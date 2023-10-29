Єрмак розповів про результати зустрічі на Мальті щодо миру в Україні

У третій зустрічі радників з питань нацбезпеки та зовнішньої політики щодо імплементації української "формули миру" на Мальті взяли участь представники 66 держав та міжнародних організацій. Про це повідомив глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак.

Раніше в такому форматі представники міжнародної спільноти збирались у Копенгагені у червні та у саудівській Джидді у серпні. Цього разу, розповів Єрмак, долучилось більше делегацій з Азії, Африки і Латинської Америки.

Зустріч відбувалась за закритими дверима. Українські посадовці презентували учасникам плани з реалізації цих пропозицій Києва, розроблених у співпраці з міжнародними робочими групами.

Учасники зосередили увагу на п'яти ключових пунктах мирних пропозицій президента України Володимира Зеленського. В питанні ядерної та радіаційної безпеки план передбачає посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України, вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки.

Щодо продовольчої безпеки, то Київ пропонує зокрема посилити захист портової та логістичної інфраструктури в Україні й забезпечити розмінування морських шляхів у Чорному морі.

Для повернення депортованих українських дітей, цивільних заручників і військовополонених план дій "передбачає створення міжнародної моніторингової групи та визначення механізму збору інформації про депортованих дітей, цивільних заручників і військовополонених, отримання доступу до місць їх утримання, додаткові санкції проти Росії та її офіційних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права, міжнародний тиск на Росію з метою надання ООН та МКЧХ безперешкодного доступу до українських полонених", - пише Єрмак.

В питанні дотримання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України офіційний Київ наполягає на реформі Ради Безпеки ООН та обмеженні права вето, посиленні ролі Міжнародного суду ООН, а також створенні системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав.

Москва розкритикувала Мальту за проведення заходу, назвавши його антиросійським заходом.

Як повідомляв Голос Америки, США вважають створення формули миру для України важливим питанням і "роблять все, щоб актуалізувати та операціоналізувати" процес, заявив в аудіоінтерв'ю Голосу Америки координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.