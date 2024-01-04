США інвестують $162 мільйони у власне виробництво напівпровідників

Президент США Джо Байден підписав Закон про мікрочипи та науку, який передбачає додаткові інвестиції у 162 мільйони доларів для компанії Microchip Technology на підтримку виробництва комп’ютерних чипів.

Інвестиції спрямують у виробництво в штатах Орегон та Колорадо. У Білому домі повідомили, що це фінансування має на меті зменшити залежність США від глобальних ланцюгів постачання, через які країна мала проблеми, зокрема, під час пандемії.

“Під час пандемії ми всі відчули на собі наслідки стресу в глобальному ланцюгу постачань і дефіциту напівпровідників”, – йдеться у заяві Білого дому. З огляду на це, новий закон має на меті забезпечити інвестиції для створення надійного, стійкого американського ланцюга постачань напівпровідників.

Як повідомили у Білому домі, новий закон допоможе США відновити лідерство у світі з виробництва напівпровідників та забезпечить американським споживачам, підприємствам і військовим надійний доступ до чипів, що “лежать в основі майже всіх аспектів нашої економіки”.

Напівпровідники залучені буквально у всіх галузях: від побутових товарів до електромобілів, смартфонів, медичних приладів і супутників та, зокрема, оборонної продукції.

Програма Джо Байдена “Інвестиції в Америку” передбачає збільшення виробництва мікрочипів майже втричі та створення понад 700 робочих місць, - повідомляє офіційний сайт Адміністрації президента США.

Значна частина грошей за новим законом піде на створення мікроконтролерів, які використовуються військовими, в автомобілях, побутовій техніці та медичних пристроях, інформує видання ABC News.

Жодна країна зараз не контролює повний технологічний цикл з виробництва мікрочипів. Україна, як повідомляв Голос Америки, є важливою ланкою у світовому виробництві чипів, оскільки є великим виробником неонового газу - важливого компоненту глибоких літографічних ультрафіолетових машин, які виготовляють мікрочипи.