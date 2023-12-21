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Український фільм "20 днів у Маріуполі" - у короткому списку претендентів на Оскар

  • Голос Америки
Стоп-кадр з документальної стрічки "20 днів у Маріуполі"
Стоп-кадр з документальної стрічки "20 днів у Маріуполі"

Український фільм "20 днів у Маріуполі", який зняли українські журналісти агенції Associated Press Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, потрапив у шорт-лист на премію "Оскар". Про це повідомляє видання AP.

Стрічка про Маріуполь в останні дні перед окупацією росіян потрапила одразу у дві категорії - документальний та міжнародний фільм.

Раніше автори стрічки стали лауреатами Пулітцерівської премії у категорії "Служіння суспільству".

Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук, яка щороку організовує вручення "Оскара" за досягнення у сфері кінематографа, оголосила список всіх претендентів на нагороду.

Серед номінантів на "Оскар" в різних категоріях - фільми Грети Гервіг "Барбі", Крістофера Нолана "Оппенгеймер" та Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні".

Остаточний список фіналістів буде оголошено за місяць - 23 січня.

96-а церемонія вручення премії "Оскар" пройде у Лос-Анджелесі, 10 березня. Її ведучим буде Джиммі Кіммел.

У статті використані матеріали AP

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