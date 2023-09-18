Витіснити усіх росіян з України – це “дуже висока планка”, однак контрнаступ “не провалився”: Марк Міллі

Війна на папері інша від справжньої війни

Український контрнаступ був “повільнішим, ніж передбачали планувальники”, однак “він був стабільним”. Водночас “повністю вибити всіх росіян” і звільнити усі українські землі від окупації буде “дуже значним зусиллям”. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю мережі CNN у неділю, 17 вересня.

"Я знаю, що є деякі коментарі, що якимось чином цей наступ провалився. Він не провалився", - сказав Міллі в інтерв’ю, додавши, що в України "залишилося багато бойової сили. Українці - це не вичерпана сила".

В міру того, як український контрнаступ повільно просувається, його нешвидкі темпи викликають занепокоєння у західних союзників, і раніше Міллі вже коментував зусилля України, зазначаючи, що для успіху потрібне терпіння, зауважує видання The Hill.

“Потрібен значний проміжок часу, щоб військовим шляхом викинути усіх цих 200 000 або більше російських вояк з окупованої Росією [території] України. Це дуже висока планка. Займе багато часу, щоб це зробити”, - сказав Міллі.

Коментуючи військову допомогу, яку США надає Україні, Міллі зауважив, що його країна робить усе можливе задля посилення боєздатності українського війська. Він, зокрема, виступив проти критиків темпів надання зброї та іншої допомоги Україні, зазначивши, що швидкість доправлення залежить від логістики й того, “як швидко [українці] можуть це освоїти. Отже, це не просто посипати магічним пилом, і речі почнуть з’являтися [самі по собі]”, - додав генерал.

Міллі відмовився давати будь-які прогнози щодо швидкості українських наступальних операцій, зокрема коли українська армія досягне берега моря або звільнить Маріуполь. Ще у липні цього року він зазначав, коментуючи контрнаступ, що “це буде довго; це буде важко; це буде криваво”, — нагадує видання The Hill.

“Війна на папері інша від справжньої війни”, — сказав Міллі. “Це справжні люди в справжніх машинах, які справді розміновують справжні мінні поля, і вони насправді гинуть. Отже, коли це трапляється, підрозділи мають тенденцію сповільнюватися... щоб вижити, щоб пройти”.