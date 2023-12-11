Багато республіканців визнають, що допомога Україні важлива, але наполягають на необхідності більшого контролю. Нагляд над допомогою США Україні – «найнадійніший нагляд, який я коли-небудь бачив у будь-якій діяльності, яку здійснюють Сполучені Штати». Про це сенатор-республіканець Джим Ріш Голосу Америки за лаштунками Аспенського безпекового саміту.