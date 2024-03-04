Орбан зустрінеться з Трампом 8 березня

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з колишнім президентом США Дональдом Трампом, у п’ятницю 8 березня у Флориді. Про це повідомляє агентство Reuters. Видання The New York Times уточнює, що зустріч має відбутись у приватному клубі Трампа в Мар-а-Лаго.

Деталі планованих перемовин невідомі. Втім західні видання нагадують, що обидва політики прихильно один до одного ставляться. Трамп називав Орбана "великим політиком". Натомість угорський прем'єр підтримав кандидатуру Трампа на президентських виборах цьогоріч.

"Це не азартні ігри, а фактично ставка на єдиний розумний варіант... Єдиний шанс для світу на відносно швидку мирну угоду — це політичні зміни в Сполучених Штатах, і це пов’язано з тим, хто є президентом", — сказав Орбан на економічному форумі в понеділок.

Орбан заявив, що вибори президента США цього року та голосування до Європейського парламенту в червні будуть вирішальними, оскільки консерватори в Європі та США повинні боротися разом «відвоювати» установи у Вашингтоні та Брюсселі у лібералів, які, за словами Орбана, загрожують західній цивілізації.

Орбан виступає проти підтримки України, регулярно сперечається з ЄС через міграційну політику раніше виступав із промовами на СPAC - щорічній конференції консерваторів США. Наступного місяця Угорщина втретє прийматиме CPAC.

Орбана, який регулярно сперечався з ЄС через його антиміграційні кампанії нещодавно мав напруженість із адміністрацією президента Джо Байдена. Головна суперечність - зволікання Будапешта щодо ратифікації членства Швеції в НАТО.

У статті використано матеріали Reuters та The New York Times