Мер Лондона підтримав схему передачі в Україну автомобілів, які мали піти на металобрухт

Жителі Лондона зможуть отримати до 2000 фунтів стерлінгів (2500 доларів США) за свої повнопривідні неекологічні автомобілі, якщо вони подарують їх Україні, а не здадуть у брухт.

Мер Лондона Садік Хан погодився підтримати план надсилання в Україну автомобілів, які мали б піти на утилізацію через нові екологічні правила, повідомили британські ЗМІ у суботу, 23 грудня.

Раніше Хан відхилив пропозицію мера Києва Віталія Кличка, який попросив не викидати на сміттєзвалища, а відправляти в Україну автомобілі, які не відповідають лондонським стандартам низьких викидів Ultra Low Emission Zone (ULEZ).

Хан раніше казав, що не може схвалити цю пропозицію, висунуту у вересні, бо вона нібито не приносила користі лондонцям.

Тепер мер Лондона скасував це рішення, закликавши міністра транспорту Великої Британії Марка Гарпера дозволити жителям міста дарувати Україні свої автомобілі з високим рівнем викидів.

У листі, який Хан написав разом з колишнім міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом, вони просять Гарпера дати водіям «гроші за те, щоб транспортні засоби, що забруднюють довкілля, вивозили з вулиць наших міст», і одночасно надали «життєво важливу підтримку народу України».

«Сьогодні я та мер Лондона, написали до міністерства транспорту і центрального уряду з проханням адаптувати схему схеми для 4x4, щоб включити пожертви в Україну. Повноваження зробити це знаходяться в руках Майкла Ґоува (міністр благоустрою) та Марка Гарпера. Давайте всі зробимо це на Новий рік!» – твітує британський політик.

Правила ULEZ вимагають від тих, хто керує транспортними засобами з високим рівнем викидів, сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів ($15,80) на день, або отримати до 2000 фунтів стерлінгів (2500 доларів США), якщо вони здадуть свій неекологічний автомобіль на брухт.

Після того, як Хан спочатку відхилив прохання Кличка, міністр Майкл Ґоув написав відкритого листа з проханням переглянути Хана.

«Я впевнений, що ви погодитеся, що вилучення транспортних засобів з доріг Лондона – і таким чином досягнення екологічних переваг – і підтримка завдяки ним зусиль в Україні, є краще, ніж просто здавати їх на металобрухт», – сказав Ґоув.

Кличко звернувся до Хана з проханням відправити ці машини на передову в Україні, оскільки переважно серед неекологічних були важкі повнопривідні автомобілі та вантажівки, які терміново потрібні в зоні бойових дій.