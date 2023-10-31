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Засідання Ради Безпеки ООН: Понад 40% населення України потребує гуманітарної допомоги. Відео

  • Голос Америки
Засідання Ради Безпеки ООН: Понад 40% населення України потребує гуманітарної допомоги. Відео
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Засідання Ради Безпеки ООН: Понад 40% населення України потребує гуманітарної допомоги. Відео

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Понад 40% населення України потребує гуманітарної допомоги. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН повідомив директор Управління з координації гуманітарних питань. Країни-члени, зокрема, партнери України, зосередилися на обговоренні гуманітарних проблем та підготовки України до зими. Окрема увага була присвячена і енергетичній інфраструктурі, яка досі оговтується від російських атак минулої зими.

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