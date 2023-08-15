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- Голос Америки
В ООН засудили нову хвилю атак у вихідні, яка пошкодила будинки, лікарні та школи та забрала життя в Україні
Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що координаторка гуманітарних питань ООН Деніз Браун засудила нову хвилю атак у вихідні, яка знову пошкодила будинки, лікарні та школи та забрала життя в Україні. Про це повідомляє кореспондентка анлгомовної служби Голосу Америки Маргарет Бешер.
За словами Дюжарріка, представниця гуманіатрної місії заявила, що жителі півдня країни, зокрема Херсонської та Одеської областей, «пережили особливо важкі вихідні, оскільки внаслідок ударів багато мирних жителів, у тому числі дітей, було вбито та поранено».
Згідно з заявою Джарріка на брифінгу у вівторок у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, атаки також вплинули на роботу гуманітарних організацій і здатність ООН «підтримувати тих, хто страждає від наслідків війни».
Він передав слова працівників гуманітарної місії, які сказали, що у п’ятницю вони були змушені припинити роздачу життєво необхідних речей після того, як їхні склади та автомобілі постраждали внаслідок обстрілів у Херсонській області.
Дюжаррік наголосив, що невибіркові атаки Росії продовжують впливати на мирне населення та цивільну інфраструктуру по всій Україні.
При цьому ООН продовжує підтримувати людей по всій Україні – працівники ООН доставляють воду в пляшках, продукти харчування, медикаменти, матеріали для укриття, гігієнічні набори та предмети побуту для підтримки понад 15 тисяч людей, які залишаються в прифронтових районах Донецької та Запорізької областей.
За даними ООН, станом на 1 січня 2023 року допомогу в Україні отримали понад 7,3 мільйона людей. Загалом підтримки потребують 18 мільйонів людей.
У понеділок Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило станом на 13 серпня 2023 року 26 384 жертви серед цивільного населення України: 9 444 убитих і 16 940 поранених з початку широкомасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.
За даними ООН, серед загиблих – 545 дітей, серед поранених – 1156. За даними Офісу генпрокурора України, станом на 15 серпня 2023 року – 502 загиблих і 1098 поранених дітей.
В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки цифри, які подає орргантзація, проходять ретельну перевіррку, яка вимагає багато часу. Також інформації з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, надходить із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.
І висновки щодо жертв серед цивільного населення можуть бути переглянуті, коли стане доступною додаткова інформація.
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- Голос Америки
Пентагон: Допомога, яку надає Північна Корея Росії, подовжує війну в Україні
Допомога, яку Росія отримує від КНДР чи будь-якої іншої країни, лише подовжує несправедливу та неспровоковану війну в Україні. Про це під час брифінгу у Вашингтоні 15 липня заявила заступниця речника Пентагона Сабріна Сінг.
Відповідаючи на запитання про співпрацю Росії та КНДР, про яку говорив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, речниця Міністерства оборони США сказала, що Вашингтон є проти військової співпраці з Росією будь-яких країн.
“Ми вже говорили про наші побоювання щодо засобів, які надають Росії інші країни. Ми не заохочуємо цього. Що важливо - ми продовжимо підтримку України, як сказав президент на стільки, на скільки це буде потрібно”, - наголосила Сінг.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу нещодавно сказав, що “розвиток військового співробітництва Росії та КНДР відповідає корінним інтересам двох народів”.
Наприкінці липня Шойгу їздив з візитом до Північної Кореї, де за офіційними повідомленнями міноборони РФ, сторони домовились про зміцнення військової співпраці.
За розвідданими Сполучених Штатів, Росія намагається розширити військову взаємодію з Північною Кореєю та придбати у неї партію снарядів для використання у війні проти України. Про це на початку серпня під час телефонного брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Associated Press.
15 серпня — друга річниця входження бойовиків Талібана до столиці Афганістану — Кабула. Відео
15 серпня виповнюється два роки з того моменту, як бойовики Талібану увійшли до Кабула. Захоплення столиці Афганістану, по суті, закінчився наступ Талібану, який взяв владу в країні у свої руки.
- Голос Америки
AFP: Росія тестує цифровий рубль, щоб обійти санкції
Це посилить здатність Росії уникати санкційМіккель Морч, засновник інвестфонду ARK36
На фоні зниження курсу рубля по відношенню до американського долара та інших валют, російський центробанк у вівторок, 15 серпня, розпочав використання «цифрового рубля» у режимі тестування.
Як повідомляє агенство AFP, Росія сподівається, що такий крок дозволить їй більш ефективно уникати санкцій, а також посилити контроль над своїми громадянами через технології блокчейн, задіяні у новій цифровій валюті.
Початок цього проєкту збігся з підвищенням облікових ставок в РФ, до якого вдався центробанк країни 15 серпня, після того, як російський рубль перетнув позначку у 100 рублів за 1 американський долар. Як повідомляв Голос Америки, ставки було підвищено до 12%.
Хоч ідея створення цифрового рубля не є новою, реального розвитку вона набула після того, як західні санкції обмежили доступ Росії до світових фінансових ринків і банківської системи.
Як зазначив Міккель Морч, засновник орієнтованого на криптовалюту інвестиційного фонду ARK36, з яким спілкувалася AFP, «це посилить здатність Росії уникати санкцій», адже дозволить Росії обійти банки, де вона стикається з обмеженнями, і що блокчейн «набагато важче піддавати санкціям».
Створення цифрової валюти є «частиною геополітичної війни між продоларовими країнами та антидоларовими країнами», у якій останні намагаються позбутися американської валюти для торгівлі, додав Морч у спілкуванні з AFP.
З іншого боку, як зауважив Морч, у Росії, де за безпекою фінансової архітектури цифрового рубля стежить ФСБ, він може стати «найкращим інструментом соціального контролю», адже надасть можливість російській владі штрафувати громадян або й заморожувати їхні активи «одним натисканням кнопки».
Втім, наразі використання цифрового рубля в Росії буде добровільним для громадян, як обіцяє російська влада, і його вплив на життя звичайних людей на етапі тестування навряд чи буде відчутним, цитує AFP економістку Софію Донець.
Загалом, вплив такого нововведення на економіку РФ наразі незрозумілий, а як зазначав раніше Голос Америки, аналітики вважають, що для стабілізації валюти Росії необхідно насамперед вирішити проблему війни в Україні та санкційного тиску. Зокрема, Тімоті Еш, фахівець в інвестиційній компанії Bluebay Asset Management, вважає, що «поки триває війна, для Росії, російської економіки та рубля буде лише гірше».
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