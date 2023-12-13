Як на подальшу підтримку Києва впливає президентська виборча кампанія у США і що про це думають самі американці - дізнавалась Наталія Леонова.
Напередодні спікер Палати представників США Майк Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського в підтримці проти "жорстокого путінського вторгнення". Український глава намагався переконати законодавців затвердити додаткове фінансування для подальших пакетів допомоги Україні.
Як на подальшу підтримку Києва впливає президентська виборча кампанія у США і що про це думають самі американці - дізнавалась Наталія Леонова.
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