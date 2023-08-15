В ООН засудили нову хвилю атак у вихідні, яка пошкодила будинки, лікарні та школи та забрала життя в Україні

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що координаторка гуманітарних питань ООН Деніз Браун засудила нову хвилю атак у вихідні, яка знову пошкодила будинки, лікарні та школи та забрала життя в Україні. Про це повідомляє кореспондентка анлгомовної служби Голосу Америки Маргарет Бешер.

За словами Дюжарріка, представниця гуманіатрної місії заявила, що жителі півдня країни, зокрема Херсонської та Одеської областей, «пережили особливо важкі вихідні, оскільки внаслідок ударів багато мирних жителів, у тому числі дітей, було вбито та поранено».

Згідно з заявою Джарріка на брифінгу у вівторок у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, атаки також вплинули на роботу гуманітарних організацій і здатність ООН «підтримувати тих, хто страждає від наслідків війни».

Він передав слова працівників гуманітарної місії, які сказали, що у п’ятницю вони були змушені припинити роздачу життєво необхідних речей після того, як їхні склади та автомобілі постраждали внаслідок обстрілів у Херсонській області.

Дюжаррік наголосив, що невибіркові атаки Росії продовжують впливати на мирне населення та цивільну інфраструктуру по всій Україні.

При цьому ООН продовжує підтримувати людей по всій Україні – працівники ООН доставляють воду в пляшках, продукти харчування, медикаменти, матеріали для укриття, гігієнічні набори та предмети побуту для підтримки понад 15 тисяч людей, які залишаються в прифронтових районах Донецької та Запорізької областей.

За даними ООН, станом на 1 січня 2023 року допомогу в Україні отримали понад 7,3 мільйона людей. Загалом підтримки потребують 18 мільйонів людей.

У понеділок Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило станом на 13 серпня 2023 року 26 384 жертви серед цивільного населення України: 9 444 убитих і 16 940 поранених з початку широкомасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.

За даними ООН, серед загиблих – 545 дітей, серед поранених – 1156. За даними Офісу генпрокурора України, станом на 15 серпня 2023 року – 502 загиблих і 1098 поранених дітей.

В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки цифри, які подає орргантзація, проходять ретельну перевіррку, яка вимагає багато часу. Також інформації з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, надходить із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

І висновки щодо жертв серед цивільного населення можуть бути переглянуті, коли стане доступною додаткова інформація.