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Як на подальшу підтримку Києва впливає президентська виборча кампанія у США і що про це думають самі американці. Відео

Як на подальшу підтримку Києва впливає президентська виборча кампанія у США і що про це думають самі американці. Відео
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Як на подальшу підтримку Києва впливає президентська виборча кампанія у США і що про це думають самі американці. Відео

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Напередодні спікер Палати представників США Майк Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського в підтримці проти "жорстокого путінського вторгнення". Український глава намагався переконати законодавців затвердити додаткове фінансування для подальших пакетів допомоги Україні.

Як на подальшу підтримку Києва впливає президентська виборча кампанія у США і що про це думають самі американці - дізнавалась Наталія Леонова.

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