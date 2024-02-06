Павло Латушко: Понад 2100 дітей було депортовано до Білорусі з України, а Лукашенко особисто підписав рішення про фінансування їх вивозу

Наша точка зору – є усі підстави, щоб видати ордер на арешт Лукашенка

Понад 2100 українських дітей було депортовано до Білорусі з тимчасово окупованих територій України в період між вереснем 2022 року і травнем 2023 року. Президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто підписав документи, в яких він ухвалив фінансування вивозу українських дітей.

Про це в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки заявив Павло Латушко, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі, голова Народного антикризового управління у колишній міністр культури Білорусі.

За словами Латушка, українських дітей примусово вивозили до Білорусі починаючи вже у 2021 році. Десятки з цих дітей пізніше знайшли на території Росії, де вони пройшли через процедуру усиновлення, й де вони, ймовірно, перебувають і дотепер.

Депортація дітей до Білорусі відбувалася з чотирьох окупованих областей України – зокрема повністю це торкнулося Донецької та Луганської областей – й мінімум 20 населених пунктів.

У розмові Латушко зазначив, що дітей спершу вивозять з України до Росії, зокрема до Ростова-на-Дону, після чого вони потрапляють до Білорусі. Частину дітей потім можуть повертати до Росії, відтак прослідкувати їх теперішнє місце перебування непросто.

Організація Латушка "Народне антикризове управління" вже неодноразово передавала у міжнародні структури докази депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України на територію Білорусі.

Зокрема останню партію доказів минулого тижня було передано до Міжнародної незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, яка базується у Відні.

Також документи з доказами, які свідчать про причетність вищого керівництва Білорусі до депортації українських дітей, було передано до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

За словами Латушка, передаючи докази у цій справі до МКС у червні та листопаді 2023 року, його команда, зокрема надала “документи, підписані особисто Лукашенком, де він прийняв рішення про фінансування вивозу українських дітей”.

На додаток до МКС були надані документи, підписані в рамках союзної держави Росії та Білорусі, які стосуються великого кола осіб, організацій і фондів, таких як, наприклад, компанія "Білоруськалій", які були причетні до організації вивозу українських дітей.

“Наша точка зору – є усі підстави, щоб видати ордер на арешт Лукашенка”, - заявив Латушко, посилаючись на широкий спектр доказів, включно з заявами самого Лукашенка, зібраний Народним антикризовим управлінням.

Закликаючи до більш тісної співпраці з українською стороною у цьому питанні, Латушко додав, що його команда продовжить розслідування й збір доказів, обсяг яких, на думку юристів організації, вже зараз є цілком достатнім для видачі міжнародного ордера на арешт президента Білорусі.

Нагадаємо, що у березні 2023 року, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за звинуваченнями у скоєнні воєнних злочинів, зокрема викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.