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Білий дім оголосив про нові кроки для зміцнення співпраці та спільного виробництва між оборонно-промисловими базами США та України. Відео

  • Голос Америки
Білий дім оголосив про нові кроки для зміцнення співпраці та спільного виробництва між оборонно-промисловими базами США та України. Відео
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Білий дім оголосив про нові кроки для зміцнення співпраці та спільного виробництва між оборонно-промисловими базами США та України. Відео

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Білий дім оголосив про нові кроки для зміцнення співпраці та спільного виробництва між оборонно-промисловими базами США та України. У середу Міноборони США, України та Міністерство стратегічних галузей промисловості України підписали Заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними.

Заява про наміри, сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод — повідомляє Білий дім. Виступаючи на відкритті Конференції з оборонно-промислової бази США-України, міністр оборони США Ллойд Остін наголосив: можливості України виробляти критично важливе озброєння всередині країни важливі для довготермінового зміцнення безпеки держави.

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