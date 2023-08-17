Німеччина передала Україні дві додаткові системи IRIS-T

Дуже дякуємо нашим партнерам за IRIS-T. Наше небо буде більш захищеним

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у який ввійшли дві системи IRIS-T SLS, повідомив федеральний уряд Німеччини.

Також у новий пакет допомоги увійшли близько 4 500 додаткових димових боєприпасів, 10 додаткових наземних оглядових радарів GO12, 4 великих причепи 8x8 HX81 та чотири напівпричепи, 8 вантажівок на 15 тонн.

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, привітав новий пакет допомоги на своїй сторінці в мережі Х: «Дуже дякуємо нашим партнерам за IRIS-T. Наше небо буде більш захищеним».

Український дипломат Олександр Щерба також написав у мережі Х: «Дякуємо, Німеччино! Це врятує багато життів!»

Як зазначає Радіо Свобода, IRIS-T використовує дві модифікації ракет – малого (SLS) та середнього (SLM) радіусу дії. Це перші установки саме такої модифікації, передані Німеччиною Україні.

Зараз у Німеччині тривають обговорення можливості передачі Україні ракет великої дальності Taurus. Як нещодавно повідомляв Голос Америки, деякі німецькі посадовці, зокрема міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер, сподіваються, що питання передачі цих ракет буде вирішено якнайшвидше.

За даними вебсайту німецького уряду, Німеччина вже передала Україні, серед іншого, 2 пускові установки Patriot, 46 зенітних танків Gepard включно з 21 042 зенітними боєприпасами, 2 ЗРК IRIS-T та ракети до них, 2 РЛС спостереження за повітряним простором TRML-4D та іншу техніку.

Також нині стало відомо, що парламент Швеції підтримав наступний пакет допомоги Україні в еквіваленті на близько 270 мільйонів євро.