Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

“Ми це робимо для росіян? Так вони ж не виконують міжнародне гуманітарне право”, – уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Відео

“Ми це робимо для росіян? Так вони ж не виконують міжнародне гуманітарне право”, – уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Відео
Embed
“Ми це робимо для росіян? Так вони ж не виконують міжнародне гуманітарне право”, – уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:02 0:00
Direct link

“Коли я чую з боку експертів, що давайте ми змінимо міжнародне гуманітарне право — ми щось нове започаткуємо? Ми повинні розуміти — ми це робимо для кого? Для нас? Так ми й так не будемо затримувати цивільне населення. Ми це робимо для росіян? Так вони ж не виконують міжнародне гуманітарне право”

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтервʼю журналістці Голосу Америки Марії Ульяновській. Дивіться повністю на сайті та YouTube Голосу Америки Українською!

Форум

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG