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- Голос Америки
Витіснити усіх росіян з України – це “дуже висока планка”, однак контрнаступ “не провалився”: Марк Міллі
Війна на папері інша від справжньої війниМарк Міллі
Український контрнаступ був “повільнішим, ніж передбачали планувальники”, однак “він був стабільним”. Водночас “повністю вибити всіх росіян” і звільнити усі українські землі від окупації буде “дуже значним зусиллям”. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю мережі CNN у неділю, 17 вересня.
"Я знаю, що є деякі коментарі, що якимось чином цей наступ провалився. Він не провалився", - сказав Міллі в інтерв’ю, додавши, що в України "залишилося багато бойової сили. Українці - це не вичерпана сила".
В міру того, як український контрнаступ повільно просувається, його нешвидкі темпи викликають занепокоєння у західних союзників, і раніше Міллі вже коментував зусилля України, зазначаючи, що для успіху потрібне терпіння, зауважує видання The Hill.
“Потрібен значний проміжок часу, щоб військовим шляхом викинути усіх цих 200 000 або більше російських вояк з окупованої Росією [території] України. Це дуже висока планка. Займе багато часу, щоб це зробити”, - сказав Міллі.
Коментуючи військову допомогу, яку США надає Україні, Міллі зауважив, що його країна робить усе можливе задля посилення боєздатності українського війська. Він, зокрема, виступив проти критиків темпів надання зброї та іншої допомоги Україні, зазначивши, що швидкість доправлення залежить від логістики й того, “як швидко [українці] можуть це освоїти. Отже, це не просто посипати магічним пилом, і речі почнуть з’являтися [самі по собі]”, - додав генерал.
Міллі відмовився давати будь-які прогнози щодо швидкості українських наступальних операцій, зокрема коли українська армія досягне берега моря або звільнить Маріуполь. Ще у липні цього року він зазначав, коментуючи контрнаступ, що “це буде довго; це буде важко; це буде криваво”, — нагадує видання The Hill.
“Війна на папері інша від справжньої війни”, — сказав Міллі. “Це справжні люди в справжніх машинах, які справді розміновують справжні мінні поля, і вони насправді гинуть. Отже, коли це трапляється, підрозділи мають тенденцію сповільнюватися... щоб вижити, щоб пройти”.
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Звіт ООН: Стан захисту прав людини в Росії значно погіршився з часу повномасштабного вторгнення до України
ЖЕНЕВА (AP) — Стан захисту прав людини в Росії «суттєво погіршився» після того, як президент Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України в лютому минулого року, заявила експертка головного правозахисного органу ООН у своїй доповіді в понеділок.
Мар’яна Кацарова, спеціальний доповідач із ситуації з правами в Росії, уповноважена Радою з прав людини, розповіла про внутрішні репресії, які здебільшого спрямовані проти критиків війни Путіна, а також інших опозиційних голосів у Росії.
Її доповідь, оприлюднена в понеділок, складено окремо від іншого розслідування, яке проводять слідчі за підтримки ООН, які звинувачують Росію у воєнних злочинах в Україні.
Ніколи раніше Рада не уповноважувала експерта з прав для вивчення питань прав в одному з постійних членів Ради Безпеки ООН: Великій Британії, Китаї, Франції, Росії та Сполучених Штатах.
У звіті наводяться дані ОВД-Інфо, організації, що відстежує порушення прав людини, і вказує на те, що з лютого минулого року по червень було затримано понад 20 000 людей за участь в антивоєнних протестах. Було порушено понад 600 кримінальних справ за "антивоєнну діяльність".
У доповіді йдеться, що понад половину протестувальників, заарештованих за те, що вони назвали «мирною антивоєнною активністю», були жінки.
Кацарова сказала, що отримала «достовірні повідомлення» про низку порушень прав, включаючи катування, звинувачення в зґвалтуваннях і сексуальному насильстві, а також погрози сексуального насильства з боку співробітників правоохоронних органів щодо чоловіків і жінок.
За її словами, жодна з цих справ не була офіційно розслідувана. Станом на кінець липня реєстр «іноземних агентів» Міністерства юстиції Росії містив 649 організацій і осіб, що за шість місяців збільшилося більш ніж на 25%, йдеться у звіті.
Наприкінці липня понад 100 організацій були оголошені «небажаними», тобто можуть бути заборонені. У квітні минулого року, лише через шість тижнів після збройного вторгнення Росії в Україну, Генеральна Асамблея ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини, що складається з 47 країн-членів у Женеві.
Мандат Кацарової, яка є болгаркою, був наданий рік тому, і вона приступила до роботи в травні. Влада Росії відмовилася співпрацювати та заявила, що подання її команди будуть «автоматично проігноровані», йдеться у звіті.
У доповіді йдеться, що захист прав в Росії «постійно погіршується» протягом останніх двох десятиліть, але Кацарова виявила, що ситуація «суттєво погіршилася після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року».
Звіт був побудований на основі консультацій з понад 60 російськими та міжнародними правозахисними організаціями та окремими особами, а також на основі майже 100 письмових звернень, у тому числі від правозахисників і свідків порушень прав.
Рада з прав людини збирається обговорити доповідь в четвер.
З початку війни Кремль стверджував, що переважна більшість росіян підтримує його «спеціальну військову операцію» в Україні, водночас наполягаючи, що ті, хто не згодні, можуть це робити.
Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що бажаючі критикувати владу мають робити це згідно з чинним законодавством. Сам Путін заявив, що «не засуджує» тих, «хто поводився не як патріот».
Минулого тижня він також заявив, що з російською владою можна «не погоджуватися» і «жити тут, говорити про це ніхто не забороняє».
- Голос Америки
Ллойд Остін полетів на 15-те засідання групи допомоги Україні в форматі "Рамштайн"
Очільник Пентагону Ллойд Остін відбув до Німеччини, щоб особисто провести 15-те засідання Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні у вівторок.
"Я зустрінусь з партнерами по коаліції з близько 50 країн, щоб обговорити війну в Україні, безпекову допомогу та зміцнити нашу підтримку України в її боротьбі на захист власного суверенітету", - йдеться в дописі очільника оборонного відомства в Х (колишня Twitter).
Очікується, що засідання на базі в Рамштайні в Німеччині стане нагодою для першої особистої зустрічі Остіна з новопризначеним міністром оборони України Рустемом Умєровим.
11 вересня очільники оборонних відомств провели телефонну розмову, під час якої обговорили порядок денний засідання на базі в Рамштайні.
У розмові Остін поінформував Умєрова про зусилля США з надання допомоги Україні у сфері безпеки, а також обговорив з ним пріоритети підтримки безпосередніх потреб України на полі бою та вимог до військових можливостей у довгостроковій перспективі, йдеться в заяві Пентагону.
Умєров, своєю чергою, подякував Остіну за допомогу США і поінформував його про події на фронті.
"Провів предметну розмову з Ллойдом Остіном. Обговорили нагальні потреби України та майбутню зустріч у Рамштайні. Поінформував мого колегу про останні події на передовій. Вдячний США за підтримку і внесок у перемогу України", – написав Умєров у мережі Х (колишня Twitter).
Пріоритетом для України на новій зустрічі міжнародної Контактної групи з оборони залишатиметься посилення протиповітряної оборони країни, включаючи надання партнерами літаків. Також серед пріоритетів перебувають артилерія та боєприпаси до неї та бронетехніка усіх видів.
По це заявляв попередній очільник українського Міністерства оборони Олексій Резніков в серпні.
- Голос Америки
“Суперсила”, документальний фільм Шона Пенна про Україну, виходить в американський прокат
“Суперсила”, документальний фільм відомого голлівудського актора і режисера Шона Пенна про війну в Україні, виходить в американський прокат 18 вересня у мережі Paramount+.
У фільмі з оригінальною англійською назвою Superpower Пенн документує перший етап російського вторгнення. Згідно з оригінальним задумом, фільм мав показати шлях українського президента Володимира Зеленського від коміка до президента країни. Натомість “Суперсила” стала документальним підтвердженням сили українського народу перед лицем російської навали, пишуть критики.
Видання кінокритики Rotten Tomatoes зазначає: “Коли Пенна привели в бункер у невідомому місці президентського палацу, російське вторгнення вже почалося. Пенн спілкувався з президентом Зеленським під час того, як у місті лунали вибухи. Він став ненавмисним першим свідком цієї історичної боротьби “Давида проти Голіафа”. Крізь моменти легковажності, натхнення та розповіді з місця подій стає зрозуміло, що суперсила України полягає в силі її лідера, її народу та, зрештою, її серця”.
Передпоказ фільму відбувся у Вашингтоні 14 вересня за участі самого Пенна, а також почесної спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, конгресмена Еріка Суолвелла та посолки України у США Оксани Маркарової, повідомляє MSN.
Під час свого виступу на передпоказі, Шон Пенн закликав Білий дім більш рішуче підтримувати Україну озброєнням, заявивши, що американським посадовцям треба “відсторонитися від чистої обережності”.
“Якщо у нас недостатньо для підтримки наших [власних] запасів [озброєнь], то президент повинен ввести в дію Закон про оборонне виробництво від імені українців і постачати їм усе зараз”, - додав Пенн у своїй промові, цитує MSN.
Вихід фільму відбувається на тлі візиту президента Зеленського до США цього тижня, де він візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, а також зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Водночас адміністрація Байдена запросила у Конгресу погодити понад 21 мільярд доларів на додаткову оборонну та іншу допомогу Україні.
За словами Пенна, які цитує MSN, потрібно “розуміти, скільки ще грошей нам буде коштувати у довгостроковій перспективі, щоб не повністю спорядити їх, а також [мати] політичну та моральну ясність нашого священного обов’язку шанувати те, що ми самі претендуємо представляти як країна, за що [ми] боролися і жертвували з такою мужністю у стільки різних способів”.
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