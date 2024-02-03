“Коли я чую з боку експертів, що давайте ми змінимо міжнародне гуманітарне право — ми щось нове започаткуємо? Ми повинні розуміти — ми це робимо для кого? Для нас? Так ми й так не будемо затримувати цивільне населення. Ми це робимо для росіян? Так вони ж не виконують міжнародне гуманітарне право”