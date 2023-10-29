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Помер актор Метью Перрі, відомий роллю Чендлера у "Друзях"
Відомий голлівудський актор Метью Перрі, відомий своєю роллю у Чендлера Бінга серіалі "Друзі", помер у Лос-Анджелесі. Ймовірно, 54-річний артист втонув у гідромасажній ванні.
NBC News з посиланням на неназваного представника Перрі та джерело в правоохоронних органах повідомляє, що його знайшли мертвим в його будинку. Розслідування ще триває, але слідчі припускають, що це нещасний випадок.
Після виходу серіалу "Друзі" у 1990-х до Перрі - а також його колег-акторів Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Девіда Швіммера, Метта Леблана і Лізи Кудроу - прийшла світова слава. Шоу деякий час було найпопулярнішою телевізійною програмою США в прайм-тайм, й на піку популярності кожен з шести головних акторів заробляли 1 мільйон доларів за епізод.
Пізніше Перрі знявся в інших теле- й кінопроектах, в серед яких робота із Брюсом Віллісом у фільмі "Дев'ять ярдів".
Протягом довгих років він страждав на алкогольну та опіоїдну залежності, включаючи час зйомок "Друзів". Про свою боротьбу із залежністю він багато писав у мемуарах, опублікованих у 2022 році, й в інтерв'ю торік стверджував, що він тверезий протягом півтора року.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який був колишнім однокласником Перрі в Оттаві, описав його смерть як "шокуючу і сумну". "Я ніколи не забуду ігри на шкільному подвір’ї, в які ми грали, і я знаю, що люди в усьому світі ніколи не забудуть тієї радості, яку він приніс їм, - сказав Трюдо в ефірі X. - Дякую за весь сміх, Метью. Тебе любили. І за тобою будуть сумувати".
Акторка Меггі Вілер, яка зіграла в серіалі дівчину Чендлера Дженіс, написала у своєму Instagram: "Яка втрата". "Світ сумуватиме за тобою, Метью Перрі. Радість, яку ти приніс багатьом за своє надто коротке життя, буде жити. Я почуваюся дуже благословенною кожним творчим моментом, який ми розділили", - додала вона.
"Ми неймовірно засмучені передчасною смертю Меттью Перрі, - заявили в компанії NBC Entertainment, що знімала "Друзів". - Він приніс стільки радості сотням мільйонів людей у всьому світі своєю ідеальною комедійною влучністю та іронічним розумом. Його спадщина житиме незліченними поколіннями".
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- Голос Америки
Британська розвідка каже про посилення цензури в російських університетах
Британська воєнна розвідка у своєму щоденному зведенні повідомляє про посилення цензури в російських університетах.
«У середині жовтня 2023 року Міністерство освіти і науки Росії, як повідомляється, видало наказ університетам уникати відкритого обговорення будь-яких негативних політичних, економічних та соціальних тенденцій» в Росії під час навчальної діяльності», - йдеться у зведенні британських розвідників.
Аналітики зазначають, що цей крок є подальшим обмеженням інформаційного простору в Росії у воєнний час, що ускладнює відкрите обговорення політичних питань. У довгостроковій перспективі це, ймовірно, сприятиме розвитку тенденції формування російської політики «в ехокамері політично прийнятних, прокремлівських позицій».
«Цілком ймовірно, що Кремль бажає і далі замовчувати негативні перспективи «спеціальної військової операції» напередодні очікуваного висування президентом Володимиром Путіним своєї кандидатури на переобрання в березні 2024 року», - підсумовують розвідники.
- Голос Америки
Ердоган на пропалестинському мітингу звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах, а Захід у бажанні війни “між хрестом та півмісяцем”
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив у Стамбулі під час мітингу солідарності з палестинцями Смуги Гази та виголосив низку заяв про “гноблення” Ізраїлем Палестини, звинувачення Заходу у війні між ХАМАСом та Ізраїлем, а також у соцмережі Х (колишня Twitter) запросив до об'єднання United4Palestine.
Ердоган зокрема, заявив, що ХАМАС – “не терористична організація, а визвольна”, Ізраїль – “окупант” і взагалі “не держава, а організація” .
“Все, що зараз відбувається – справа рук Заходу”, – заявив президент Туреччини та додав, що, на його думку, “країни заходу хочуть війну між хрестом та півмісяцем”.
Ердоган назвав ХАМАС “борцями за свободу”, чим розлютив Ізраїль, інформує агенція Reuters.
“Ізраїль відкрито вчиняє воєнні злочини протягом 22 днів, але західні лідери не можуть навіть закликати Ізраїль до припинення вогню, не кажучи вже про те, щоб відреагувати на це”, - сказав Ердоган натовпу в Стамбулі, що розмахував палестинськими прапорами, цитує президента Туреччини Reuters.
“Ми скажемо всьому світу, що Ізраїль є воєнним злочинцем. Ми готуємося до того, щоб оголосити Ізраїль воєнним злочинцем”, - сказав Ердоган.
У годинній промові Ердоган також повторив свою попередню заяву про те, що “ХАМАС не є терористичною організацією” та описував Ізраїль як окупанта.
За оцінками інформагентств, на мітингу у Стамбулі побували сотні тисяч осіб, зустріч тривала за день до відзначення сторіччя світської республіки Туреччини.
Політичні аналітики, на яких посилається Reuters, стверджують, що Ердоган висловив гучні заяви саме з метою затьмарити святкування, присвячені світським корінням Туреччини.
Сінан Улген, колишній турецький дипломат і директор стамбульського Центру економічних і зовнішньополітичних досліджень сказав, що погіршення гуманітарної кризи в Газі та тиск з боку політичних союзників спонукали Ердогана загострити свою риторику.
Аслі Айдінтасбас, співробітник вашингтонського інституту Брукінгса каже, що хоча коментарі Ердогана щодо ХАМАС “відображають давню позицію Анкари”, він очевидно мав на меті отримати вигоду з антиізраїльських настроїв усередині країни та “консолідувати сунітських консерваторів Туреччини”.
“Гноблення, яке Ізраїль безперервно здійснював щодня протягом 75 років, обов’язково колись закінчиться”, – написав Ердоган у мережі Х, закликаючи до участі у мітингу напередодні.
Президент Туреччини також заявив про ізраїльтян: “Коли їхні власні будинки почнуть горіти, жителі Заходу, на яких вони покладаються, підуть, і Ізраїль залишиться наодинці з людьми та їхніми братами, яких він гнобив у цій географії протягом 75 років.
Туреччина, за його словами, “стане надією для всіх пригноблених людей, які потрапили в біду, як це було 500 років тому і під час Другої світової війни”.
У березні 2024 року на Туреччину очікують місцеві вибори.
Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council прокоментувала: “Серед політичних сил Туреччини немає єдиної думки щодо ХАМАСу, але є майже одностайна підтримка Гази/Палестини. Тому, критикуючи Ізраїль, Ердоган може почуватися достатньо впевнено. З ХАМАСом складніше”.
Натомість, як каже експертка, Озгюр Озель, лідер парламентської фракції головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP) розкритикував відмову Ердогана назвати ХАМАС терористичною організацією. “Ми вважаємо це надзвичайно ганебним курсом для Туреччини”, – сказав він.
Мераль Акшенер, лідерка "Хорошої" націоналістичної опозиційної партії (İYİ parti) також заявила: “Ми повинні засудити дії ХАМАС, тому що ерез них також загинули мирні жителі”.
Політикиня вважає, що заяви Ердогана спрямовані на поляризацію суспільства саме заради політичної вигоди перед місцевими виборами 2024 року, цитує діячку Євгенія Габер.
Як повідомляв Голос Америки, раніше експерти вважали, що президент Ердоган, який бачить себе у ролі регіонального лідера, планує стати посередником у конфлікті між ХАМАСом та Ізраїлем.
За повідомленням ЗМІ, Анкара відмовила притулку політичному лідеру ХАМАСу Ісмаїлу Ханії, який жив в добровільному вигнанні в Катарі та Туреччині, коли ХАМАС здійснив свій напад на Ізраїль.
Експерти вважали, що Анкара намагається зберегти баланс і продовжувати підтримку палестинської справи, але при цьому не ставити під загрозу нещодавнє покращення у стосунках з Ізраїлем.
А криза пов’язана з нападом ХАМАСу на Ізраїль, сталася в той час, коли президент Ердоган намагався нормалізувати відносини з регіональними державами, включаючи Ізраїль.
- Голос Америки
Представники 66 країн “за закритими дверима” на Мальті ведуть перемовини про мир в Україні
На Мальті розпочалася третя зустріч щодо реалізації Української формули миру. Зустріч відбувається на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики близько 65 країн Європи, Азії та Глобального Півдня.
Офіційного списку делегатів не опубліковано, інформує Reuters. Представників Росії не зустрічі немає.
Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням до учасників та повідомив, що “до процесу Формули миру вже приєдналися майже 70 глобальних гравців”.
Зеленський сказав, що Статут ООН не працює, чому свідченням є "плач матерів, які ховають своїх загиблих на війнах синів і дочок, а також розпач дітей, осиротілих у війнах".
Як альтернативу він пропонує 10 пунктів Формули миру, що містять заклики до відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, захисту експорту продовольства та енергоносіїв, ядерної безпеки та звільнення всіх ув’язнених.
Це вже третя така зустріч цього року після менших зібрань у Джидді та Копенгагені. Розмова триває у залі неназваного мальтійського готелю «за закритими дверима», повідомляють агентства.
Видання Malta Today інформує, що переговори “допоможуть оцінити здатність України та Заходу заручитися постійною та ширшою підтримкою, особливо на Глобальному Півдні”, оскільки, пише газета, “конфлікт в Ізраїлі домінує в заголовках, зміщуючи фокус уваги з Києва”.
Москва розкритикувала Мальту за проведення заходу, назвавши його антиросійським заходом.
“Навіть будучи нейтральною державою, ми ніколи не можемо не засуджувати несправедливість, звірства чи зловживання владою… ми перебуваємо на передовій тих, хто засуджує цю агресію”, – сказав натомість міністр закордонних справ Мальти Ян Борг.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на полях мальтійської зустрічі розпочав консультації з Нідерландами. Як повідомляє офіційний сайт адміністрації президента, йдеться про укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії відповідно до Спільної декларації про підтримку України.
Як повідомляв Голос Америки, США вважають створення формули миру для України важливим питанням і "роблять все, щоб актуалізувати та операціоналізувати" процес, заявив в аудіоінтерв'ю Голосу Америки координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
Колишній консул України в Ізраїлі: для пошуку миру потрібні авторитетні легітимні лідери, а їх бракує і з одного, і з іншого боку
Конфлікт між Ізраїлем і палестинцями має давню історію – хтось згадує час проголошення єврейської держави у 1948 році, хтось згадує Першу інтифаду, повстання палестинських арабів «проти ізраїльської окупації» територій, які Ізраїль взяв під контроль під час Шестиденної війни 1967 року.
Тодішня «війна каменів», бо на початку палестинці в основному використовували проти ізраїльтян каміння та саморобну зброю, тривала з 1987 до 1991 року і завершилося у вересні 1993 року підписанням Угоди в Осло.
У цей же час Україна та Ізраїль встановили дипломатичні відносини, і першим консулом України в Ізраїлі був Дмитро Чекалкін, дипломат, військовий перекладач з арабської та івриту. У його обов’язки як консула входило відвідувати і Сектор Гази, і Західний берег ріки Йордан у той час, коли навпроголошена Палестинська автономія освоювала ці території, передані їй арабськими країнами, які до того час контролювали Сектор Гази та Західний берег.
Про те, якими він побачив ці території, як виглядало там життя і політика, про початок діяльності ХАМАСу, та про те, як розвивалися його стосунки з Ізраїлем, Дмитро Чекалкін розповів у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Наталкою Чуріковою.
Розмова була скорочена і відредагована для ясності та плинності.
За витівкою долі, ХАМАС завдячує активною популяризацією своєї діяльності саме ізраїльській владі
Дмитро Чекалкін: Умови цієї так званої «контрольованої зони», або, як її називали арабські країни, «ізраїльської окупації» не були комфортними: діяла комендантська година, була обмежена діяльність політичних партій.
Якраз за витівкою долі, ХАМАС завдячує активною популяризацією своєї діяльності саме ізраїльським тогочасним контролюючим органам, оскільки вони вбачали в цій організації альтернативу ФАТХу, (Руху визволення Палестини, – ред.)
ХАМАС, Організація ісламського спротиву, починалася як секція координації соціальних програм.
Якраз майбутній лідер ХАМАСу, такий харизматичний персонаж шейх Ясін створював спочатку саме просвітницькі центри для навчання надання медичної допомоги і завдяки цьому набув популярності. Тому що вони дійсно збирали великі суми для своєї діяльності, і ізраїльська влада вбачала у цьому альтернативу Організації визволення Палестини. І певною мірою вони сприяли розвитку цієї організації, хоча потім, коли розпочалася так звана «революція каменів», інтифада, то тоді вже політика ХАМАСу кардинально змінилися.
Вони перейшли від соціальних програм, від освітніх та медичних проєктів до військового протистояння і стали найзатятішими борцями, разом з аль-Джихад аль-Іслямі, «Палестинський ісламський джихад», який був створений на базі «Братів-мусульман», що стали якраз найрадикальнішими силами в Секторі Гази.
Наталка Чурікова, Голос Америки: Інтифада тривала досить довгий час, і ніхто не очікував такого рівня жорстокості під час нападу на Ізраїль.
Д.Ч.: Навпаки, цього якраз можна було цього очікувати, враховуючи рівень тієї депресивної ситуації – економічної та соціальної – у цьому регіоні. Нагадаю, що Смуга Газу – це дійсно смужка – 40 кілометрів завдовжки від 10 до 15 кілометрів завширшки, де сконцентровано 2,5-2,5 млн населення.
Там дуже щільна забудова 5,5 тисяч людей на квадратний кілометр, 500 тисяч безробітних, 100 тисяч безхатченків. Тобто зараз, коли я дивився останній раз кадри з вулиць Гази, вони більш-менш облаштовані, нормальні, заасфальтовані.
Щоб дістатися в штаб-квартири Ясіра Арафата, яка була на відстані 8-9 кілометрів від пункту перетину кордону, їхали хвилин 40 і супроводжуючі нас розстріляли по 2-3 рожки «калашнікових».
А я пам'ятаю наш перший приїзд з тодішнім послом України в Ізраїлі, майбутнім послом України у Сполучених Штатах і Канаді Юрієм Миколайовичем Щербаком, то ми, для того щоб дістатися в штаб-квартири Ясіра Арафата, яка була на відстані 8-9 кілометрів від пункту перетину кордону, їхали хвилин 40 і супроводжуючі нас розстріляли по 2-3 рожки «калашнікових», тому що їм треба було відлякувати людей на возах, запряжених віслюками, прикладами били у скла автомобілів, щоб розчистити дорогу.
Жодного світлофора там не було, в одному потоці рухався і автотранспорт, і тварини, і пішоходи – повний безлад і дуже депресивна картина.
Н.Ч.: У чому була причина такого життя палестинців?
Д.Ч.: Як на мене, одна з причин цього безладу була криза еліт, керівництва. Тому що Палестина, на жаль, була просякнута різними корупційними зв'язками.
Я пам'ятаю, як після однієї моєї зустрічі мене повезли показати страшні умови, у яких жили біженці в цих таборах. А потім на вухо мені пошепки супроводжуючий, один в найближчих діячів до тодішнього лідера Ясіра Арафата каже: «Ну, ви розумієте, що 30-35% відкату на кожній благодійний внесок, який ви зробите в наш благодійний фонд, буде відправлений на будь-який рахунок європейського банку».
Я був просто ошелешений такою зухвалістю.
Н.Ч.: Багато арабських газет і оглядачів намагаються виправдати дії ХАМАСу тим, що вони живуть в дуже важких соціальних умовах, і не мають проблеми з тим, щоб знайти достатню кількість людей, які готові іти на такі відчайдушні і злочинні дії. Наскільки дійсно це можна виправдати такими поясненнями?
Д.Ч.: Це якраз навпаки. Сам ХАМАС створює поживний такий ґрунт для того, щоб залучати цих безхатченків, безпорадних, безробітних мешканців Гази для того, щоб вони здійснювали терористичні акти. Свого часу кожний «шахід», кожний камікадзе, який підривав себе на вулицях ізраїльських міст, він, тобто його родина, отримувала відразу по 10 тисяч доларів, а потім щомісячні виплати, які дозволяли його родині існувати більш-менш пристойно.
А сьогодні, за повідомленням ізраїльських каналів, вони сплачують по 2-2,5 тисячі доларів за кожного заручника, якого захопили під час цього рейду та вивезли на територію Гази. Тобто вони якраз виправдовують своє існування і своєї надходження від Катару та від Ірану тим, що здійснюють такі терористичні акти, і далі рекрутують достатню кількість учасників для своїх нападів. Тобто якраз ця економічна скрута дуже сприяє їхній діяльності.
Н.Ч.: Ізраїль відклав свою наземну операцію, але не скасував її. Чого можна очікувати від цієї наземної операції? Чи вони справді можуть знищити ХАМАС, як говорили про це як про головну мету цієї операції?
Д.Ч.: Як казав Вінстон Черчилль, у військові часи заглядати занадто далеко, недалекоглядно. Ніхто зараз не може зробити якийсь точний прогноз, як воно буде розвиватися, які саме сили будуть задіяні з боку союзників Ізраїлю. Тому що нагадаю, мало того що в цьому регіоні вже два атомних американських авіаносці у Середземному морі, один авіаносець у Перській затоці, там ще Британія та Німеччина підтягнули свої спецзагони, які спеціалізуються на звільненні заручників.
З іншого боку, як будуть реагувати на це ті самі Хезболла та іранські проксі, які знаходяться в Сирії та Лівані. Тут передбачити важко.
Тисячі демонстрантів солідарізуються з палестинцями.
Зрозуміло, що американці намагаються зупинити цю хвилю соціального та громадського невдоволення, які виплескуються на вулиці американських, західноєвропейських міст. Бо тисячі демонстрантів солідарізуються з палестинцями.
Напевно, це зупиняє якісь там такі рішучі наміри. Були повідомлення, що той попередній план, який був узгоджений квінтетом, ізраїльським урядом надзвичайного стану, не був погоджений.
Тут ще такий момент, що ці плани вторгнення в Сектор Гази існували і раніше. Подібні акції неодноразово здійснювалися, але тепер палестинці захопили численних ізраїльських офіцерів у полон. А відповідно до норм ізраїльського законодавства, військового уставу, вони не мають обов'язку приховувати секрети, які вони знають. Навпаки, їм ізраїльський військовий устав дозволяє розповідати про все, що вони знають, бо головне – врятувати своє життя.
І таким чином, ті плани, які були розроблені, і з якими вони обізнані, сьогодні мають бути докорінно перероблені, тому що, можливо, якась інформація вже дісталася до ХАМАСу.
Н.Ч.: Я думаю, для українців було великим здивуванням почути, що люди в Європі вийшли на демонстрації на підтримку ХАМАСу після всього того, що вони дізналися про дії ХАМАСу в Ізраїлі. Як ви можете пояснити цю підтримку?
Багатодітні родини дивляться здебільшого такі канали, як Al Jazeera, де інформація є певною мірою заангажована, і оці страшні кадри (з Ізраїлю, – ред.) не завжди досягають своєї цільової аудиторії, і відповідно, анти-ізраїльська налаштованість збільшується.
Д.Ч.: Здебільшого це вихідці з арабських країн, у тому числі з території Палестини. Оскільки там багатодітні родини, вони мають велику кількість родичів і вони дивляться здебільшого такі канали, як Al Jazeera, де інформація є певною мірою заангажована, і оці страшні кадри (з Ізраїлю, – ред.) не завжди досягають своєї цільової аудиторії, і відповідно, анти-ізраїльська налаштованість збільшується.
Ну і ніде правди діти, насправді Ізраїль сам давав привід для цього, і напевно деякі діячі. Нагадаю, що сьогодні посаду міністра внутрішньої безпеки обіймає така одіозна фігура, як Ітамар Бен-Ґвір.
Свого часу ця людина за декілька тижнів до вбивства Іцхака Рабіна, – я якраз тоді супроводжував його під час візиту до України, – а він тоді викрав емблему «ролс-ройса», на якому тодішній прем'єр-міністр пересувався Ізраїлем, показав її на камери ізраїльських телеканалів, і сказав: «Ми дісталися твого автомобіля, ми дістанемося і тебе, начувайся».
Ця людина була притягнута до кримінальної відповідальності за екстреміські дії, він не служив в армії, не мав за усталеними традиціями взагалі права обіймати якісь державні посади, а тут його призначив (прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін) Нетаньягу на такий відповідальний пост.
І це все для того, щоб убезпечити більш-менш нормальне існування ізраїльських поселень на Західному березі ріки Йордан. Тому що свого часу під час правління Аріеля Шарона, славетного ізраїльського генерала, ізраїльські поселення були виведені з Сектора Гази. А з Західного берега ріки Йордан було виведено лише 4 поселення, але натомість потім додалося ще 20 поселень до тих 36-ти, які були на час укладання першої угоди в Осло між палестинцями та ізраїльтянами.
Нагадаю, що здебільшого всі прориви у мирних процесах відбувалися якраз коли при владі були досвідчені генерали, які розуміли, чого вартує оцей контроль над чужим народом і чужою територією.
Якщо подивитися на карту, можна побачити, як розпорошені ці поселення на території Західного берега, і для того щоб забезпечити їм більш-менш нормальне існування, потрібна дислокація і концентрація великої кількості ізраїльських військ. Тому два бойових батальйони, які традиційно охороняли кордон з Сектором Гази, за останні місяці були за рішенням якраз цього міністра внутрішньої безпеки переведені на Західний берег, для того, щоб там контролювати ситуацію.
А там живуть якраз ось виборці цього ультратодоксального блоку, до якого входять п’ять релігійних партій. І це не не чувана для Ізраїлю ситуація, коли ті, хто не служать в армії, не сплачують податки, диктують сьогодні умови всьому Ізраїлю, в тому числі і світській частині, яка цього не сприймає.
Нетаньягу робив все для того, щоб убезпечити власну свободу і безпеку. А зрештою це призвело до того, що пожертвували безпекою самого Ізраїлю.
З-поміж головних гасел світської ліберальної частини ізраїльського суспільства за останні роки були два: «Вийти з усіх окупованих територій» і «Головне, щоб не було Бібі». Тобто різні політичні сили якраз об’єднувало їхнє протистояння і невдоволення політикою Нетаньягу, який робив все для того, щоб убезпечити власну свободу і безпеку. А зрештою це призвело до того, що пожертвували безпекою самого Ізраїлю.
Так от оцей Бен-Ґвір сумнозвісний, про якого я згадав, він роками сидів в своєму кабінеті під портретами таких одіозних персонажів, як Барух Ґольштейн, це ультраортодокс екстреміст, який в 1994-му році розстріляв натовп мусульман, котрі молилися у Печері Патріархів, в Хевроні. Печера пророків, чи патріахів – це така історична місцина, де, за легендою, поховані на патріархи Авраам, Сара, Яків. І це – святиня і для мусульман, і для іудеїв. Так він там розстріляв близько 30 людей, 150 було поранено. А Бен-Ґвір сидів роками під портретом цієї людини.
І, на жаль, такі факти були поширені активно арабськими засобами масової інформації, які показували, що ось дивіться, які люди приходять до влади в Ізраїлі. І вони сповідують такі людожерські принципи.
Другим персонажем, під портретом якого він сидів, був Меїр Кагане, також екстреміст, чия партія була заборонена і у США, і в самому Ізраїлі, бо він закликав до насильства над арабським населенням.
Відповідно ці факти не додають симпатії арабам по відношенню до ізраїльтян, коли їм повідомляють: «От, дивіться, які сили приходять до влади і обіймають такі посади в Ізраїлі». Тобто, що можна від них очікувати? На жаль, це було використано для розпалювання ворожнечі та ненависті, яка розділяє ці два братніх народи.
Н.Ч.: Минулого тижня президент Байден збирався поїхати на Близький Схід, відвідати і Ізраїль, і саміт Арабських країн, але через повідомлення про те, що нібито Ізраїль збомбардував лікарню у Секторі Газа, цей саміт було скасовано. Чи існує якийсь спосіб знайти мирне вирішення для нинішньої ситуації?
Д.Ч.: Треба шукати. Але для цього потрібні авторитетні легітимні лідери, а сьогодні таких бракує із одного, і із іншого боку. Угода, яка була підписана у Кемп-Девіді у 1979 році, що завершила 30-річний стан війни між Ізраїлем і Єгиптом, була підписана президентом Єгипту Анваром Садатом та прем’єр-міністром Ізраїлю Менахемом Беґіном з іншого боку. Моше Даян був тоді головним переговорником з ізраїльського боку, він тоді обіймав пост уже не міністра оборони, а міністра закордонних справ.
Потім уже згадана угода, яку уклали з палестинцями в 1993-му році, і якраз тоді був прем’єром Іцхак Рабін, авторитетний фаховий військовий, дипломат, політик.
У палестинському середовищі повний розкол.
А сьогодні під великим знаком питання легітимність самого Нетаньягу і з одного боку, а з іншого – в палестинському середовищі повний розкол.
З одного боку ХАМАС, який контролює Сектор Гази, але немає легітимності, бо в Секторі Гази і на Західному березі – різна влада. ХАМАС переміг на виборах до національних зборів, палестинського парламенту, але вибори там не проводилися вже багато років.
А на Західному березі Махмуд Аббас, який не проводить президентських виборів теж, якщо я не помиляюсь, з 2013-го року.
Вони знаходили різні приводи для того, щоб не проводити вибори, наприклад, під приводом того, що ізраїльтяни не давали проголосувати на цих виборах мешканцям східного Єрусалима. Це питання було принциповим для Махмуда Аббаса, тому що якраз там є його більш поміркований електорат.
Але Ізраїль всіх цих мешканців визнає постійними мешканцями держави Ізраїль, бо для нього весь Єрусалим є повністю об'єднаний і є столицею держави Ізраїлю. Вони не давали можливість цим громадянам проголосувати, а Махмуд Аббас розумів, що це якраз його ядерний електорат, без якого він може отримати негативний результат. Тому і вибори не відбувалися.
ХАМАС повністю контролює ситуацію в Секторі Гази і придушує всі рухи, які можуть кинути йому виклик.
Але ХАМАС повністю контролює ситуацію в Секторі Гази і придушує всі рухи, які можуть кинути виклик ХАМАСу. Тобто люди, які тільки починають критикувати хамасівців, піддаються нападам, і на жаль, є численні випадки, коли людей просто знищують. І це ж тримає в ситуації залякування все населення Сектора Гази.
Н.Ч.: У своїй промові президент Байден об'єднав Україну та Ізраїль, і сказав про те, що цей дві країни борються з подібним злом. Чи довгостроковий конфлікт в Ізраїлі вплине на підтримку України на Заході?
Д.Ч.: Насправді в ізраїльтян є крім традиційного каналу фінансування – два з половиною мільярди доларів, які вони отримують від американського федерального бюджету, є благодійні єврейські організації по всьому світу, які неодноразово вже рятували Ізраїль.
Я читав і автобіографію, і біографію Ґолди Меїр, прем’єр-міністерки Ізраїлю, написану відомою ізраїльською журналісткою, то вона була абсолютним чемпіоном по кількості залучених благодійних коштів. І сьогодні подібні діячі могли б зібрати достатні суми для того, щоб покрити витрати Ізраїлю. Тому, я думаю, це не вплине принципово на допомогу Україні.
Головне, щоб зараз був двопартійний консенсус у Конгресі, який дозволить виділити ті кошти, яких вимагає президент Байден на допомогу Україні.
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