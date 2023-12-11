Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Сенатор-республіканець Ріш: «Це найнадійніший контроль в історії» про перевірку допомоги США Україні. Відео

Сенатор-республіканець Ріш: «Це найнадійніший контроль в історії» про перевірку допомоги США Україні. Відео
Embed
Сенатор-республіканець Ріш: «Це найнадійніший контроль в історії» про перевірку допомоги США Україні. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:05 0:00
Direct link

Багато республіканців визнають, що допомога Україні важлива, але наполягають на необхідності більшого контролю. Нагляд над допомогою США Україні – «найнадійніший нагляд, який я коли-небудь бачив у будь-якій діяльності, яку здійснюють Сполучені Штати». Про це сенатор-республіканець Джим Ріш Голосу Америки за лаштунками Аспенського безпекового саміту.

Про це сенатор-республіканець Джим Ріш Голосу Америки за лаштунками Аспенського безпекового саміту.

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG