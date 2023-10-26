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Україна

"Наші військові перевіряють ці шляхи", – голова Української зернової асоціації. Відео

"Наші військові перевіряють ці шляхи", – голова Української зернової асоціації. Відео
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"Наші військові перевіряють ці шляхи", – голова Української зернової асоціації. Відео

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Українські військові спільно з силами розвідки перевіряють потенційні загрози зі сторони Росії у Чорному морі, розповів Голосу Америки голова Української зернової асоціації Микола Горбачьов.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України зі свого боку заявляє: "Інформація щодо скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності".

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