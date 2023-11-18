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США

Не боїться і мінного поля: як мільярдер Говард Баффет документує російські злочини в Україні. Відео

Не боїться і мінного поля: як мільярдер Говард Баффет документує російські злочини в Україні. Відео
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Не боїться і мінного поля: як мільярдер Говард Баффет документує російські злочини в Україні. Відео

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Передова, заміновані поля та місця, що стали масовими кладовищами - це лише частина місць, що увійшла до фотокниги мільярдера й філантропа Говарда Баффета про війну в Україні.

Чому мільярдер не побоявся ходити по українському мінному полю, про яку історію в Україні він не може говорити без сліз та що каже про таке заняття сина 5-а найбагатша людина у світі, Воррен Баффет? Знають Іванна Підборська та Олексій Осика.

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