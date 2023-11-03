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Інтерв'ю

Митрополит ПЦУ про життя священників та церков на окупованих територіях – інтерв'ю. Відео

Митрополит ПЦУ про життя священників та церков на окупованих територіях – інтерв'ю. Відео
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Митрополит ПЦУ про життя священників та церков на окупованих територіях – інтерв'ю. Відео

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«Такого рівня релігійної свободи, який Україна має при незалежності, вона ніколи не мала за всю свою історію», – каже митрополит Православної церкви України Євстратій (Зоря).

У складі Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій він перебуває з поїздкою Сполученими Штатами, де українські релігійні лідери зустрічаються з конгресменами, політками, експертами та лідерами релігійних громад, щоб розповісти їм про релігійне життя в Україні та про те, що відбувається зі священниками й храмами на окупованих територіях.

Перебування української делегації релігійних діячів збіглося у часі з розглядом питання допомоги Україні, яке обговорює Конгрес США, і де деякі законодавці також обґрунтовують свою опозицію до виділення допомоги Україні аргументами про буцімто відсутність релігійної свободи в Україні.

Про це з членом синоду Православної церкви України, архієпископом Чернігівським і Ніжинським, митрополитом Євстратієм у студії Голосу Америки говорила Наталка Чурікова.

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