Російський Су-24м збила ракета ЗСУ, припускає Британська розвідка

Українська ракета земля-повітря, ймовірно, збила російський бомбардувальник Су-24М в повітрі поблизу острова Зміїний 5 грудня, заявило Міністерство оборони Великої Британії в п'ятничному огляді стану війни Росії в Україні. Двох членів екіпажу, ймовірно, втрачено, йдеться в огляді, розміщеному в соцмедіа.

Острів Зміїний, який став символом українського спротиву, потерпає від російських ударів. Російські сили завдавали "високоризикових" ударів, намагаючись продемонструвати свій вплив в Чорному морі, припускають британські військові аналітики.

Раніше цього тижня про збиття російського бомбардувальника Су-24М біля острова Зміїний повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



"Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини", – написав він у Telegram.