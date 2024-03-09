Сотні американських компонентів знайшли в російських дронах, ракетах та боєприпасах вилучених на полі бою. Якщо поставки зупинити, зупиниться і російське військове виробнцтво, вважають аналітики. В цьому вони переконували американських сенаторів на нещодавніх слуханнях у Вашингтоні.