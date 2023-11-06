Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

В світі краще ставляться до Вашингтона, ніж Пекіна - нове опитування

Прапори США та Китаю, Пекін липень 2023 року .
Прапори США та Китаю, Пекін липень 2023 року .
Тайвань — 

В світі більш прихильно ставляться до Вашингтона, ніж до Пекіна, особливо в країнах із середнім та високим рівнем доходів. Такі результати показало дослідження проведене перед тижнем економічних лідерів АТЕС у Сан-Франциско. Тоді, як очікується, відбудеться зустріч президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Дослідження порівнює погляди Китаю та США в 24 країнах, опублікував дослідницький центр Pew у понеділок.

Аналітики порівнюють ставлення громадськості до США і Китаю за 10 параметрами, включаючи довіру до лідерів США та Китаю, сприйняття їхньої економічної та технологічної міці.

Країни, представлені в дослідженні, включають розвинені економіки в Північній Америці та Європі, а також країни із середнім рівнем доходу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Латинській Америці та Африці.

Багато опитаних мешканців 24 країн ставляться позитивно до США, але не до Китаю
Багато опитаних мешканців 24 країн ставляться позитивно до США, але не до Китаю

Перевага США

Коли йдеться про прихильність до США та Китаю, дослідження показало, що країни з високим рівнем доходу мають тенденцію "надавати перевагу США". Японія та Південна Корея віддають перевагу США над Китаєм на 57% і 62%.

Менші відмінності у поглядах на дві країни в опитаних із країн з середнім рівнем доходу та країнах, які мають «загалом позитивне» ставлення до Китаю та Сполучених Штатів.

Різниця в довірі до Байдена та Сі була помітною в таких країнах, як Німеччина та Швеція, де 53% і 64% більше довіряють Байдену, ніж Сі.

В Індонезії та Кенії різниця в довірі до двох лідерів становила лише кілька процентних пунктів, при цьому Байден зберігав невелику перевагу над Сі.

«Ці розбіжності у поглядах на американського та китайського лідерів відображають як погане ставлення до Сі в країнах з високим рівнем доходу, так і більшу довіру до Байдена», — пишуть дослідники Pew.

Незважаючи на те, що погляди на США змінювались впродовж років, пише Pew, вони «різко покращились в багатьох досліджуваних країнах» після приходу Байдена до влади, тоді як погляди на Китай залишаються «одними з найбільш негативних».

«Довіра до президента США була відносно низькою в 2007 році, коли президентом був Буш, але зросла, коли Обама вступив на посаду в 2008 році», — сказала Крістін Хуанг, науковий співробітник Pew Research Center і один з авторів останнього дослідження.

«Сприятливі погляди на США були значно позитивнішими в більшості країн за часів Обами. Довіра до президента Китаю також впала з часом разом із сприятливими поглядами на країну», – сказала вона у письмовій відповіді Голосу Америки.

Річард Турчані, експерт із зовнішньої політики Китаю в Університеті Палацького в Оломоуці в Чехії, каже, що «країни з високим рівнем доходу найчастіше є союзниками США, тому їх влаштовує нинішній міжнародний порядок... Вони, як правило, демократичні і тому не люблять Китай за її авторитарну систему».

Він сказав, що країни із середнім рівнем доходу рідко є традиційними союзниками США, і вони часто «не повністю демократичні», тому ці країни хочуть змінити деякі речі у світі, щоб підвищити свою роль.

«Багато з них мають неприязнь і відчуття несправедливості проти США, Європи та Заходу загалом, а Китай виглядає як альтернатива. Хоча їм може не зовсім подобатися Пекін, різниця між США та Китаєм менш помітна в їхніх очах», – додав він.

США вважають більш інтервенційними

У той час як США підтримують більше ніж Китай, загалом жителі 24 опитаних країн дотримуються неоднозначних поглядів на Вашингтон і Пекін, коли йдеться про зовнішню політику.

Дослідження показує, що майже в усіх країнах, США вважають державою, що втручається в справи інших більше ніж Китай.

У Греції 93% опитаних людей вважали США країною, яка втручається у справи інших країн, і 56% вважали так само про Китай. Однак в Австралії різниця незначна. Більше людей у 24 країнах, у тому числі в Японії, Канаді та Мексиці, також вважають, що США більш схильні враховувати інтереси їхніх країн, ніж Китай.

Крім того, більше людей, опитаних у 24 країнах, включаючи Південну Корею, Велику Британію та Індію, вважають, що США роблять більший внесок у глобальний мир і стабільність, ніж Китай.

«Ближчий погляд на імідж кожної країни показує, де Китай перевершує США», — сказав Голосу Америки Хуан з Pew.

Техніка і військова міць

Порівняно з різкими контрастами між поглядами на США та Китай у таких показниках, як прихильність і довіра до лідерів, дослідження виявило, що відмінності менш помітні в таких сферах, як технологічна потужність.

Серед опитаних у середньому 72% людей вважають технологію США «найкращою або вище середньої», а 69% мають подібні думки щодо китайської технології.

Незважаючи на невелику загальну різницю, люди, опитані в країнах Латинської Америки, таких як Мексика та Аргентина, частіше оцінювали технологічні досягнення Китаю позитивно, тоді як технологічні досягнення США, як правило, отримують більш позитивні відгуки в азійських країнах, включених до дослідження, включаючи Південну Корею та Японію.

Хуан з Pew сказав Голосу Америки, що регіональні відмінності у поглядах на технології США та Китаю можуть бути пов’язані з відмінностями в присутності різних товарів на ринку.

«В Нігерії вважають, що китайські технології краще. Там китайські компанії наразі контролюють значну частку ринку мобільного зв’язку», – сказала вона.

У той час як більшість у кожній опитаній країні стверджує, що американська армія вище середнього або найкраща, і лише близько половини опитаних країн стверджують те ж саме щодо Китаю, дослідження Pew виявило, що «існує невелика різниця» в рейтингах китайських і американських армій, які дають країни з середнім рівнем доходу як Мексика, і країни з високим рівнем доходу, такі як Німеччина.

Деякі дослідники кажуть, що результати досліджень громадської думки можуть слугувати важливими орієнтирами для політиків у всьому світі.

«Політики в багатьох країнах залежать від громадської думки, оскільки вони беруть участь у виборах», — сказав Турчані з Чеської Республіки Голосу Америки.

«Якщо загалом ставлення до лідерів таке, що Китай сприймають негативно з точки зору економічного потенціалу, лідери добровільно чи мимоволі піддадуться впливу цих настроїв і діятимуть відповідно до них», — додав він.

Дослідники Pew сподіваються, що результати дослідження допоможуть політикам і урядовцям краще зрозуміти геополітичний баланс між США та Китаєм.

«Ми не можемо сказати напевно, як це буде використано, і офіційні особи повинні дивитися такі програми, як ця, і вчитися на наших дослідженнях», — Лаура Сільвер, заступниця директора Pew Research Center і один з авторів дослідження, сказала Голосу Америки.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG