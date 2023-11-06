У Лівії може з’явитися військова база РФ для стеження за країнами ЄС – Bloomberg

Кремль веде переговори з Лівією щодо будівництва на території цієї північноафриканської держави військової бази РФ, з якої російські військові зможуть стежити за всіма країнами Євросоюзу, пише агенція Bloomberg.

У разі підписання договору про створення військової бази, Росія може отримати право на постійне розміщення своїх військових кораблів, ймовірно, в порту лівійського міста Тобрук на узбережжі Середземного моря, уточнює агенція.

Сторони, за даними джерел Bloomberg, можуть домовитися про передачу в користування РФ кількох авіабаз, на яких ще нещодавно розміщувалися підрозділи ПВК «Вагнер».

Переговори розпочалися після зустрічі у вересні в Москві Володимира Путіна та головнокомандувача Лівійської національної армії Халіфи Хафтара. На боці Хафтара воюють російські найманці, які у складі ПВК «Вагнер» займалися, серед іншого, охороною родовищ нафти.

Джерела Bloomberg стверджують, що замість розміщення російської бази на території Лівії, Хафтар запросив у Путіна системи ППО і допомогу в навчанні пілотів і спецназу.

За словами колишнього спецпосланця США в Лівії Джонатана Вайнера, блокування доступу Росії до Середземномор’я було ключовим стратегічним завданням Заходу. «Якщо Росія отримає там порти, це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським союзом», – сказав він у коментарі агенції.

Після повалення Муаммара Каддафі в 2011 році в Лівії немає центральної влади і діють два уряди: Уряд національної згоди (ПНР) прем’єр-міністра Фаїза Сараджа в Тріполі (його визнають більшість країн Заходу та ООН) та «уряд у Тобруку», який підтримує Лівійська національна армія на чолі з генералом Халіфою Хафтаром. У підтримці ЛНА підозрюють ОАЕ, Єгипет та низку інших країн, зокрема Росію.