Міністр оборони Китаю вдруге цього року їде в Росію, а також відвідає Білорусь

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу розпочинає 6-денний візит до Росії та Білорусі в понеділок, 13 серпня, повідомляє агенство AP. Він планує виступити на Московській конференції з міжнародної безпеки, а також зустрітися з керівництвом російського Міністерства оборони та білоруськими військовими лідерами і президентом Лукашенком.

Такий візит підтримки на тлі міжнародних санкцій і поглиблення ізоляції Росії та Білорусі має показати незмінність близьких зв’язків Китаю з Росією і підкреслити глибину військової співпраці. «Друзі без обмежень» Китай і Росія і надалі продовжать узгоджувати свою політику у спробах протистояти очолюваному США і заходом ліберально-демократичному світовому порядку, хоч це і веде до неабияких економічних та репутаційних витрат, зауважує AP.

Лі, який перебуває під санкціями США з 2018 року за співпрацю з російськими виробниками зброї, вже відвідував Москву у квітні цього року, приблизно через місяць після призначення на свою посаду.

Згідно з повідомленнями російського агентства ТАСС, представники близько 100 країн відвідають Московську конференцію з міжнародної безпеки, де також виступить і голова російського МЗС Сергій Лавров.

Відповідаючи на запитання про візит, речник МЗС Китаю Ван Веньбінь зауважив, що «Дві країни продовжуватимуть розвивати китайсько-російське всеосяжне стратегічне партнерство в нову еру», посилаючись, як вказують оглядачі, на спільну заяву президентів Росії Володимира Путіна та Китаю Сі Цзіньпіна в Пекіні минулого року перед лютневим вторгненням Росії в Україну, в якій вони оголосили про «безмежну дружбу».

Водночас, Китай офіційно займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, а безпосередню участь китайських представників у конференції в Саудівській Аравії для обговорення українського плану миру було позитивно оцінено в Україні і на заході. Зокрема, як повідомляв Голос Америки, професор Стенфордського університету Майкл Макфол вважає збереження нейтральності Китаю великим досягненням української дипломатії.

В матеріалі використані джерела AP.