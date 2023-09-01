НАСА: падіння російської місії "Луна-25", ймовірно, створило новий кратер на Місяці

У США помітили значний прогрес Збройних сил України за минулі 72 години на Запорізькому напрямку. Про це під час аудіобрифінгу в пʼятницю, 1 вересня, заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

"Я, звісно, не хочу говорити нічого, що порушить безпеку їхніх операцій, чи бути диванним експертом, який розмовляє про їхні дії на полі бою. Тим не менш, протягом останніх приблизно 72 годин ми помітили певний значний прогрес українських Збройних сил на південній лінії фронту, в районі Запоріжжя, і вони досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони", - сказав Кірбі.

Він наголосив, що українці самі вирішать, куди підуть далі і як саме скористатися цим успіхом.

Це не означає, що вони не пам’ятають про важкі бої попереду, під час просування далі на південь. Вони знають це краще за всіх

"Це не означає, що вони не пам’ятають про важкі бої попереду, під час просування далі на південь. Вони знають це краще за всіх. Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони готові просуватися, що вони мають необхідні інструменти, методи, тренування і можливості для цього прогресу. Знову ж таки, так швидко, як вони вважають за потрібне", - зазначив Кірбі.

За словами представника Ради нацбезпеки США, є ймовірність того, що росіяни відреагують на цей прогрес українського боку.

"Тож ми повинні також спостерігати за цим. І за тим, щоб Україна мала усе необхідне аби не лише просуватися, але й мати засоби ефективно реагувати на будь-які контрнаступальні дії росіян проти неї", - зауважив Кірбі.

На запитання журналістів про реакцію США щодо збільшення кількості ударів по обʼєктах, які розташовані всередині Росії, далеко від українського кордону, Кірбі наголосив, що політика Вашингтона залишається незмінною: "Нічого не змінилося в нашій політиці щодо ударів по Росії, ми їх ні заохочуємо, ні сприяємо їм. Ми зосереджені на тому, щоб Україна могла відвоювати власну територію на власній землі".

Міністерство оборони України 28 серпня підтвердило звільнення села Роботине Запорізької області. Як написало британське видання Independent з посиланням на міністра оборони України Олексія Рєзнікова, звільнення Роботиного потенційно відкриває українській армії шлях на Токмак і далі на Мелітополь, ключовий центр на шляху до Азовського моря.

Днями в колонці для видання The Washington Post генерал армії США у відставці Девід Петреус та директор проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва Фредерік Каган зазначили, що хоча швидкого українського прориву фронту, на який багато хто сподівався, не відбулося, скептики мають стримувати песимізм. На їхню думку, контрнаступ досі перебуває на ранньому етапі, і ЗСУ "ще можуть здивувати".

З цими думками погодився колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. На своїй сторінці в мережі Х він написав: "Пентагон багато говорить про багатодоменні операції. ЗСУ справді цим займаються. Наземний штурм є лише частиною контрнаступу." Також в інтервʼю "Голосу Америки" Бен Годжес наголосив, що вважає критику контрнаступу невиправданою.

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