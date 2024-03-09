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Не з пральних машин. Звідки Росія отримує мікрочипи для зброї? Відео

Не з пральних машин. Звідки Росія отримує мікрочипи для зброї? Відео
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Не з пральних машин. Звідки Росія отримує мікрочипи для зброї? Відео

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Сотні американських компонентів знайшли в російських дронах, ракетах та боєприпасах вилучених на полі бою. Якщо поставки зупинити, зупиниться і російське військове виробнцтво, вважають аналітики. В цьому вони переконували американських сенаторів на нещодавніх слуханнях у Вашингтоні.

Про те, чи стануть нові санкції ефективними, щоб зупинити воєнну машину Кремля дізнавалась Оксана Бедратенко

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