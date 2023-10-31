Засідання Ради Безпеки ООН: Понад 40% населення України потребує гуманітарної допомоги. Відео

Понад 40% населення України потребує гуманітарної допомоги. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН повідомив директор Управління з координації гуманітарних питань. Країни-члени, зокрема, партнери України, зосередилися на обговоренні гуманітарних проблем та підготовки України до зими. Окрема увага була присвячена і енергетичній інфраструктурі, яка досі оговтується від російських атак минулої зими.