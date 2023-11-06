В світі краще ставляться до Вашингтона, ніж Пекіна - нове опитування

В світі більш прихильно ставляться до Вашингтона, ніж до Пекіна, особливо в країнах із середнім та високим рівнем доходів. Такі результати показало дослідження проведене перед тижнем економічних лідерів АТЕС у Сан-Франциско. Тоді, як очікується, відбудеться зустріч президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Дослідження порівнює погляди Китаю та США в 24 країнах, опублікував дослідницький центр Pew у понеділок. Аналітики порівнюють ставлення громадськості до США і Китаю за 10 параметрами, включаючи довіру до лідерів США та Китаю, сприйняття їхньої економічної та технологічної міці. Країни, представлені в дослідженні, включають розвинені економіки в Північній Америці та Європі, а також країни із середнім рівнем доходу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Латинській Америці та Африці.

Перевага США

Коли йдеться про прихильність до США та Китаю, дослідження показало, що країни з високим рівнем доходу мають тенденцію "надавати перевагу США". Японія та Південна Корея віддають перевагу США над Китаєм на 57% і 62%.

Менші відмінності у поглядах на дві країни в опитаних із країн з середнім рівнем доходу та країнах, які мають «загалом позитивне» ставлення до Китаю та Сполучених Штатів.

Різниця в довірі до Байдена та Сі була помітною в таких країнах, як Німеччина та Швеція, де 53% і 64% більше довіряють Байдену, ніж Сі.

В Індонезії та Кенії різниця в довірі до двох лідерів становила лише кілька процентних пунктів, при цьому Байден зберігав невелику перевагу над Сі.

«Ці розбіжності у поглядах на американського та китайського лідерів відображають як погане ставлення до Сі в країнах з високим рівнем доходу, так і більшу довіру до Байдена», — пишуть дослідники Pew.

Незважаючи на те, що погляди на США змінювались впродовж років, пише Pew, вони «різко покращились в багатьох досліджуваних країнах» після приходу Байдена до влади, тоді як погляди на Китай залишаються «одними з найбільш негативних».

«Довіра до президента США була відносно низькою в 2007 році, коли президентом був Буш, але зросла, коли Обама вступив на посаду в 2008 році», — сказала Крістін Хуанг, науковий співробітник Pew Research Center і один з авторів останнього дослідження.

«Сприятливі погляди на США були значно позитивнішими в більшості країн за часів Обами. Довіра до президента Китаю також впала з часом разом із сприятливими поглядами на країну», – сказала вона у письмовій відповіді Голосу Америки.

Річард Турчані, експерт із зовнішньої політики Китаю в Університеті Палацького в Оломоуці в Чехії, каже, що «країни з високим рівнем доходу найчастіше є союзниками США, тому їх влаштовує нинішній міжнародний порядок... Вони, як правило, демократичні і тому не люблять Китай за її авторитарну систему».

Він сказав, що країни із середнім рівнем доходу рідко є традиційними союзниками США, і вони часто «не повністю демократичні», тому ці країни хочуть змінити деякі речі у світі, щоб підвищити свою роль.

«Багато з них мають неприязнь і відчуття несправедливості проти США, Європи та Заходу загалом, а Китай виглядає як альтернатива. Хоча їм може не зовсім подобатися Пекін, різниця між США та Китаєм менш помітна в їхніх очах», – додав він.

США вважають більш інтервенційними

У той час як США підтримують більше ніж Китай, загалом жителі 24 опитаних країн дотримуються неоднозначних поглядів на Вашингтон і Пекін, коли йдеться про зовнішню політику.

Дослідження показує, що майже в усіх країнах, США вважають державою, що втручається в справи інших більше ніж Китай.

У Греції 93% опитаних людей вважали США країною, яка втручається у справи інших країн, і 56% вважали так само про Китай. Однак в Австралії різниця незначна. Більше людей у 24 країнах, у тому числі в Японії, Канаді та Мексиці, також вважають, що США більш схильні враховувати інтереси їхніх країн, ніж Китай.

Крім того, більше людей, опитаних у 24 країнах, включаючи Південну Корею, Велику Британію та Індію, вважають, що США роблять більший внесок у глобальний мир і стабільність, ніж Китай.

«Ближчий погляд на імідж кожної країни показує, де Китай перевершує США», — сказав Голосу Америки Хуан з Pew.

Техніка і військова міць

Порівняно з різкими контрастами між поглядами на США та Китай у таких показниках, як прихильність і довіра до лідерів, дослідження виявило, що відмінності менш помітні в таких сферах, як технологічна потужність.

Серед опитаних у середньому 72% людей вважають технологію США «найкращою або вище середньої», а 69% мають подібні думки щодо китайської технології.

Незважаючи на невелику загальну різницю, люди, опитані в країнах Латинської Америки, таких як Мексика та Аргентина, частіше оцінювали технологічні досягнення Китаю позитивно, тоді як технологічні досягнення США, як правило, отримують більш позитивні відгуки в азійських країнах, включених до дослідження, включаючи Південну Корею та Японію.

Хуан з Pew сказав Голосу Америки, що регіональні відмінності у поглядах на технології США та Китаю можуть бути пов’язані з відмінностями в присутності різних товарів на ринку.

«В Нігерії вважають, що китайські технології краще. Там китайські компанії наразі контролюють значну частку ринку мобільного зв’язку», – сказала вона.

У той час як більшість у кожній опитаній країні стверджує, що американська армія вище середнього або найкраща, і лише близько половини опитаних країн стверджують те ж саме щодо Китаю, дослідження Pew виявило, що «існує невелика різниця» в рейтингах китайських і американських армій, які дають країни з середнім рівнем доходу як Мексика, і країни з високим рівнем доходу, такі як Німеччина.

Деякі дослідники кажуть, що результати досліджень громадської думки можуть слугувати важливими орієнтирами для політиків у всьому світі.

«Політики в багатьох країнах залежать від громадської думки, оскільки вони беруть участь у виборах», — сказав Турчані з Чеської Республіки Голосу Америки.

«Якщо загалом ставлення до лідерів таке, що Китай сприймають негативно з точки зору економічного потенціалу, лідери добровільно чи мимоволі піддадуться впливу цих настроїв і діятимуть відповідно до них», — додав він.

Дослідники Pew сподіваються, що результати дослідження допоможуть політикам і урядовцям краще зрозуміти геополітичний баланс між США та Китаєм.

«Ми не можемо сказати напевно, як це буде використано, і офіційні особи повинні дивитися такі програми, як ця, і вчитися на наших дослідженнях», — Лаура Сільвер, заступниця директора Pew Research Center і один з авторів дослідження, сказала Голосу Америки.