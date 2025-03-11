Британська поліція арештувала чоловіка за підозрою у ненавмисному вбивстві в справі зіткнення кораблів в Північному морі

У вівторок британська поліція заарештувала чоловіка за підозрою у ненавмисному вбивстві, під час розслідування зіткнення вантажного судна з танкером, що перевозив авіапальне для американських військових. Інцидент, в результаті якого обидва судна спалахнули, стався біля східного берега Великої Британії і викликав побоювання щодо значної шкоди навколишньому середовищу. Вважається, що один моряк загинув під час зіткнення.



Поліція Хамберсайда повідомила, що 59-річного чоловіка затримали "за підозрою у вбивстві через грубу необережність у зв'язку зі зіткненням". Чоловікові, ім'я якого поліція не назвала, звинувачень не висунули.



Уряд заявив, що причина зіткнення розслідується, але жодних ознак навмисної шкоди немає.



Посадовці Сполученого Королівства дослідили шкоду заподіяну птахам та рибам через витік реактивного пального в Північне море після того, як зареєстрований в Португалії контейнеровоз Solong врізався у борт танкера MV Stena Immaculate під прапором США. Зіткнення спричинило вибухи та пожежі, які тривали понад 24 години.



Відео, зняте з вертольота у вівторок вранці, показало, що пожежа здебільшого припинилась на танкері, у лівому борті якого була велика пробоїна.



Агентство берегової охорони Сполученого Королівства повідомило у вівторок, що Solong все ще горить. У ньому сказано, що вантажне судно, передня частина якого була зім’ята та почорніла, дрейфувала на південь, далі від танкера, і навколо обох суден була створена зона відчуження шириною кілометр.



"Жодних ознак забруднення від суден наразі не спостерігається", — сказав міністр транспорту Майк Кейн законодавцям у Палаті громад. Але він попередив, що ситуація швидко змінюється, і сказав, що вантажне судно, швидше за все, затоне.



Уряд заявив, що показники якості повітря нормальні, а ризик для здоров’я населення на суші "дуже низький".



В результаті рятувальної операції усіх 37 членів екіпажу з двох суден, крім одного, доставили на берег у порту Грімсбі, приблизно за 240 кілометрів на північ від Лондона. Один член екіпажу зник безвісти, і берегова охорона припинила пошуки ввечері в понеділок.



"Наша робоча гіпотеза полягає в тому, що, на жаль, моряк помер", — сказав Кейн.



Відділення розслідування морських аварій Великої Британії розслідує причини того, що Solong, який прямував з Грейнджмута, Шотландія, до Роттердама, Нідерланди, врізався в нерухомий танкер, який стояв на якорі приблизно в 10 милях (16 кілометрах) від узбережжя Англії.

Розслідуванням будуть керувати США та Португалія, країни, під прапором яких ходять судна.