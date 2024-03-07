"Москва не може дістатися до Молдови, бо Україна є нашим щитом". Молдова підписала оборонну угоду з Францією

Президентка Молдови Мая Санду попередила, що Москва не зупиниться, якщо переможе в Україні, і погрожуватиме решті Європи.



Про це лідерка сусідньої з Україною держави заявила після підписання ключового двостороннього договору про оборону та співпрацю з Францією 7-го березня.

«Якщо агресора не зупинити, він продовжуватиме йти, а лінія фронту буде наближатися. Ближче до нас. Ближче до вас», — сказала Санду в Парижі, виступаючи поруч зі своїм французьким колегою, президентом Еммануелем Макроном.

Санду попередила, що Росія відновлює зусилля з дестабілізації її країни, і якщо її не зупинити в Україні, вона загрожуватиме й іншим країнам, пише Reuters.

Москва не має можливості дістатися до Молдови, по-перше, тому що Україна є нашим щитом

Мая Санду сказала, що у військовому плані Молдову від можливого нападу Росії захищає її східний сусід Україна, яка бореться з агресією Росії протягом останніх двох років.

“Москва не має можливості дістатися до Молдови, по-перше, тому що Україна є нашим щитом, вона протистоїть російській агресії і буде протистояти. По-друге, Молдова має могутніх друзів і вирішила бути на боці вільного світу", – сказала Санду.

У вересні 2023 року Франція та Молдова досягли попередньої домовленості щодо навчання військового персоналу, регулярних консультацій з питань оборони та обміну розвідданими.

Як повідомили у міністерстві оборони Франції, до літа в Кишиневі розпочне роботу французька оборонна місія, яка має допомогти оцінити потреби Молдови. Крім того, країни почали переговори щодо можливих контрактів на постачання зброї.

Санду заявила, що Москва планує підірвати стабільність Молдови і скинути південно-східну європейську націю зі свого шляху до європейської інтеграції напередодні президентських виборів і референдуму про членство в Європейському Союзі.



"Режим у Москві прагне контролювати мою країну за допомогою енергетичного шантажу, спонсорування протестів, проведення дезінформаційних кампаній, здійснення кібератак, втручання в наші вибори, вливання брудних грошей і навіть спроби державного перевороту", – сказала Санду.

Виступаючи перед поїздкою до Парижа, Санду сказала, що "Москва хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові, залякати наших громадян". Вона пов'язала ці наміри Росії з імовірним проведенням референдуму щодо вступу Молдови до ЄС, який запропонувала Санду, але його ще не схвалив парламент Молдови.

Мая Санду також готується до президентських виборів, на яких вона обстоюватиме прозахідний курс своєї держави, який вона взяла після того, як у 2020 році Санду завдала поразки тодішньому президенту Ігорю Додону, якого підтримувала Москва.

Раніше Санду зазначала, що воліла б, щоб президентські вибори та референдум про членство в ЄС проходили разом. Молдова отримала запрошення розпочати переговори про вступ із 27 членами блоку ще у 2022 році.

Загрози безпеці Молдови

Молдова – західний сусід України з крихітним оборонним бюджетом, має довгі напружені відносини з Москвою, і підтримує Україну під час війни.

Для Молдови загрозою є російські війська, що базуються в Придністров'ї, сепаратистському регіоні Молдови, який протягом трьох десятиліть зберігає свою автономію від Кишинева за підтримки Кремля.



Придністров’я, яке підтримує Москва, оголосило незалежність від Молдови в 1990 році та вело війну з Кишиневом за допомогою російських військ, які продовжують дислокуватися в регіоні. Нещодавно Тирасполь "звернувся" до Москви за підтримкою, щоб компенсувати, як вона назвала, "нестерпний тиск" прозахідної Молдови.

Звернення, яке здебільшого здавалося організованим самим Кремлем, викликало тривогу в західних столицях як прелюдія до можливого "об’єднання" сепаратистського регіону з Москвою.

"Молдова стикається з дедалі більш агресивними спробами дестабілізації", - заявив 29 лютого офіційний представник МЗС Франції Крістоф Лемуан.

Щодо Франції, то Макрон пообіцяв «непохитну підтримку» своєї країни Молдові, одній з найбідніших країн Європи, яка опинилася перед загрозою Москви.

Президент Еммануель Макрон заявив, що угода ознаменувала рішучість Франції захищати і допомагати Молдові.

За матеріалами Reuters і AFP.