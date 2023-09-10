Землетрус у Марокко забрав понад 2 тисячі життів і зруйнував історичні пам'ятки

Щонайменше 2000 людей загинули у Марокко в результаті найбільш руйнівного за понад 80 років землетрусу магнітудою 6,8 балів. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ країни, іще понад дві тисячі людей отримали поранення, серед них майже півтори тисячі - у важкому стані.

"Наступні 24-48 годин будуть критично важливими з точки зору порятунку життів", - заявили у Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

"Під уламками все ще багато людей. Люди все ще шукають своїх батьків", - сказав Reuters житель району Асні Адені Мустафа.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від стихії постраждали понад 300 тисяч людей.

У Марокко оголосили триденну жалобу, а король Мохаммед VI закликав молитися за загиблих у мечетях по всій країні в неділю.

Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 72 км на південний захід від історичного міста Марракеша, об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Старий квартал Марракеша зазнав значної шкоди. Також землетрус сильно пошкодив одне з найважливіших історичних місць у горах Високого Атласу, земляно-кам'яну мечеть 12 століття Тінмел.

За даними Геологічної служби США, це був найбільш смертоносний землетрус у Марокко з 1960 року, коли землетрус, за оцінками, забрав життя щонайменше 12 000 людей.

З 9 жовтня в Марракеші пройдуть щорічні зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Представник МВФ, якого в суботу запитали про заплановані зустрічі, сказав: "Ми зосереджені лише на народі Марокко та владі, яка має справу з цією трагедією".

У статті використано матеріали Reuters