Близько 1500 людей помирають від ковіду у США щотижня – CDC

Через три роки від початку пандемії Ковід-19 сотні людей у США помирають щотижня.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), наприкінці 2023 року майже щотижня у США помирали від ковіду близько півтори тисячі людей.

Кількість летальних випадків перевищила тисячу за тиждень наприкінці серпня, і повільно зростала до кінця року.

2 грудня CDC зафіксувало 1606 смертей за тиждень, 9 грудня – 1614 смертей, 16 грудня - 1450 людей померли за тиждень від ковід-19, 23 грудня - 1263 летальних випадки в країні.

За даними науковців, зростання смертельних випадків відбувається в час, коли у США поширюється новий штам вірусу JN.1. При цьому, у CDC звертають увагу, що в цей самий проміжок часу щотижня у США реєстрували приблизно 160 смертей від грипу.

8 грудня Центри з контролю та профілактики захворювань заявили, що новий штам коронавірусу - JN.1 є "найпоширенішим варіантом" COVID-19 у Сполучених Штатах і в усьому світі.

За даними CDC, штам JN.1 походить від omicron і тісно пов’язаний з BA.2.86, який мав високий рівень передачі та був одним із найпоширеніших штамів вірусу.

При цьому, попри високий рівень передачі та збільшення кількості шпиталізацій і смертей, пов’язаних із ковід-19, у CDC немає доказів, що JN.1 викликає більш важке захворювання, ніж інші штами цього вірусу.

JN.1 вперше з'явився в США у вересні 2023 року.

Експерти називають кілька причин зростання летальних випадків в країні. Як пише видання ABC з посиланням на фахівців, це недостатній доступ до лікування, низький рівень вакцинації та ослаблення імунітету.

Шиванджалі Шанкаран, який очолює відділ інфекційних захворювань в медичному центрі Університету Раш у Чикаго сказав у коментарі ABC, що ефективні вакцини та методи лікування у США існують, але їхній вплив зменшується, якщо люди не мають до них доступу.