Росії проти України призвела до переривання освіти в Україні.

“На окупованих Росією територіях залякування та примус є щоденною реальністю для сімей, дітей та педагогічного колективу. Ніхто не є у безпеці під час нескінченної кампанії терору Росії в Україні”, – сказала Анна Райт, дослідниця Amnesty International.

Ті, хто живуть під російською окупацією, ризикують зазнати жорстокої розплати за бажання продовжити українську освіту.

Факти свідчать, кажуть правозахисники, що ті, хто живуть під російською окупацією, ризикують зазнати жорстокої розплати за бажання продовжити українську освіту.

А окремі батьки узагалі змушені переховувати своїх дітей, щоб їх не зараховували до шкіл з російською програмою або не відправили до закладів “перевиховання” чи на усиновлення до Росії.

"Прихована форма" навчання

Щоб уникнути репресій, за інформацією Amnesty International, діти навчаються “у прихованій формі”.

Попри ризик репресій, вчителі та батьки намагаються організувати навчання за українською програмою.

Вчителі, учні та батьки, пише правозахисна група, цитуючи місцевих освітян, “перетворилися на партизан, які риють ями на городах, щоб сховати ноутбуки та мобільні телефони, або ховаються на горищах і у старих сараях, щоб зловити мобільний сигнал”.

Бібліотекарі влаштовують таємні зустрічі, щоб передати українські книги учням, ховаючись від російських військових патрулів.

А бібліотекарі влаштовують таємні зустрічі, щоб передати українські книги учням, ховаючись від російських військових патрулів на вулицях їхнього села.

На окупованих Росією територіях залякування і свавільні обшуки є щоденною реальністю для сімей, дітей та педагогічного колективу, свідчить Amnesty International.

Російські військові погрожують мешканцям окупованих територій: якщо діти не прийдуть до контрольованої ними школи, то наступного тижня “приїде автобус і відвезе вас у дитячий будинок у Росії”.

“Єдиний спосіб допомогти Україні одужати та зробити сьогодення та майбутнє українських дітей менш болючими — це припинити війну Росії проти України, що є, відповідно до міжнародного права, актом агресії”, — сказала Анна Райт.