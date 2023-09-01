Шириться хвиля міжнародного протесту проти рішення Нобелівського фонду запросити Росію на церемонію нагородження

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- Голос Америки
Сполучені Штати наклали санкції на російську компанію за фінансування ядерної програми КНДР
Дослідження та аналіз даних з відкритих джерел показують, що між північнокорейськими ракетами та російськими системами, особливо Hwasong-18, є багато спільногоҐо Мен Хюн, науковий співробітник Інституту політичних досліджень «Асан»
Сполучені Штати, в координації з Японією та Південною Кореєю, наклали санкції на двох осіб та одну компанію за сприяння у фінансуванні розробки зброї масового знищення та балістичних ракет Північної Кореї.
Санкції було накладено після того, як вдруге цього року Північна Корея намагалася невдало вивести на орбіту супутник-шпіон. Санкціям також передували військові навчання, під час яких Північна Корея відпрацьовувала захоплення всієї території сусідньої Південної Кореї, а також імітувала тактичний ядерний удар.
Згідно з заявою Міністерства фінансів США, санкції були накладені на Джон Джин Йонга і Сергія Михайловича Козлова, а також ТОВ «Інтелект» з Росії.
«На підтримку зобов’язань адміністрації координувати наші відповіді на регіональні виклики, сьогоднішні дії — разом із діями наших союзників і партнерів — спрямовані на мережі сприяння, які дозволяють КНДР здійснювати програми балістичних ракет і ЗМЗ, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН», - зазначив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон у заяві, поширеній на сайті Міністерства фінансів США.
За інформацією Міністерства фінансів США, Йонг співпрацював з Козловим для координації використання будівельників з КНДР на проєктах у Росії, а також виступав директором однієї з компаній Козлова.
Крім цього, Йонг очолював групу працівників інформаційних технологій КНДР у Росії та співпрацював із громадянами Росії, щоб отримати документи, що посвідчують особу, для підтвердження облікових записів північнокорейської команди ІТ на платформах позаштатної роботи у сфері ІТ.
Північнокорейці підневільно працюють в інших країнах
Північну Корею давно звинувачують в тому, що вона надсилає своїх громадян для підневільної праці за кордоном, зокрема у Росії та Китаї, з метою заробляння валютних коштів для уряду, які часто використовують для фінансування програм з розробки ядерних і ракетних озброєнь.
У грудні 2017 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка забороняє видачу нових робочих віз північнокорейцям та вимагала повернути усіх північнокорейських працівників з-за кордону до КНДР з метою позбавлення країни валютних надходжень для фінансування військових програм, як повідомляло Radio Free Asia.
Хоча, за даними Radio Free Asia, десятки тисяч північнокорейських працівників було депортовано з Росії до кінця 2019 року, на початку 2021 року, в порушення санкцій, у РФ незаконно працювало від 2000 до 3000 північнокорейців.
Збільшенню кількості таких працівників в Росії на той час завадили міжнародні обмеження, пов'язані з епідемією коронавірусу.
Північнокорейські ядерна і ракетна програми бурхливо розвиваються, кажуть на Заході
З іншого боку, останнім часом спостерігалася активізація північнокорейських кіберзлочинців, а також паралельно відбувався бурхливий розвиток ядерної та ракетної програм КНДР.
Що стосується ракетної програми, то деякі оглядачі відзначають, що запуски балістичних ракет Північною Кореєю останнім часом свідчили про значний технологічний прогрес, повідомляє Голос Америки. Так, минулого липня Північна Корея успішно випробувала свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18. Це був другий запуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети після першого випробувального пуску 13 квітня.
Важливість твердопаливної ракетної технології в тому, що такі ракети можна транспортувати самостійно, їм не потрібна заправка перед запуском, а відтак і допоміжні автомобілі тощо.
«Ймовірно, її можна запустити менш ніж за хвилину. Тож навіть якщо ви її знайшли й слідкуєте за нею, вірогідно, ви не зможете знищити його [вчасно]», — сказав Теодор Постол, почесний професор науки, технологій і політики національної безпеки Массачусетського технологічного інституту, якого цитує Голос Америки.
Однак, твердопаливні ракетні технології є складними для розробки, і деякі аналітики вважають, що Північна Корея могла отримати ці технології від третьої сторони. Зокрема, ракета Hwasong-18, на думку деяких експертів, схожа за багатьма параметрами на російські розробки у цій сфері.
«Дослідження та аналіз даних з відкритих джерел показують, що між північнокорейськими ракетами та російськими системами, особливо Hwasong-18, є багато спільного», — сказав Ґо Мен Хюн, науковий співробітник Інституту політичних досліджень «Асан» у Сеулі, Південна Корея.
Як повідомляв раніше Голос Америки, північнокорейські кіберзлочинці проникли до комп’ютерних мереж російської компанії «НПО Машинобудування», яка здійснює розробку балістичних і крилатих ракет, і мали доступ до цих мереж приблизно з кінця 2021 року й аж до травня 2022 року, коли їх було викрито інженерами компанії.
Протягом декількох місяців після проникнення хакерів у «НПО Машинобудування», Північна Корея оголосила про декілька успіхів у своїй програмі з розробки балістичних ракет. Однак, неможливо переконливо відповісти на питання, чи ці події були пов’язані між собою.
Російська компанія «НПО Машинобудування», розташована у підмосковному Реутові, відома як один з найбільших розробників ракетної техніки та супутників у РФ, зокрема гіперзвукових протикорабельних ракет «Циркон».
«НПО Машинобудування» також виробляє міжконтинентальну балістичну ракету, яку заправляють паливом на заводі під час виготовлення. Примітно, що Північна Корея оголосила про запровадження подібних технологій у своїй програмі наприкінці 2021 року.
- Голос Америки
Росія погрожує заблокувати підсумкову декларацію саміту G20 через позицію щодо України
Саміт G20 в Індії може стати першим таким самітом, що завершиться без спільного комюніке. Росія має намір заблокувати підсумкову декларацію саміту G20, якщо вона не відображатиме позицію Москви щодо України та інших криз. Про це у п’ятницю заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
Як очікується, замість президента Путіна на саміт “Групи двадцяти” до Індії 9-10 вересня цього року поїде глава російського МЗС. Очільник Кремля уникає міжнародних поїздок після того, як Міжнародний кримінальний суд висунув йому звинувачення у викраденні дітей в Україні.
“Не буде жодної загальної декларації від імені всіх членів, якщо наша позиція не буде відображена”, — сказав Лавров у промові до студентів Московського державного інституту міжнародних відносин.
Лавров заявив, що країни Заходу піднімали питання про Україну на нарадах з підготовки до саміту, на що Росія відповіла, що "для нас це питання закрите".
Індія, яка приймає саміт, сподівається, що спільну заяву буде видано. Міністр закордонних справ країни Субрахман'ям Джайшанкар заявив про свою "впевненість" в тому, що такий документ буде видано і запевнив: "Ми зробимо все з нашого боку".
Під час засідання міністрів закордонних справ G20 в березні, країни ухвалили попередню заяву. До пунктів де йдеться про осуд російської війни в Україні не приєднались Росія та Китай.
“Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює вразливість глобальної економіки – стримуючи економічне зростання, посилюючи інфляцію, порушуючи ланцюги постачань, посилюючи енергетичну та продовольчу безпеку та підвищуючи ризики для фінансової стабільності. … Важливо підтримувати міжнародне право та багатосторонню систему, яка гарантує мир і стабільність”, - мовиться в заяві глав МЗС “Групи двадцяти”.
У липні міністри фінансів G20 і керівники центральних банків не змогли подолати свої розбіжності у питанні російської війни в Україні.
"Ми все ще не маємо спільної мови щодо російсько-української війни", — заявила тоді міністерка фінансів приймаючої Індії Нірмала Сітхараман після завершення зустрічі, де не змогли ухвалити спільну заяву.
Індія тоді оприлюднила окрему заяву, де повідомила, що Китай і Росія заперечували проти параграфів, де мовилось, що війна спричиняє "величезні людські страждання" та "посилює вразливість світової економіки".
Україну на саміт G20 цього року не запросили. За повідомленнями деяких ЗМІ, президент Китаю також, можливо, не приїде на саміт.
В статті використано інформацію АР, Reuters.
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- Голос Америки
Білий дім: ЗСУ здійснили значний прогрес у контрнаступі за минулі 72 години
У США помітили значний прогрес Збройних сил України за минулі 72 години на Запорізькому напрямку. Про це під час аудіобрифінгу в пʼятницю, 1 вересня, заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
"Я, звісно, не хочу говорити нічого, що порушить безпеку їхніх операцій, чи бути диванним експертом, який розмовляє про їхні дії на полі бою. Тим не менш, протягом останніх приблизно 72 годин ми помітили певний значний прогрес українських Збройних сил на південній лінії фронту, в районі Запоріжжя, і вони досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони", - сказав Кірбі.
Він наголосив, що українці самі вирішать, куди підуть далі і як саме скористатися цим успіхом.
Це не означає, що вони не пам’ятають про важкі бої попереду, під час просування далі на південь. Вони знають це краще за всіхДжон Кірбі про ЗСУ
"Це не означає, що вони не пам’ятають про важкі бої попереду, під час просування далі на південь. Вони знають це краще за всіх. Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони готові просуватися, що вони мають необхідні інструменти, методи, тренування і можливості для цього прогресу. Знову ж таки, так швидко, як вони вважають за потрібне", - зазначив Кірбі.
За словами представника Ради нацбезпеки США, є ймовірність того, що росіяни відреагують на цей прогрес українського боку.
"Тож ми повинні також спостерігати за цим. І за тим, щоб Україна мала усе необхідне аби не лише просуватися, але й мати засоби ефективно реагувати на будь-які контрнаступальні дії росіян проти неї", - зауважив Кірбі.
На запитання журналістів про реакцію США щодо збільшення кількості ударів по обʼєктах, які розташовані всередині Росії, далеко від українського кордону, Кірбі наголосив, що політика Вашингтона залишається незмінною: "Нічого не змінилося в нашій політиці щодо ударів по Росії, ми їх ні заохочуємо, ні сприяємо їм. Ми зосереджені на тому, щоб Україна могла відвоювати власну територію на власній землі".
Міністерство оборони України 28 серпня підтвердило звільнення села Роботине Запорізької області. Як написало британське видання Independent з посиланням на міністра оборони України Олексія Рєзнікова, звільнення Роботиного потенційно відкриває українській армії шлях на Токмак і далі на Мелітополь, ключовий центр на шляху до Азовського моря.
Днями в колонці для видання The Washington Post генерал армії США у відставці Девід Петреус та директор проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва Фредерік Каган зазначили, що хоча швидкого українського прориву фронту, на який багато хто сподівався, не відбулося, скептики мають стримувати песимізм. На їхню думку, контрнаступ досі перебуває на ранньому етапі, і ЗСУ "ще можуть здивувати".
З цими думками погодився колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. На своїй сторінці в мережі Х він написав: "Пентагон багато говорить про багатодоменні операції. ЗСУ справді цим займаються. Наземний штурм є лише частиною контрнаступу." Також в інтервʼю "Голосу Америки" Бен Годжес наголосив, що вважає критику контрнаступу невиправданою.
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