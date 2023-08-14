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Голос Америки відкриває залаштунки Конгресу США та його буремну історію
Чому будівництво Капітолія не зупинялось навіть під час громадянської війни? Чи можна ставити запитання конгресменам та сенаторам, якщо вони поспішають? Про те, як журналісти працюють за лаштунками головного законодавчого органу США, а також про буремну історію Капітолія розповідає кореспондентка української служби Голосу Америки у Конгресі Катерина Лісунова.
Капітолій – це будівля де засідає Конгрес США, який складається із двох палат: Сенату та Палати Представників. Сенат складається зі 100 сенаторів та сенаторок, а Палата представників із 435 конгресменів та конгресвумен. Якщо стояти обличчям до будівлі Капітолія, то зала засідань Сенату знаходиться з правого боку, а зала засідань Палати представників – з лівого.
Відповідно, усі будівлі по ліву сторону від Конгресу пов’язані з Палатою представників, в них розташовані комітети Палати представників та офіси конгресменів та конгресвумен. Так само усі будівлі по праву сторону від Конгресу пов’язані з Сенатом та слугують приміщеннями для комітетів Сенату та офісів сенаторів і сенаторок. Будівля Конгресу сполучена із будівлями комітетів підземними тунелями й навіть одним невеличким конгресовим метро.
Перед тим як винести будь-які законодавчі ініціативи та інші питання на голосування, їх мають розглянути комітети. Також засідання комітетів слугують для формування зовнішньої та внутрішньої політики США. Саме тут проводять слухання щодо України, щодо Росії, щодо війни, щодо питань протистояння Китаю, та власне, внутрішніх питань Сполучених Штатів Америки. Саме тут, у кулуарах, журналісти можуть зустрітись із законодавцями та поспілкуватись на актуальні теми.
Зокрема, у середу 31-го травня Голос Америки був присутній під час слухань Сенатського комітету із міжнародних відносин, щодо способів притягнення росіян до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. На слуханнях доповідала Бет Ван Скаак, – посолка Держдепу США, з питань глобального кримінального правосуддя. Тоді, Голосу Америки вдалось поспілкуватись із головою комітету сенатором-демократом від штату Нью-Джерсі, Бобом Менендесом.
"Нам потрібно, щоб Україна виграла цю війну, і крапка. Заради свободи України та заради підтримки міжнародного права, яке забороняє застосовувати агресію проти інших країн. Але ми також маємо гарантувати притягнення до відповідальності за воєнні злочини Путіна", – сказав Менендес, відповідаючи на запитання, чи можливо притягти росіян до відповідальності, якщо українці не виграють цю війну.
Також, одним із важливих запитань була можливість та право українців відповідати на агресію РФ зустрічними ударами по російських територіях.
"Знову ж таки, це війна. І Україні потрібно переконатися, що вона переживе цю війну. Тож їм доведеться робити усе, що вони повинні робити, щоб виграти цю війну", – зауважив сенатор-республіканець, Піт Рікеттс.
У цілому висвітлення слухань у Палаті представників не відрізняється від цієї роботи в Сенаті. Щоправда, за деякими винятками, робота журналістів у Палаті представників має менше обмежень та правил. Але в обох палатах, якщо законодавець поспішає, ви маєте запитати дозволу, щоб пройтись із ним та записати коментар. І у разі, якщо він це дозволить, ви можете це зробити.
Таким чином, під час засідань комітету Палати представників із розвідки Голос Америки зміг дізнатись позицію американських законодавців щодо підриву Каховської ГЕС на наступний день після трагедії.
"Це неспровокована загарбницька війна. І ми вже бачили багато воєнних злочинів. Це іще один нищівний напад на життя звичайного українського народу. Але з військово-тактичної точки зору цей підрив не має сенсу для жодної зі сторін. І ми поки що не впевнені, як реагувати. Для тих із нас, хто уважно спостерігає за ситуацією, незрозуміло хто міг мати зиск від руйнування цієї дамби", – заявив тоді Майкл Волтз, конгресмен-республіканець від штату Флорида.
"Я думаю, що ви побачите, що допоки триватиме розслідування стосовно того, хто насправді винен, або що стало причиною прориву дамби, США твердо стоятимуть на боці українського народу та уряду України. І ми надамо необхідну підтримку. Ми, авжеж, надаємо військову підтримку, але, зрештою, найважливіше – це люди. Тож ми будемо поруч і в цій ситуації, щоб допомогти людям пережити це, щоб українці могли продовжувати боротьбу", – додала Стейсі Пласкетт, конгресвумен-демократка, яка представляє Віргінські острови.
Серед інших правил, яких мають дотримуватись журналісти, в Конгресі та в будівлях комітетів заборонено використовувати символіку телеканалів на мікрофонах. Також, майже всюди окрім спеціально відведених локацій, не можна послуговуватись штативами для телекамер. Ці, та інші правила були сформовані потягом століть роботи Конгресу США.
Загалом, будівництво Капітолія розпочалось у 1793-му році та тривало десятиліттями. Центральний купол завершили після громадянської війни у 1866-му. У ті буремні часи в Капітолії розквартирували військових, тут створили кухню та шпиталь.
У певний момент, у 1864-му кордон боїв підступив просто впритул до Капітолія. Попри усе це будівництво тривало. Так, за два роки до завершення війни на куполі символічно встановили Статую Свободи, яка знаходиться тут і донині. "Це символізувало витривалість нації під час війни", – йдеться на офіційному сайті Сенату США.
Спочатку Капітолій використовували не лише для законодавчих цілей, але й для недільних релігійних служб. І двічі за усю історію на нього був здійснений напад. У 1814-му його частково спалили британці під час війни. А вже у 2021-му його штурмували прихильники Дональда Трампа, які не погоджувалися із результатами президентських виборів 2020. Ця ретельно спроектована будівля бачила бійки, стрілянин, підриви вибухівки, атаки, руйнування, відновлення, добудови та реновації.
Дивіться також: Кореспондентка Голосу Америки в Конгресі США розповідає про кулуари Капітолія та історію будівлі Конгресу.
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Що кажуть німецькі посадовці про можливість передачі Києву ракет Taurus?
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- Голос Америки
Одеса оговтується від серії нічних атак: деталі з місця подій
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Білий дім активно працює з Конгресом щодо "важливості та терміновості" коштів для України - Карін Жан-П’єр
Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається на продовження двопартійної підтримки України в Конгресі і веде постійні перемовини із законодавцями щодо важливості та терміновості виділення коштів на українські потреби. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу у понеділок, 14 серпня.
"Що стосується нашої взаємодії з Конгресом, то високопосадовці адміністрації Білого Дому, включно з директоркою адміністративно-бюджетного управління Шаландою Янг і нашим відділом із законодавчих питань, мали численні особисті розмови та телефонні дзвінки із законодавцями на місцях від обох партій. Представники адміністрації ведуть ці перемовини для того, щоб пояснити нагальні потреби та підкреслити терміновість цього запиту", - пояснює речниця Білого Дому.
Під час брифінгу журналісти зауважили, що у Конгресі спадає двопартійна підтримка ініціатив, що стосуються України. Втім, за словами представниці Білого Дому, адміністрація вдячна американським законодавцям за підтримку Києва, яку вони демонстрували донині, та сподівається на незмінності єдиної позиції у цьому питанні.
"Як ви знаєте, це повномасштабне вторгнення з боку Росії. І ми впевнені, що ця підтримка продовжиться, оскільки ми разом працюємо над тим, щоб український народ мав усе необхідне для продовження мужньої боротьби за свою свободу. Це те, що ми сподіваємось бачити й надалі (двопартійну підтримку ред.), і ми віримо, що так і буде", - заявила Карін Жан-П’єр.
Речниця Білого дому наголосила, що це боротьба українського народу за власну незалежність проти загарбницької, неспровокованої війни РФ.
"Я нагадаю вам, що наша підтримка була втілена двопартійним шляхом, і ми віримо, що вона й надалі триватиме на двопартійному рівні. Український народ бореться за свою демократію, бореться за свою свободу, і ми вважаємо, що важливо продовжувати їх підтримувати. І не забуваймо, що це неспровокована, повномасштабна війна РФ проти українського народу", - підсумувала Карін Жан-П’єр.
У п’ятницю, 11-го серпня, Білий Дім звернувся з офіційним запитом до Конгресу США, щодо виділення понад 40-ка мільярдів доларів на додаткове фінансування. Із цієї суми в середньому 24-ри мільярди доларів прописано на витрати, пов’язані з Україною. Зокрема, понад 13 мільярдів доларів - на військову допомогу та 8,5 мільярдів доларів для економічних та гуманітарних ініціатив. Окрім того, в запиті прописані гроші на протидію злочинній діяльності групи Вагнера, зокрема, в країнах Африки.
Дивіться також: Білий дім просить у Конгресу додаткове фінансування Україні
- Голос Америки
Пентагон оголосив додаткову військову допомогу Україні. Відео
Пентагон оголосив додаткову військову допомогу Україні на двісті мільйонів доларів.
- Голос Америки
"Неприйнятна ескалація" - Держдеп про ситуацію з кораблем Sukru Okan у Чорному морі
Заяви Росії про те, що всі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів, є "неприйнятною ескалацією." Про це під час брифінгу в понеділок, 14 серпня, заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател, коментуючи ситуацію із суховантажним судном Sukru Okan у Чорному морі.
"Це, на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене", - сказав Пател.
Він нагадав, що, за даними Міністерства закордонних справ України, з моменту припинення участі Москви в Чорноморській зерновій ініціативі, Росія атакувала 26 об'єктів портової інфраструктури та знищила понад 220 тисяч тонн зерна.
"Ми продовжуємо уважно стежити за цією ситуацією. І ми, звичайно ж, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої цілі щодо українських зернових об'єктів, включивши до них напади на цивільні судна у Чорному морі", - наголосив Пател.
Речник Держдепартаменту США наголосив, що Росія повинна "негайно знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи."
"Це те, що, як ми знаємо, працює. Це спрацювало на понад 32 млн тонн зерна. І це відіграло важливу роль у стабілізації світових цін, а також стало ключовим фактором того, щоб зерно потрапляло туди, куди йому потрібно потрапити", - сказав Пател.
Міністерство оборони РФ заявило, що 13 серпня російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь, оскільки капітан корабля Sukru Okan під прапором республіки Палау, що прямував до українського порту Ізмаїл, нібито не відреагував на прохання зупинитися для огляду. У Москві твердять, що після того судно оглянули, і воно продовжило шлях.
У заяві від 14 серпня Міністерство закордонних справ України засудило "провокативні дії" Російської Федерації в Чорному морі щодо судна Sukru Okan.
"ВМС РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз для свободи навігації та безпеки торговельного мореплавства в Чорному морі", - заявили у МЗС України та закликали міжнародну спільноту "вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі."
Раніше у Міноборони РФ, повідомлення якого цитували російські ЗМІ, заявили, що всі судна, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, незалежно від прапора, Росія розглядатиме як такі, що залучені до воєнного конфлікту.
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