Чому мільярдер не побоявся ходити по українському мінному полю, про яку історію в Україні він не може говорити без сліз та що каже про таке заняття сина 5-а найбагатша людина у світі, Воррен Баффет? Знають Іванна Підборська та Олексій Осика.
Не боїться і мінного поля: як мільярдер Говард Баффет документує російські злочини в Україні. Відео
Чому мільярдер не побоявся ходити по українському мінному полю, про яку історію в Україні він не може говорити без сліз та що каже про таке заняття сина 5-а найбагатша людина у світі, Воррен Баффет? Знають Іванна Підборська та Олексій Осика.
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