Шириться хвиля міжнародного протесту проти рішення Нобелівського фонду запросити Росію на церемонію нагородження

Рішення Міжнародного Нобелівського фонду запросити Росію на церемонію нагородження викликало міжнародну критику.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив шведському інформаційному агентству TT, що не дозволив би Росії бути присутнім, якби це був його вибір. Він сказав, що потрібно ізолювати Росію всім можливими способами, включно з військовим та економічним, повідомляє агентство АР.

Кілька шведських депутатів також заявили в п’ятницю, що бойкотуватимуть цьогорічну церемонію вручення Нобелівської премії. Шведська депутатка Європарламенту назвала це рішення «вкрай недоречним».

«Нобелівський комітет сприяє створенню прецеденту, дуже небезпечного прецеденту, даючи зелене світло запрошенню Росії на гламурну вечірку, в той час, як ракети падають на українські культурні центри та вбивають дітей», – сказала шведському національному радіо шведська євродепутатка Карін Карлсбро.

Минулорічна лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук написала у мережі Х (колишня Twitter), що «вважає помилкою запрошення послів Ірану, Росії та Білорусі на Нобелівський бенкет».

«З минулого року нічого не змінилося. Росія не полишала своїх імперських амбіцій щодо захоплення України. Росія продовжує вбивати людей і здійснювати військові злочини. Рукостискання зі злом не принесе ніякого добра», – твітить українська лауреатка.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська нагадала у мережі Х, що поки представники режиму Лукашенка бенкетуватимуть у Стокгольмі, торішній лауреат, Алесь Беляцький далі перебуватиме за ґратами у Білорусі.

«Цінності Альфреда Нобеля не повинні бути під загрозою. Я закликаю шведський Нобелівський фонд і норвезький Нобелівський комітет не запрошувати представників нелегітимного режиму Лукашенка на будь-які заходи та вимагати негайного звільнення з в'язниці лауреата Нобелівської премії Алесь Беляцький», – твітить білоруська опозиціонерка.

Український посол у Швеції Андрій Плахотнюк написав у мережі Х, що він «глибоко шкодує» про рішення запросити послів Росії та Білорусі на майбутню церемонію вручення Нобелівської премії 10 грудня 2023 року, ухвалене Нобелівським фондом у четвер.

«У мене є кілька запитань до шановного Нобелівського фонду - що змінилося з минулого року, коли ваша організація зайняла чітку позицію миру та гуманізму? Росія припинила масовані ракетні обстріли мирних українських міст? Чи виведено їхні війська з усіх тимчасово окупованих територій України? Чи всіх викрадених українських дітей, цивільних заручників і військовополонених повернули в Україну? Чи відшкодувала Росія всі свої збитки чи передала своїх військових злочинців для суду в міжнародних судах? Відповідь однозначно “ні”», – написав посол України. Він переконаний, що «будь-який діалог з Росією, заснований на раціональних аргументах і закликах поважати наші загальнолюдські цінності, знову і знову виявляється марним».

«Рішення Нобелівського фонду, швидше за все, буде витлумачено Росією як неявне визнання їхніх жорстоких дій», – переконаний український дипломат. За його словами, єдиний спосіб змусити Росію припинити її агресивну війну проти України – це демонструвати солідарність з Україною і допомагати їй в оборонній, фінансовій та гуманітарній сферах. У Нобелівському фонді, що є приватним фондом, який розпоряджається престижними нагородами, заявили, що запрошення на заходи 2023 року були надіслані всім країнам, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії. Так, на думку представників фонду, можна посприяти «можливості донести важливі повідомлення Нобелівської премії до всіх». У фонді, однак наголосили, що хочуть залучити навіть тих, хто не поділяє цінності Нобелівської премії.

«Зрозуміло, що світ дедалі більше ділиться на сфери, де діалог між тими, хто має різні погляди, скорочується», — сказав Відар Гельґесен, виконавчий директор Нобелівського фонду, у своїй заяві в четвер.

«Щоб протистояти цій тенденції, ми зараз розширюємо коло запрошених, щоб відсвяткувати та зрозуміти Нобелівську премію та важливість вільної науки, вільної культури та вільних, мирних суспільств», — сказав Гельґесен.