Білий дім оголосив про нові кроки для зміцнення співпраці та спільного виробництва між оборонно-промисловими базами США та України. У середу Міноборони США, України та Міністерство стратегічних галузей промисловості України підписали Заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними.