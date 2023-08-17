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- Голос Америки
Німеччина передала Україні дві додаткові системи IRIS-T
Дуже дякуємо нашим партнерам за IRIS-T. Наше небо буде більш захищенимАндрій Єрмак, керівник Офісу президента України
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у який ввійшли дві системи IRIS-T SLS, повідомив федеральний уряд Німеччини.
Також у новий пакет допомоги увійшли близько 4 500 додаткових димових боєприпасів, 10 додаткових наземних оглядових радарів GO12, 4 великих причепи 8x8 HX81 та чотири напівпричепи, 8 вантажівок на 15 тонн.
Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, привітав новий пакет допомоги на своїй сторінці в мережі Х: «Дуже дякуємо нашим партнерам за IRIS-T. Наше небо буде більш захищеним».
Український дипломат Олександр Щерба також написав у мережі Х: «Дякуємо, Німеччино! Це врятує багато життів!»
Як зазначає Радіо Свобода, IRIS-T використовує дві модифікації ракет – малого (SLS) та середнього (SLM) радіусу дії. Це перші установки саме такої модифікації, передані Німеччиною Україні.
Зараз у Німеччині тривають обговорення можливості передачі Україні ракет великої дальності Taurus. Як нещодавно повідомляв Голос Америки, деякі німецькі посадовці, зокрема міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер, сподіваються, що питання передачі цих ракет буде вирішено якнайшвидше.
За даними вебсайту німецького уряду, Німеччина вже передала Україні, серед іншого, 2 пускові установки Patriot, 46 зенітних танків Gepard включно з 21 042 зенітними боєприпасами, 2 ЗРК IRIS-T та ракети до них, 2 РЛС спостереження за повітряним простором TRML-4D та іншу техніку.
Також нині стало відомо, що парламент Швеції підтримав наступний пакет допомоги Україні в еквіваленті на близько 270 мільйонів євро.
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"Ми публічно сказали, що у майбутньому Україна буде членом НАТО", – Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США. Відео
"Нічого подібного. Це не відповідає дійсності", – представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заперечив, що США ведуть переговори щодо прийняття України в НАТО в обмін на закінчення війни, чи що Україну можуть прийняти в альянс в межах підконтрольних уряду територій.
- Голос Америки
США вводять санкції проти агентів ФСБ, причетних до отруєння Навального
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох росіян, агентів ФСБ, причетних до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального у серпні 2020.
"Сьогодні ми нагадуємо Володимиру Путіну та його режиму, що є наслідки не лише за ведення жорстокої та неспровокованої війни проти України, але й за порушення прав людини російського народу, - сказав заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон. - Замах на Олексія Навального в 2020 році є проявом зневаги Кремля до прав людини, і ми продовжуватимемо використовувати засоби, які є в нашому розпорядженні, щоб притягнути до відповідальності" причетних до цього у Кремлі.
Під нові обмеження потрапили оперативники ФСБ Олексій Александров, Костянтин Кудрявцев, Іван Осипова та Володимир Паняєв, які були причетні до отруєння Навального. Державний департамент також оголошує про відповідні візові обмеження.
Раніше ці агенти ФСБ були включені до списку за Законом Магнітського від 2012 року за те, що вони діяли як агенти або від імені особи у справі, пов'язаній із вбивствами, тортурами поза судом і слідством, чи іншими грубими порушеннями міжнародно визнаних прав людини, вчинених щодо осіб, які прагнуть викрити незаконну діяльність посадових осіб Уряду Російської Федерації.
Російська влада ув'язнила Навального після його повернення до Росії в січні 2021 року, а 4 серпня 2023 року російський суд засудив Навального до додаткових 19 років ув'язнення за необґрунтованими звинуваченнями в так званому "екстремізмі"
Нагадаємо, напередодні Міністерства фінансів США наклало санкції на три компанії, пов'язані з мережею, яка в ухилення від санкцій намагалася сприяти продажу зброї між Росією та Північною Кореєю.
- Голос Америки
- Reuters
Як українські військові проходять навчання у Німеччині. Фото
На німецькій базі в місті Кліц тривають навчання українських військовиків із використання танків Leopard 1A5 і бойових машин піхоти Marder 1A3.
Агенція Reuters побувала на місці проведення навчань.
Як повідомляє Міноборони Німеччини, військовий полігон Кліц розташований за 90 кілометрів на захід від Берліна і має площу близько 90 квадратних кілометрів. 70% площі вкрито лісами, а особливістю полігону є можливість відпрацьовувати маневри на воді.
Крім того, на полігоні Кліц є можливість проводити навчальні та бойові стрільби з малокаліберної та великокаліберної зброї. Також доступні артилерійські та мінометні системи вогню і єдиний у Німеччині тренувальний центр для вибухових робіт.
Крім того, у Німеччині влітку українські військові розпочали навчання на американських танках Abrams, курс триватиме близько 10 тижнів, а пройдуть його загалом приблизно 250 українців.
У липні стало відомо, що військовики завершують тренування і можуть бути готові до бою за кілька тижнів.
Загалом станом на травень 2023 у Німеччині пройшли навчання близько 9 тисяч українських військових, пише Kyiv Independent.
- Голос Америки
Естонія, Латвія і Литва приєдналися до декларації G7 на підтримку України
Допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄСКая Калас, прем'єр-міністерка Естонії
Латвія, Литва та Естонія приєднались до декларації «Групи семи» про підтримку України.
«Ми стояли разом з Україною з першого дня неспровокованої та жорстокої агресії Росії. Ми підтримуватимемо Україну до перемоги. [...] Ми твердо віримо, що лише членство в НАТО забезпечить Україні гарантії безпеки та надійний фактор стримування, необхідний для запобігання майбутній агресії з боку експансіоністської Росії», - йдеться в заяві урядів балтійських країн.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Калас на своїй сторінці в мережі Х зазначила: «Естонія разом з Литвою та Латвією приєднується до декларації [«Групи семи»] про підтримку України. Допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС».
В заяві балтійські країни також висловилися за те, щоб розпочати перемовини з Україною про вступ до Євросоюзу вже цього року: «Ми тісно співпрацюватимемо з Україною на її шляху до членства в ЄС. Після оцінки виконання рекомендацій ми з нетерпінням чекаємо початку переговорів про вступ у 2023 році. Сильна, незалежна та успішна Україна, яка повністю закріплена в євроатлантичній сім’ї, має важливе значення для європейської безпеки».
Як повідомляв раніше Голос Америки, декларація «Групи семи» про підтримку України була підписана наприкінці саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня цього року. В ній країни зобов’язалися укласти з Україною двосторонні угоди у сфері безпеки та підтримки економічної, фінансової стабільності України й відбудови країни. Декларація також містить тези про притягнення Росії до відповідальності за розв’язання війни в Україні.
До «Групи семи» входять найбільші економіки світу: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.
Перемовини щодо взаємних зобов’язань у сфері безпеки між Україною і Сполученими Штатами розпочалися 3 серпня цього року, коли Вашингтон відвідала українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, як розповідав Голос Америки.
Зараз до спільної декларації приєдналися 18 країн: Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, Ісландія, Чехія, Болгарія, Румунія, Бельгія, Нідерланди, Ірландія, Португалія, Іспанія, Греція та Північна Македонія, повідомляє видання ERR.ee з посиланням на урядовий сайт Естонії.
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